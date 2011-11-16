- 2011年11月16日许家印相信，11月底和12月初中国的经济工作会议，会对中国经济未来的半年和一年有所利好
- 2011年11月16日在政策打压的背景下，一方面许多信托公司趋向于保守；另一方面，有些信托公司反而充当了房地产信托产品的“急先锋”。
- 2011年11月16日扩容后的M2更加全面反映流动性状况，但由于未能提供进一步的细节信息，很难准确判断广义货币供应增长趋势。
- 2011年11月16日截至收盘，沪指报2466.96点，跌62.80点，跌幅2.48%，成交924亿元；深成指报10313.33点，跌269.67点，跌幅2.55%，成交902亿元
- 2011年11月16日世界银行副行长凯特16日表示，世行未来五年将维持对中国每年15亿美元贷款规模。
- 2011年11月16日
- 2011年11月16日中国保险行业协会会长金坚强周三表示，大陆在实施交通强制险五年后，可能在明年开放相关业务予外资企业
- 2011年11月16日2009年和2010年,“两房”12名高管获得工资和红利总额约为3540万美元｡其中,房利美首席执行官迈克尔•威廉姆斯收入930万美元,房地美首席执行官爱德华•霍尔德曼收入780万美元。
- 2011年11月16日我国外贸面临形势严峻，不确定因素较多，未来仍不容乐观，由此造成的部分中小企业关停总体可控，对宏观经济没有很大影响。
- 2011年11月16日16日9时40分许，甘肃省庆阳市正宁县榆林子镇西街道班门口发生一起交通事故，该镇幼儿园接送校车被撞，据甘肃省安监局介绍，目前已经造成20人死亡，其中两名成人
- 2011年11月16日日报央行在公报中说，作为基准利率的银行间无担保隔夜拆借利率维持在零至0.1%的水平,量化宽松措施中用于购买资产的基金规模维持在55万亿日元(约合7136亿美元)水平。
- 2011年11月16日11月15日，银监会发布《商业银行主要监管指标情况表》，数据显示，今年三季度末，我国商业银行资本充足率为12.3%，核心资本充足率为10.1%；相比二季度的12.2%与9.9%均有所上升
- 2011年11月16日商务部新闻发言人沈丹阳在16日举行的新闻发布会上表示，东莞企业关停属于正常现象，总体在可控范围内，对整个宏观经济没有根本性的影响。
- 2011年11月16日巴克莱资本预计，最坏的情况是，未来一年可能信托融资会出现赎回浪潮。如果信托融资违约风险恶化，当住房价格深度调整，必然转向系统性的金融风险。
- 2011年11月16日商务部新闻发言人沈丹阳在16日举行的新闻发布会上称，前10月我国累计实现非金融类对外直接投资462.5亿美元，同比增长14.1%。
- 2011年11月16日本央行在10月27日的货币政策会议上曾决定追加5万亿（649亿美元）日元，以扩大用于购买资产的基金规模。这次会议上，日本央行认为，现阶段有待继续观察上次追加宽松措施的效果。
- 2011年11月16日商务部新闻发言人沈丹阳在16日举行的新闻发布会上称，亚洲主要国家对华投资持续大幅增长，欧盟投资略有增长，美国投资降幅进一步扩大。
- 2011年11月16日商务部新闻发言人沈丹阳在16日举行的新闻发布会上称，外商投资企业继续占据对外贸易主导地位。
- 2011年11月16日商务部新闻发言人沈丹阳在16日称，据商务部监测，10月份，受肉菜蛋等市场供应充足等因素影响，36个大中城市食用农产品价格总体趋稳。
- 2011年11月16日商务部16日举行例行新闻发布会，通报1-10月我国商务工作运行情况情况。商务部新闻发言人沈丹阳在发布会上表示，外贸顺差继续保持下降势头。
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