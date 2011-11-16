希腊联合政府赢得议会信任投票 2011年11月17日 三党联合政府本月11日宣誓就职，暂时结束了由全民公决动议引起的政治危机。新政府的主要任务是实施欧元区领导人10月27日达成的新救援协议。

白宫枪击案嫌疑人被捕 2011年11月17日 特工处16日早些时候发表声明说，该处人员15日早上发现白宫一扇窗户有遭到枪击的迹象，并发现了一颗子弹头，同时在白宫建筑外发现了另一颗弹头。特工处认为，这可能与11日晚白宫附近的枪击案有关。

潘基文呼吁每人每天奉行宽容 2011年11月17日 潘基文在致辞中说，目前正处于一个旧世界缓慢但不可逆转地发生改变，同时新世界的轮廓正在逐渐形成的时期。传统习惯的改变、预算的缩减及家庭压力的加大，这些变迁和动荡带来了巨大的焦虑

伊朗军方否认美以参与制造军火库爆炸案 2011年11月17日 伊朗武装力量总参谋长费鲁兹阿巴迪当天在德黑兰参加为遇难者举行的纪念活动时对伊朗法尔斯通讯社说：“最近发生的爆炸案与美国或以色列没有关系。”他的讲话否认了部分媒体报道的有关美国或以色列参与策划这起爆炸的传闻。

意大利新任总理蒙蒂正式就职 2011年11月17日 蒙蒂政府预计在本周内接受议会的信任投票。目前议会中实力最强大的两个党派——中右的自由人民党和中左的民主党均对蒙蒂政府表示支持。

伊朗人权官员指责美国破坏中东地区稳定 2011年11月17日 伊朗常驻联合国代表团当天在联合国总部举办“人权与区域发展”主题记者会，伊朗政府人权委员会主席穆罕默德·扎瓦德·拉里贾尼在记者会上谴责美国和沙特本周早些时候向联大提交这份决议草案，称对暗杀事件的指控“没有任何证据”。

希腊开始就债务减记与银行业谈判 2011年11月17日 希腊总理府发表声明说，帕帕季莫斯当晚在赢得议会信任投票后，立即与国际金融协会理事长查尔斯·达拉雷就银行业对希腊债务实行50%减记问题展开谈判。与此同时，其他希腊官员也与欧洲地区的主要银行业者就这一问题举行电话会谈