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2011年11月17日
三党联合政府本月11日宣誓就职，暂时结束了由全民公决动议引起的政治危机。新政府的主要任务是实施欧元区领导人10月27日达成的新救援协议。
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2011年11月17日
特工处16日早些时候发表声明说，该处人员15日早上发现白宫一扇窗户有遭到枪击的迹象，并发现了一颗子弹头，同时在白宫建筑外发现了另一颗弹头。特工处认为，这可能与11日晚白宫附近的枪击案有关。
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2011年11月17日
今年9月份我国增持美国国债113亿美元。目前我国持有美国国债11483亿美元，为美国最大的债权人。
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2011年11月17日
从消息人士处获悉，国际板年内不会推出。与此同时，部分专家也表示，推出国际板的时机目前还不具备，短期国际板不适宜推出
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2011年11月17日
潘基文在致辞中说，目前正处于一个旧世界缓慢但不可逆转地发生改变，同时新世界的轮廓正在逐渐形成的时期。传统习惯的改变、预算的缩减及家庭压力的加大，这些变迁和动荡带来了巨大的焦虑
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2011年11月17日
伊朗武装力量总参谋长费鲁兹阿巴迪当天在德黑兰参加为遇难者举行的纪念活动时对伊朗法尔斯通讯社说：“最近发生的爆炸案与美国或以色列没有关系。”他的讲话否认了部分媒体报道的有关美国或以色列参与策划这起爆炸的传闻。
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2011年11月17日
蒙蒂政府预计在本周内接受议会的信任投票。目前议会中实力最强大的两个党派——中右的自由人民党和中左的民主党均对蒙蒂政府表示支持。
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2011年11月17日
由于惠誉公司发布报告称若欧债危机未能有效解决，美国银行业将面临很大风险，16日纽约股市股指尾盘重挫，三大股指跌幅均逾1.5%。
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2011年11月17日
伊朗常驻联合国代表团当天在联合国总部举办“人权与区域发展”主题记者会，伊朗政府人权委员会主席穆罕默德·扎瓦德·拉里贾尼在记者会上谴责美国和沙特本周早些时候向联大提交这份决议草案，称对暗杀事件的指控“没有任何证据”。
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2011年11月17日
希腊总理府发表声明说，帕帕季莫斯当晚在赢得议会信任投票后，立即与国际金融协会理事长查尔斯·达拉雷就银行业对希腊债务实行50%减记问题展开谈判。与此同时，其他希腊官员也与欧洲地区的主要银行业者就这一问题举行电话会谈
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2011年11月17日
佐利克当天在华盛顿智库凯托学会的一次研讨会上说，世界经济仍然处于危险区。欧洲债务危机包含了三重问题，包括银行业危机、主权债务危机，以及与货币联盟相关的竞争力问题。
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2011年11月17日
英国央行表示欧洲经济前景已经恶化、全球经济可能都会受到影响；惠誉评级机构警告称欧洲事态可能使美国银行业的前景恶化，令市场承压。
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2011年11月17日
下一阶段继续实施稳健的货币政策，更加注重政策的针对性、灵活性和前瞻性，根据经济形势的变化，适时适度进行预调微调
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2011年11月16日
欧洲股市11月16日盘中走势分化，德国股市下跌0.68%
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2011年11月16日
香港恒生指数16日开盘微升0.7%，之后大幅跳水，午市继续下跌，尾盘稍有回落，收盘跌388点，跌幅为2.0%，收报18961点。主板全日成交额609亿港元
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2011年11月16日
香港特区政府财经事务及库务局局长陈家强11月16日表示，随着香港与内地经济的融合，香港银行参与涉及内地的业务是大势所趋，香港金融管理局已加强有关业务的监察
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2011年11月16日
由国家质检总局和国家标准委联合发布的强制性国家标准《专用小学生校车安全技术条件》，于2010年7月1日正式实施。
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2011年11月16日
据MarketWatch报道，法国市值最大的银行巴黎银行会代表11月16日透露，银行明年将在公司部和投行部裁员1396人，以应对日益加深的欧债危机
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2011年11月16日
环保部科技标准司负责人称，由于在全国统一开展PM2.5监测涉及仪器设备购置安装、数据质量控制、专业人员的培训、财政资金的支持等大量系统的准备工作和能力建设工作，因此目前在全国范围内立即开展PM2.5监测工作还有一定难度。
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2011年11月16日
商务部新闻发言人沈丹阳16日说，今年前三季度，中非贸易额达1222亿美元，同比增长30%，接近去年全年1269亿美元水平，预计2011年全年有望再创历史新高。