标准普尔提高巴西主权信用评级 2011年11月18日 标普公司在评级调整公报中说，提高巴西主权信用级别是因为巴西政府公开承诺完成既定财政目标、抑制通胀、更多地运用货币工具来影响国内经济。标普公司认为，巴西投资前景稳定，风险较小。