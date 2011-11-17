- 2011年11月17日截至11月15日,上证综指全年累计下跌接近10%,与全球各主要股指相比,名落孙山。与此形成鲜明对比的是,中国经济前三季度仍然保持着同比9%以上的增速,领先全球
- 2011年11月17日2010年11月，双汇国际股权变更，双汇发展及其关联企业的员工控制的兴泰集团成为双汇发展的实际控制人。兴泰集团通过罗特克斯对公司发出溢价全面要约收购，要约收购价格为56元/股。公司股票目前最新价报79元
- 2011年11月17日广汇石油拟与JEL共同认购Foren公司新发行的票面总价格不超过2亿美元的股份，占Foren公司发行股份后全部股份的56%
- 2011年11月17日知情人士透露，花旗可能裁员多达3000人，野村本周正在裁减伦敦、香港和日本的员工。这家日本最大的券商已经表示，将考虑在包括日本和欧洲在内的市场缩减规模
- 2011年11月17日欧盟委员会15日推出一项提案，将加强对信用评级机构的监管。欧洲媒体多数也持怀疑态度，认为这一提案难以达到预期效果，甚至有可能“适得其反”。
- 2011年11月17日法德在欧央行是否应干预市场问题上出现分歧，以及惠誉对美国银行业评级预警打压市场信心，欧洲股市17日小幅低开后，早盘持续震荡走低
- 2011年11月17日11月17日，国际巨头雀巢与福建食品企业银鹭合资合作启动仪式在厦门举行，雀巢收购银鹭60%股份至此顺利完成。
- 2011年11月17日中国社会科学院金融研究所日前发布金融蓝皮书《中国金融中心发展报告(2010－2011)》，引用伦敦金融城全球金融中心指数(GFCI)最新排名显示，在本期评价的全球75个金融中心中，沪、京、深三城市已分别跃居第5、第15和第17位
- 2011年11月17日据监测，8月上旬以来，全国生姜价格逐渐企稳，9月中旬开始，生姜价格降势再现。与9月12日相比，11月17日，全国生姜价格下降11.4%。
- 2011年11月17日深圳市今年22亿元自发债将主要用于污水处理厂配套污水管网等生态建设工程以及教育、医疗卫生、交通等重点民生工程。
- 2011年11月17日中国人民大学金融与证券研究所所长吴晓求11月17日在第十三届高交会资本市场论坛上表示，欧美债务危机总体上对中国资本市场的影响是机遇大于风险，中国应顺应趋势，逐步加快人民币国际化的进程
- 2011年11月17日首钢股份 （000959）11月17日晚间公告，公司与本次重组的交易方首钢总公司共同努力，有关重组的基础工作已经基本就绪
- 2011年11月17日财政部财政科学研究所副所长苏明17日表示，未来财政政策可在六个方面充分发挥其结构性作用，大力扶植中国新兴产业。
- 2011年11月17日东亚银行有限公司周四表示，旗下中国大陆子公司完成在大陆发行人民币30亿元人民币计价债券的交易
- 2011年11月17日9月外储绝对值未曾减少、3季度外储增加917亿美元，8月减持365亿美元美债的背景下，9月增持113亿美债较为正常。
- 2011年11月17日隔夜美股下跌，港股17日跟随外围低开275点，其后跌幅一度收窄至仅微跌2点，临近尾盘恒生指数跌幅再度扩大，收市报18817点，跌143点，跌幅0.76%；全日总成交602亿港元
- 2011年11月17日世界黄金协会17日发布今年第三季度《黄金需求趋势报告》称，第三季度全球黄金需求量达到1053.9吨，比去年同期增长6%，价值总额577亿美元，创季度新高
- 2011年11月17日截止到目前不仅1元面值的新基金销售困难，更有大批仅5毛多净值的老基金无人问津。上投摩根亚太优势、嘉实海外、中邮核心成长三只基金成立以来从未分红，且亏损将近50%
- 2011年11月17日机构们预计，随着房地产价格下跌，新开发项目减少，政策紧缩拖累经济增长将促使政府对紧缩政策进行调整。
- 2011年11月17日2011年10月19日，江苏瑞阳投资担保公司实际控制人王兵出逃，该担保公司与连云港四家商业银行合作的接近7000万担保信贷或将全部损失
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富