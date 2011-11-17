- 2011年11月17日沪深股市小幅高开，早盘呈震荡整理态势。午后出现一波上攻行情，但未能得以延续，尾盘回落，两市再收于阴线
- 2011年11月17日囤地升值“金身”被破，众地王的危机或许就在眼前。不仅仅是地王，根源于开发商手上庞大的土地储备，新一轮的土地闲置、项目烂尾危机，正在悄然酝酿。
- 2011年11月17日世界大型企业研究会11月17日发布了9月份中国先行经济指数（LEI）报告，数据显示，该指数9月份的数值为160.2，环比增长0.4%。
- 2011年11月17日10月份货币增速继续回落，实体经济资金并不宽松，信贷超预期增长，微调信号非常明确。在四季度外汇占款预期下降的情况下，年底财政集中支出将极大缓解流动性压力。
- 2011年11月17日南京市相关主管部门查询对此均不置可否。南京市工商局办公室的一位负责人表示，已经有包括央视在内的多家媒体查询此事，但是关于湾仔码头产品的检测结果统一由该市食安办发布。但食安办方面表示，还在跟南京市工商局了解情况
- 2011年11月17日11月16日，A股指数下跌62.80点，跌幅2.48%，报收于2466.96点。而就在同一天，沪深两市总共有28家上市公司股东减持公司股票，套现金额达4.6亿元。
- 2011年11月17日新华人寿最快将在12月实现“A+H”同步上市，成为A股第四家上市保险公司。预披露资料显示，在2012年9月30日前，新华人寿将实施不少于10亿元的特别分红。
- 2011年11月17日由美国国会创建的一个委员会周三提交报告称，中国经济正沿价值链向上移动，人民币可能在未来5-10年内对美元“构成挑战”。
- 2011年11月17日商务部新闻发言人沈丹阳表示，对人民币汇率的指责既没有根据，也没有道理。无论国际货币基金组织（IMF）还是经济学家，都认为目前人民币汇率基本处在一个合理的水平和区间。
- 2011年11月17日据索马里非政府组织埃尔曼和平人权中心统计，近三年来，仅在索首都摩加迪沙，平民伤亡人数已由2009年的1739人，增长到2010年的2200人，今年上半年已达1400人。
- 2011年11月17日美国国会成立的一个专家小组周三称，考虑到中国在经济和安全方面对美国构成的挑战日趋严峻，美国有必要对现行对华政策开展全面评估。
- 2011年11月17日《通知》相关审慎性监管要求具体包含的业务中，除了过去已包含的经纪业务、承销与保荐业务和资产管理业务三项业务外，还新增了投资咨询业务、财务顾问业务及新业务三项业务作为IPO申请涉及业务
- 2011年11月17日至少有3枚火箭弹射向大支尔格会议会场，其中两枚在会场附近爆炸。警方正在调查这起袭击事件。
- 2011年11月17日由于税收增幅不如预期和政府补贴支出增加，多家机构预计本财年印度财政赤字占ＧＤＰ的比重将超过5%。
- 2011年11月17日奥巴马说，美国看到世界经济形势发生变化，亚太地区蕴藏很大发展潜力。“毋庸置疑，21世纪是亚太时代。我们慎重作出决定把重心转移到亚太地区。”
- 2011年11月17日福岛县一名官员指出，11月14日对该县福岛市大波地区生产的“越光”品种大米进行检查时，发现放射物超标。
- 2011年11月17日央行当日并未进行正回购操作，但是由于本周到期资金量大幅减少至560亿元，因此公开市场本周实现了资金的净回笼，共计净回笼资金20亿元。这也打破了此前连续两周的净投放态势
- 2011年11月17日穆迪投资者服务公司周三下调了德国10家银行的优先债务和存款评级，确认了一家银行的评级，并延长了对另一家银行的评估
- 2011年11月17日鉴于此前证监会已有意增加保险公司作为基金销售渠道之一，如果保监会开闸，那么保险公司作为基金销售渠道将正式开闸
- 2011年11月17日截至中午收盘，沪指报2467.67点，涨0.71点，涨幅0.03%，成交356亿元；深成指报10340.14点，涨26.81点，涨幅0.26%，成交359亿元
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