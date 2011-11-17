- 2011年11月17日根据Wind数据统计显示，今年共有255家IPO公司登陆A股市场，募资额为2469.488亿元，较去年同期下降41.8%。加上年内增发募资额3786.93亿元(同比增长53%)，年内A股股权融资总额基本与去年持平
- 2011年11月17日减免分红税将让利于基民和股民，是一项代价较小但导向作用明显的举措。稳定、持续的红利回报对于改善股市投资文化，引导基金更为崇尚价值投资、长期投资并吸引低风险偏好的养老资金入市，都将起到积极的促进作用
- 2011年11月17日工信部将支持重点领域应用示范工程，具体包括智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电网、智能环保、智能安防、智能医疗与智能家居九大领域
- 2011年11月17日北京市建立了完整的住房保障体系和退出机制，“收入超标后退出廉租房是必然的，但要注意到，退出廉租房后，保障体系仍有衔接。”
- 2011年11月17日华为方面日前表示，公司获得稳固的市场地位之后，已将重心转向提高利润率，而不是市场份额。同时公司计划在未来某个时间公开上市，但这不是近期的议事议程
- 2011年11月17日上海市房管局透露，今年本市保障性安居工程26.6万套的全年目标任务将在11月底完成。第一批市级统筹的公租房项目将力争年内安排入住。
- 2011年11月17日相关人士透露，目前创业板再融资主要是通过并购重组的方式，并未受到政策限制，而以募资为目的的再融资何时开闸没有时间表
- 2011年11月17日截至10月底，全国执行限购政策相对最严格的10个城市中，库存积压达到了6044.46万平米，环比9月初上涨了6%，库存积压增加了28640套
- 2011年11月17日稳健货币政策成效逐步显现，货币信贷增长向常态水平回归，与经济平稳较快增长相适应。
- 2011年11月17日巴曙松认为，开发商应对的主要手段是降价。报告根据城市居民收入可承受能力测算，认为一线城市的平均房价降幅应在20%-30%之间；二线城市则在10%-20%之间；三线城市基本合理，降价空间不大
- 2011年11月17日董事会选举刘中国为董事长，接替唐桥。据了解，唐桥仍担任五粮液集团董事长
- 2011年11月17日有业内人士透露，齐鲁证券主管投行副总裁薛军已经离职，并已挂职申银万国总经理助理
- 2011年11月17日华远地产董事长任志强分析了中国城市化进程与房地产发展的关系，他表示，单独讲城市化率，我们的城市化率是在减速的过程，但是细分来看，二线城市，尤其是三四线城市，正处于城市化高速发展的加速期
- 2011年11月17日近日云南省曲靖市政府将两亿元土地出让收益“奖励”给开发商，开发商甚至没有施工许可证就能开建
- 2011年11月17日11月17日，人民币对美元中间价报3.3553，较上一交易日升44个基点。
- 2011年11月17日11月16日，国家统计局昆明调查队公布了昆明市2011年1至10月居民消费价格情况。数据显示，10月份，昆明市居民消费价格环比涨幅为0.5%，同比涨幅为6.5%，涨幅在全国排第二。
- 2011年11月17日市场低迷，再加上拟上市公司不断暴露出财务等相关问题，在舆论监督的压力之下，证监会发审委员严把审核关，加大审核力度也是情理之中的事
- 2011年11月17日，“十二五”高端装备制造发展将选择五大方向重点突破，分别是航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备
- 2011年11月17日香橼研究此前表示，奇虎360的商业模式落后，并且对其月活跃用户量、网民渗透率等数据的真实性表示怀疑。与此同时，香橼研究更将奇虎360的目标价定为每股5美元
- 2011年11月17日【《财经》综合报道】 据南方都市报消息，广东江门蓬江区杜阮镇井根村附近一地沟油窝点存在多年，村民难忍恶臭投诉多年未果。近日南方都市报记者接到村民投诉后，在调查之后向江门市卫生局食安科反映，但是该科负责人表示“安排人
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