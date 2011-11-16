广东多部门启动新一轮扩大进口政策 2011年11月16日 为了推动产业经济发展格局进一步优化，广东相关部门正在通过一系列的机制优化和模式创新，简化通关手续，优化口岸通关环境，推动广东扩大进口规模，促进贸易平衡。

深圳按最高限上调增值税起征点 个体户年受惠2778元 2011年11月16日 深圳根据国家相关规定，重新调整全市增值税起征点，并继续按最高限上调增值税起征点。以此测算，深圳个体经济税收每年将减收2.5亿元，户均年受惠2778元。