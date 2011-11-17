财政部发改委决定免征小微企业部分行政事业性收费 2011年11月17日 近日，财政部会同国家发展改革委印发通知，决定从2012年1月1日至2014年12月31日，对小型微型企业免征管理类、登记类、证照类行政事业性收费，切实减轻小型微型企业负担。

甘肃正宁校车事故犯罪嫌疑人已被刑事拘留 2011年11月17日 甘肃省正宁县政府消息，造成“11·16”正宁县特大交通事故的犯罪嫌疑人已被公安机关刑事拘留。