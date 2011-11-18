西班牙拉响债务危机警报 2011年11月18日 西班牙企业联盟组织副主席费尔南德斯警告说，风险溢价一旦超过500个基点，西班牙将被逼至“悬崖边缘”。从历史经验看，希腊、爱尔兰和葡萄牙均在十年期国债收益率超过7%后不久被迫要求欧盟援助。

美国成功试飞超高音速飞行器 2011年11月18日 试飞中，陆军位于海、陆、空的信息平台搜集了飞行器在空气动力学、导航和热保护等方面的数据。这些数据将用于开发今后的超高音速飞行器。

意大利新政府通过参议院信任投票 2011年11月18日 蒙蒂在参院公布了政府工作计划。他说预算严控、经济增长与社会公正将是政府工作的基础。他表示，意大利当前面临着债务危机的严峻形势，需要做出清晰、明确的回答，合理分配各阶层的牺牲。

英国政府出售北石银行 2011年11月18日 在完成交易后，北石银行将更名为维珍财富公司，维珍财富表示将在原北石总部所在地纽卡斯尔市建立新的公司总部，并称未来3年都不会进行裁员。

俄罗斯希望伊朗核问题决议能被通过 2011年11月18日 国际原子能机构8日发表有关伊朗核问题的最新报告，认为伊朗至少在2003年年底之前曾“有组织、有系统地”从事“与核爆炸装置有关的”活动。但报告未就伊朗目前是否试图制造核武器给出明确结论。