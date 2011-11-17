索马里冲突带来民生危机 2011年11月17日 据索马里非政府组织埃尔曼和平人权中心统计，近三年来，仅在索首都摩加迪沙，平民伤亡人数已由2009年的1739人，增长到2010年的2200人，今年上半年已达1400人。

两枚火箭弹在阿富汗大支尔格会议会场附近爆炸 2011年11月17日 至少有3枚火箭弹射向大支尔格会议会场，其中两枚在会场附近爆炸。警方正在调查这起袭击事件。

印度财长说本财年减赤目标恐难完成 2011年11月17日 由于税收增幅不如预期和政府补贴支出增加，多家机构预计本财年印度财政赤字占ＧＤＰ的比重将超过5%。

奥巴马称美国将加强在亚太的军事存在 2011年11月17日 奥巴马说，美国看到世界经济形势发生变化，亚太地区蕴藏很大发展潜力。“毋庸置疑，21世纪是亚太时代。我们慎重作出决定把重心转移到亚太地区。”

福岛县大米查出放射物超标 2011年11月17日 福岛县一名官员指出，11月14日对该县福岛市大波地区生产的“越光”品种大米进行检查时，发现放射物超标。