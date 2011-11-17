英国央行下调今明两年经济增长预期 2011年11月17日 英国央行行长默文·金在新闻发布会上说，全球经济形势自今年8月起开始恶化，英国经济也将继续面临困境，预计经济活动将持续萧条，直至明年年中。他表示，欧元区主权债务危机是目前英国经济面临的最大风险。

科威特和美国讨论加强两国军事合作 2011年11月17日 美国媒体本月2日援引不愿透露姓名的美国官员的消息报道，奥巴马政府正考虑从伊拉克撤军后将至少4000名士兵驻扎在科威特境内，但科威特方面随后予以否认。