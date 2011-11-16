- 2011年11月16日八菱科技（002592）11月16日晚间发布公告，近日有媒体报道称公司存在隐瞒与长安汽车 （000625）重大关联交易的情况，同时报道称，长安汽配厂与公司存在利益输送的情况
- 2011年11月16日商务部16日发布数据，1至10月，全国实际使用外资金额950.12亿美元，同比增长15.86%。10月当月，全国实际使用外资金额83.34亿美元，同比增长8.75%。
- 2011年11月16日为了推动产业经济发展格局进一步优化，广东相关部门正在通过一系列的机制优化和模式创新，简化通关手续，优化口岸通关环境，推动广东扩大进口规模，促进贸易平衡。
- 2011年11月16日深圳根据国家相关规定，重新调整全市增值税起征点，并继续按最高限上调增值税起征点。以此测算，深圳个体经济税收每年将减收2.5亿元，户均年受惠2778元。
- 2011年11月16日国务院新闻办16日发表《中国农村扶贫开发的新进展》白皮书。国务院扶贫办主任范小建表示，我国的扶贫开发从以解决温饱为主要任务的阶段转入巩固温饱成果、加快脱贫致富、改善生态环境、提高发展能力、缩小发展差距的新阶段。
- 2011年11月16日国务院总理温家宝16日主持召开国务院常务会议，决定建立青海三江源国家生态保护综合试验区，讨论并原则通过《中华人民共和国预算法修正案（草案）》。
- 2011年11月16日行业规模已达1800亿元，希望国家能给私募基金一个法律地位。并称，依靠发信托的私募产品，存在不能参与定向增发、可用对冲工具有限等困扰
- 2011年11月16日一位消息人士透露，山东黄金集团有限公司提议以10亿美元收购巴西黄金采矿企业Jaguar Mining (JAG)
- 2011年11月16日申银万国表示，1-10月，中国太保寿累计个险新单保费实现20%左右同比增长，远好于同业
- 2011年11月16日SOHO中国有限公司董事长潘石屹周三称，中国的房地产市场需要进行根本性调整，市场的不景气已经使一些开发商开始转变态度。
- 2011年11月16日新华人寿定价要看询价方和被询价方的博弈结果，若发行方态度强势，或许有望按预期价发行，但若保险股股价较低，这会对被询价方心理产生影响。
- 2011年11月16日英国医药保健产品管理部（MHRA）日前发现高露洁漱口水中含菌，约5万瓶问题漱口水在英、澳等11个国家遭到全面下架，并在英国召回。
- 2011年11月16日本周央行将至少净回笼20亿元资金。
- 2011年11月16日在今日上午甘肃省庆阳市正宁县榆林子镇发生的重大交通事故中，受伤幼儿已分别被送往庆阳市人民医院和正宁县人民医院救治，甘肃省卫生厅已组织急救专家，由一名厅领导带队从兰州出发前往庆阳指导救治。
- 2011年11月16日环保部有关负责人16日表示，《环境空气质量标准》今起向全社会第二次公开征求意见。二次征求意见稿的最大调整是将PM2.5、臭氧（8小时浓度）纳入常规空气质量评价，并收紧了PM10、氮氧化物等标准限值，提高了监测数据统计有效性要求。
- 2011年11月16日代表团认为联系汇率制度仍然是最适合香港的安排，因为这是一个简单、具公信力和有效而值得继续支持的汇率制度。改变不会让香港有更大的货币自主权，反而会牺牲了过去28年来努力经营的货币和金融稳定。
- 2011年11月16日欧盟执委会贸易事务专员戴胡克警告，比利时债务危机恶化，公债占GDP比率近100%，且已有18个月没有中央政府，若再不组新政府，恐步上希腊与义大利的后尘，威胁欧元区存亡。
- 2011年11月16日11月16日上会审核的新华人寿IPO申请已经获得证监会通过，新华人寿将由此成为第四家A股上市保险公司。根据新华人寿预披露的招股说明书，本次拟发行1.5854亿A股， 并同步通过香港公开发行和国际配售发行不超过3.5842亿股H股
- 2011年11月16日中国人民银行货币政策分析小组11月16日发布《中国货币政策执行报告》。
- 2011年11月16日安信证券首席经济学家高善文表示，这一轮通货膨胀正在过去，而下一轮通货膨胀的高点比这一轮的高点高得多，2013年、2014年会出现两位数的通货膨胀，届时资本市场和整体经济将再一次严重调整
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