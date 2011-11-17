雀巢收购银鹭落定 合资公司正式启动 2011年11月17日 11月17日，国际巨头雀巢与福建食品企业银鹭合资合作启动仪式在厦门举行，雀巢收购银鹭60%股份至此顺利完成。

全国生姜价格同比降幅近五成 2011年11月17日 据监测，8月上旬以来，全国生姜价格逐渐企稳，9月中旬开始，生姜价格降势再现。与9月12日相比，11月17日，全国生姜价格下降11.4%。