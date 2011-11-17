- 2011年11月17日现在房地产市场是非常低迷的，但是假如房地产市场大幅度下跌的话，这对我们的经济是非常不利的，他会使得银行的不良资产大量增加。因此我认为他可能会增加系统性的风险
- 2011年11月17日2011年10月19日，江苏瑞阳投资担保公司实际控制人王兵出逃，该担保公司与连云港四家商业银行合作的接近7000万担保信贷或将全部损失。目前该案已经上报到江苏银监局。
- 2011年11月17日短短不到半年内，具有保荐人资格的73家证券公司中，有35家证券公司出现了保荐代表人离职的情况，占比近五成；而离职的保荐代表人数达70名
- 2011年11月17日优质国企到海外上市，必然导致在中国经济增长过程中获得的巨大收益被海外投资者分走。而且，由于不具备本土优势，中国最好的企业也不一定能够得到国外投资者的认可。
- 2011年11月17日银监会担心，银行过度依赖短期理财产品揽存，造成存款在月初、月中、月末大幅震荡，诱发流动性风险
- 2011年11月17日复旦大学经济学院教授孙立坚称，内外因共同导致中国企业压力不断增加。
- 2011年11月17日10月个人所得税比9月份减少99亿元，环比下降22%。9月份政策减收效应已有所显现，个人所得税已比8月份减收33亿元。10月份与8月份相比，收入相应减少130亿元左右。
- 2011年11月17日从法规层面看，两家保荐机构在新华保险上市过程当中的合规性有明显瑕疵
- 2011年11月17日有关房地产调控的说法是在给我们行业输麻醉剂，当前调控初见成效，并且还在观察之中。我们做出这个选择，是想不妨把环境想得更艰难一点，当然，有可能春天也会很快到来，但万科放弃了，不值得冒险。
- 2011年11月17日特别是在大连“7·16”、“8·29”等特大火灾扑救和“8·14”等群体性事件处置中，他身先士卒，与广大民警并肩作战，周密部署、果断决策、正确指挥，妥善、出色地完成了处置工作，受到了中央领导同志和公安部、辽宁省、大连市各级领
- 2011年11月17日庆阳市现有公立幼儿园40余所，其他均为社会力量办学，目前，对民办学前教育只有监管，尚没有教育投入，导致一部分私人老板为赚钱，不听教育局的行政指令，校车严重超载
- 2011年11月17日险资在第三季度明显增仓“招保万金”共计8800万股，三家险企总计持有“招保万金”3亿股，国寿持仓量最大
- 2011年11月17日中行国际金融研究所高级分析师温彬认为，在此政策基调下，未来存准率可能适度降低，而最好的时间窗口则可能在今年12月份。
- 2011年11月17日对于河南宋基会暴露出来的问题，河南省委统战部、省民政厅、省政府金融办等有关单位已于今年9月初组成调查组，对媒体所反映的情况进行调查，但时隔两个多月至今未见调查结果
- 2011年11月17日央行报告中，“把稳定物价总水平作为宏观调控的首要任务”这一提法则淡出，并首次提出“加强系统性风险防范”，并且加入了“适时适度进行预调微调”的表述。
- 2011年11月17日分析人士指出，当前欧债危机已步入“关键时刻”，欧盟松散的政治体制和各成员国的政治气候使得危机短期内仍难解决，但只要各国齐心协力，欧元区瓦解或欧元崩溃的“厄运”完全可以避免。
- 2011年11月17日央行在其发布的报告中透露，6月末，中投公司向中国出口信用保险公司注资200亿元人民币。目前，中国出口信用保险公司正在逐步落实改革方案的有关要求
- 2011年11月17日英国央行行长默文·金在新闻发布会上说，全球经济形势自今年8月起开始恶化，英国经济也将继续面临困境，预计经济活动将持续萧条，直至明年年中。他表示，欧元区主权债务危机是目前英国经济面临的最大风险。
- 2011年11月17日美国媒体本月2日援引不愿透露姓名的美国官员的消息报道，奥巴马政府正考虑从伊拉克撤军后将至少4000名士兵驻扎在科威特境内，但科威特方面随后予以否认。
- 2011年11月17日声明说，摩根士丹利投资管理公司没有承认也没有否认证交会的欺诈指控，但同意支付逾330万美元了结此项指控，包括归还马来西亚基金184.5万美元的咨询费，以及支付150万美元罚款。
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