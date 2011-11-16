- 2011年11月16日安信证券首席经济学家高善文表示，未来三至五年，可以排除较大单边牛市的可能性，将进入持续熊市。如果未来十年内出现牛市，则要看两个指标，即私营部门投资意愿吸引度下降和资金供应显著恢复
- 2011年11月16日，《2011年第三季度中国货币政策执行报告》16日出炉，报告显示，2011年第三季度，我国继续按主动性、可控性和渐进性原则，进一步完善人民币汇率形成机制，重在坚持以市场供求为基础，参考一篮子货币进行调节，增强人民币汇率弹性
- 2011年11月16日中国人民银行11月16日发布的第三季度中国货币政策执行报告指出，下阶段中国人民银行将继续实施稳健的货币政策，同时密切监测国内外经济金融形势发展变化，把握好政策的力度和节奏，适时适度进行预调微调
- 2011年11月16日16日9时40分许，甘肃省庆阳市正宁县榆林子镇一大翻斗运煤货车与当地幼儿园接送车迎面相撞，造成20人死亡。
- 2011年11月16日今天上午9点40分左右，甘肃省庆阳市正宁县榆林子镇下沟砖厂门口，一辆大翻斗运煤货车与正宁县榆林子镇小博士幼儿园学生接送面包车发生相撞事故，5人当场死亡，15人在送往医院抢救途中死亡。
- 2011年11月16日上海市金融服务办公室主任方星海周三表示，中国政府应当加速推进人民币国际化
- 2011年11月16日知情人士周三透露，如果海通证券融资规模约20亿美元的香港首次公开募股(IPO)计划在本周获得中国大陆监管部门批准，该公司将于下周二向香港交易所提交IPO申请
- 2011年11月16日昨日，成都市国税局货物和劳务税处副处长黎隽表示，增值税起征点可能为2万，具体的标准以省政府的正式文件为准。相关细则将于近期出台并执行。
- 2011年11月16日2011年交易规模较大的案例中虽然仍以能源及矿业类型并购为主，但其它行业的的并购也渐渐引起关注，今年的几笔大型出境并购交易，无一不凸显出中国企业在进行海外并购过程中围绕整合资源、提升企业竞争力的目的，逐渐转向技术、品牌型
- 2011年11月16日据IMF测算，欧洲经济下滑1%将令香港经济下滑1.5%；预计香港今年的GDP增长率或为5.75%，2012年将进一步放缓至至4%
- 2011年11月16日许善达认为，仅仅依靠一般预算结余去还庞大的投资性债务，是不现实的。他指出，解决的关键点有三个：一是地方政府要编制资本预算；二是用资产还债；三是多项目整体偿还，即由政府综合整个资产去对应整体债务。
- 2011年11月16日泰国内阁15日通过一项王室政令，将借下个月泰国国王陛下的生日之机发布大赦令。泰国反对派批评称这是专为流亡海外的前总理他信而设计的。
- 2011年11月16日泰国本月10日迎来传统节日水灯节。由于全国多地洪水未退，曼谷部分地区遭淹，一些传统活动被迫取消。
- 2011年11月16日甘肃省庆阳市正宁县榆林子镇一大翻斗运煤货车与当地幼儿园接送车迎面相撞，造成19人死亡，其中两名成人。据介绍，发生事故的校车核载9人，实载64人
- 2011年11月16日商务部新闻发言人沈丹阳16日在例行记者会上回答记者提问时说，商务部目前尚未收到康师傅与百事相关股权交易的经营者集中申报申请
- 2011年11月16日截至今年6月末，该行在上海地区的文化企业授信余额已突破22亿元
- 2011年11月16日10年期新发国债中标利率3.57%，稍低于预期
- 2011年11月16日16日出版的《求是》杂志刊发了中共中央政治局常委、国务院副总理李克强的文章《不断深化医改 推动建立符合国情惠及全民的医药卫生体制》。
- 2011年11月16日世界银行副行长凯特16日表示，世行未来五年将维持对中国每年15亿美元贷款规模
- 2011年11月16日根据百度2010年公布的信息披露，医药类广告在百度的广告收入中占比最大，与机械设备、教育、特许经营和电子产品构成百度广告收入的前五大来源
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