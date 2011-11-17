- 2011年11月17日财政部、国家税务总局负责人就营业税改征增值税试点答记者问。
- 2011年11月17日新希望集团旗下的新希望海外投资公司将于本月正式成立，投资方包括新加坡主权财富基金淡马锡控股。新公司主要从事农业领域的国际并购
- 2011年11月17日近日，财政部会同国家发展改革委印发通知，决定从2012年1月1日至2014年12月31日，对小型微型企业免征管理类、登记类、证照类行政事业性收费，切实减轻小型微型企业负担。
- 2011年11月17日一位高级管理人士表示，瑞士银行(UBS AG, UBS)计划推出一项业务，使中国大陆投资者涉足海外市场，由此成为寻求帮助中国高收入人群实现海外投资愿望的诸多资产管理公司之一
- 2011年11月17日改革试点的主要内容是，在现行增值税17%和13%两档税率的基础上，新增设11%和6%两档低税率，交通运输业适用11%的税率，研发和技术服务、文化创意、物流辅助和鉴证咨询等现代服务业适用6%的税率。
- 2011年11月17日ChinaVenture投中集团分析认为，2011年至今，尽管机械设备行业短期内IPO规模有所萎缩，77.9亿美元的融资规模仅占2010年全年总量的40.7%，然而机械设备企业，特别是高技术高附加值企业的上市前景依然乐观
- 2011年11月17日目前伊利股份的产能利用率已经偏向饱和，且过高的负债率限制了银行对公司的进一步放款，伊利股份想要获得长期发展的资金来支持加速发展，只能通过再融资。
- 2011年11月17日恒大集团董事局主席许家印近日表示，“不会在年内购买新的土地”。万科与恒大这类房地产业巨头的“过冬策”可谓不谋而合。
- 2011年11月17日对于健力宝“奥运金罐”真假之争，在健力宝集团新老高层持续较长一段沉默后，16日晚由“奥运金罐”制作发放期间掌管健力宝财政大权的健力宝集团原副总经理邓樵首度开口。
- 2011年11月17日西安嘉天国际“11.14”爆炸已造成10人遇难，36人受伤，目前仍有32人住院治疗，其中2人危重、3人重伤、27人轻伤。
- 2011年11月17日甘肃省正宁县政府消息，造成“11·16”正宁县特大交通事故的犯罪嫌疑人已被公安机关刑事拘留。
- 2011年11月17日美国总统奥巴马16日抵达澳大利亚访问，两国达成新的军事协议，将从明年起分阶段增派2500人的海军陆战队，进驻澳大利亚。奥巴马强调此次增兵，并非因为恐惧和压制中国。
- 2011年11月17日甘肃省正宁县“11·16”特大交通事故原因初步查明，除幼儿园私自改装车辆、校车严重违规超载、大雾天气影响等因素外，教育、交警部门监管不力也是事故发生的原因之一。
- 2011年11月17日目前沪深300指数市盈率低于12倍,市净率低于2倍,这一情况仅曾在2005年､2008年市场处于大底时出现过｡
- 2011年11月17日奥巴马说，美国看到世界经济形势发生变化，亚太地区蕴藏很大发展潜力。“毋庸置疑，21世纪是亚太时代。我们慎重作出决定把重心转移到亚太地区。”
- 2011年11月17日正在澳大利亚访问的美国总统奥巴马16日宣布，从明年开始，美海军陆战队将在澳北部达尔文市长期驻扎。
- 2011年11月17日涉及此次事故的正宁县分管副县长及教育局长已被停职
- 2011年11月17日建立内幕信息知情人名单，及时记录在内幕信息公开前的各阶段、各环节的知情人及其知悉内幕信息的时间、方式、内容等信息。内幕信息知情人名单应由各单位纪检监察部门保存、管理，保存期不得少于10年
- 2011年11月17日房地产信托产品成立了27款，环比减少50.00%，占比减少5.61个百分点，排名第四
- 2011年11月17日美国国会将展开调查针对华为等中国电信企业在美扩张业务的过程中是否给美国国家安全带来潜在威胁一事。
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