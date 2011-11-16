世行未来五年维持对中国每年15亿美元贷款规模 2011年11月16日 世界银行副行长凯特16日表示，世行未来五年将维持对中国每年15亿美元贷款规模。

日本央行继续维持零利率政策 2011年11月16日 日报央行在公报中说，作为基准利率的银行间无担保隔夜拆借利率维持在零至0.1%的水平,量化宽松措施中用于购买资产的基金规模维持在55万亿日元(约合7136亿美元)水平。