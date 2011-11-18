- 2011年11月18日*ST大地（002200.SH）18日公告何学葵所持股权的受让方。云南省国资旗下云投集团将成为*ST大地新任控股股东。本次转让价格为*ST大地上市发行价
- 2011年11月18日西班牙企业联盟组织副主席费尔南德斯警告说，风险溢价一旦超过500个基点，西班牙将被逼至“悬崖边缘”。从历史经验看，希腊、爱尔兰和葡萄牙均在十年期国债收益率超过7%后不久被迫要求欧盟援助。
- 2011年11月18日即使校车需要3000亿投资，比例不算太大，“目前地方可以发债，在中央财政压力较大时，地方也可以承担”。
- 2011年11月18日试飞中，陆军位于海、陆、空的信息平台搜集了飞行器在空气动力学、导航和热保护等方面的数据。这些数据将用于开发今后的超高音速飞行器。
- 2011年11月18日蒙蒂在参院公布了政府工作计划。他说预算严控、经济增长与社会公正将是政府工作的基础。他表示，意大利当前面临着债务危机的严峻形势，需要做出清晰、明确的回答，合理分配各阶层的牺牲。
- 2011年11月18日中小企业在转变为上市公司的过程中，公司治理将面临转型。结合中小企业公司治理的特点，深交所将有针对性地采取服务措施，推动中小企业实现治理结构转型
- 2011年11月18日谷歌前营销总监爱德华兹表示：“我们想多交税。如果你是上天眷顾的幸运儿，年收入超过百万美元，你就应该多交税。”
- 2011年11月18日如果美国房市恶化，乃至美国联邦住房局都可能需要寻求资金救助，这对欧洲银行会带来更大打击。一些投资者认为，欧洲银行对美国有毒资产的减记并没有达到市场水平。
- 2011年11月18日预计在年内央行“微调”的方式可能包括小幅调增信贷总额、刻意减少公开市场回笼量、通过调整动态差别准备率的参数减少冻结资金等
- 2011年11月18日市人大教科文卫体委员会建议，要加大历史文化名城保护和重点文物修复工作力度，建议加强重点历史文化街区、重点文物的保护和修复，认真研究做好皇城、天坛、朝阜大街、什刹海、香山、圆明园遗址、宣南文化区等文化遗产的规划和保护
- 2011年11月18日曲靖市人民政府根据项目配套基础设施建设需要，通过财政基金预算支出列支2亿元，符合政策规定。
- 2011年11月18日10月人民币实际有效汇率为126.42，环比上升约1.05%，为连续第4个月上涨；名义有效汇率为116.89，环比升幅达1.13%，为连续第3个月上涨。
- 2011年11月18日在广州市梅花街道办事处和杨箕村居委会、治保会等工作人员的见证下，越秀区法院依法对房屋位于杨箕村泰来大街东围巷9号、杨箕村纯仁里4号和泰来新街16号的三户被执行人实施强制搬迁
- 2011年11月18日内贸“十二五”规划将进行发布前最后一次审议，预计本月底前发布。规划将重点支持电子商务、物流等领域发展，网上支付等相关行业将迎来实质性利好
- 2011年11月18日在完成交易后，北石银行将更名为维珍财富公司，维珍财富表示将在原北石总部所在地纽卡斯尔市建立新的公司总部，并称未来3年都不会进行裁员。
- 2011年11月18日国际原子能机构8日发表有关伊朗核问题的最新报告，认为伊朗至少在2003年年底之前曾“有组织、有系统地”从事“与核爆炸装置有关的”活动。但报告未就伊朗目前是否试图制造核武器给出明确结论。
- 2011年11月18日WTO 应是主管贸易事宜，没有一个部门及案例是关于国家汇率的。
- 2011年11月18日欧元区领导人10月份就主权债务危机达成解决方案，决心重塑希腊债务可持续性，为欧洲银行注资，强化控制危机蔓延的防火墙，在欧元区奠定强有力的经济治理基础。
- 2011年11月18日大批示威者美国东部时间17日早7点开始在曼哈顿下城的祖科蒂公园集合，一路高喊口号游行至纽交所附近，并占领附近金融区的道路，试图阻止交易员进入纽交所。
- 2011年11月18日中国的房地产市场只有局部性、区域性泡沫，可以靠经济发展去消化泡沫。
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