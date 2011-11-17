- 2011年11月18日标普公司在评级调整公报中说，提高巴西主权信用级别是因为巴西政府公开承诺完成既定财政目标、抑制通胀、更多地运用货币工具来影响国内经济。标普公司认为，巴西投资前景稳定，风险较小。
- 2011年11月18日财务再保险一直为业界所诟病，也是监管机构重点关注的问题
- 2011年11月18日证监会将大力发展债券市场，有效提升债券市场在直接融资中的比重；加大对战略性新兴产业支持力度，加强和改进对中小企业特别是小微型企业的证券期货服务
- 2011年11月18日对于今年12月31日之后仍未缴纳今年的个人住房房产税，经催报催缴仍拒不纳税的，税务机关将依照《税收征收管理法》和上海市试点办法有关规定处理。
- 2011年11月18日征信平台信息的使用由创业板的IPO项目开始，今后会覆盖到中小板和主板的IPO、并购重组等环节
- 2011年11月18日在需求方面，来自中老青年的需求十分强劲，另外，还有投资性的需求，两者都对房地产行业有巨大的推动；其次，如果房地产重挫，对经济都会有极大的伤害。
- 2011年11月18日预计货币政策近期不会出现重大调整，而是在总量不变的情况下，在微观领域对中小企业资金领域进行补充等。
- 2011年11月18日广东省69亿元地方债今日正式招标。根据机构预测，由于自行发债试点的特殊性，加上当前资金面整体宽松，债券需求较大，作为良好的国债“替代品”，广东、浙江和深圳地方债有望延续上海地方债的火爆，中标利率仍将处于低位水平
- 2011年11月18日自2011年11月20日全国铁路所有直达特快列车(Z字头)将实现互联网售票；12月10日全国铁路所有特快列车(T字头)将实现互联网售票
- 2011年11月18日今年以来共计有237家上市公司发行了企业债(含公司债、可转换债以及短期融资票据在内)，其企业债发行规模已高达7055.7亿元
- 2011年11月18日俞建华说，当前人民币汇率升值、外部贸易保护主义抬头、劳动成本、物价及国际原材料价格上升，对中国企业形成压力，考虑汇率变动时，应考虑中国贸易企业，特别是中小企业的生存能力。
- 2011年11月18日受美国俄克拉何马州库欣地区库存石油将回流墨西哥湾的消息影响，纽约油价16日大涨，收盘价自6月9日以来首次重破每桶100美元。
- 2011年11月18日明年需要更加突出防范金融风险。主要原因是，尽管整体目前的全国负债压力比西方发达国家要低，但是在经济增速放慢时，一些潜在的负债压力(比如负债占经济的比例)可能加大
- 2011年11月18日飞鹤乳业17日承认员工感染布鲁士杆菌病的事实，并称正在与员工协商赔偿事宜。但在奶牛是否感染布鲁士杆菌病的事实上，飞鹤集团不同部门之间的说法自相矛盾
- 2011年11月18日市场对欧洲债务危机状况可能恶化、美国国会无法就减赤方案达成一致的担心情绪有所加重。
- 2011年11月18日在今年仅剩的两个月时间里，保障房建设还有8000亿元资金“缺口”。
- 2011年11月18日国有大型银行也被多家媒体曝出在10月底已停止了新增开发贷款审批，同时，本年度内不再给房地产开发企业发放贷款。
- 2011年11月18日纪检官员表示，如“中药配方颗粒”、“去感热口服液”申报材料造假事实得到认定，将取消其新农合药品资格
- 2011年11月17日17日晚间，一名5岁危重幼儿因脑挫伤，急性呼吸性循环衰竭而死亡。目前，该县16日发生的幼儿园校车事故遇难人数升至21人。
- 2011年11月17日作为国内第三方理财机构的诺亚（中国）财富管理中心研究部昨天发布A股跨年度行情研究报告，报告大胆预言，眼下还会调整，但下跌空间不大。在目前时点投资定向增发产品，可以获得30%-40%的平均收益
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