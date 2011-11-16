- 2011年11月16日中国的公共债务中1/3是地方政府债务，因此债务风险也主要在于地方政府
- 2011年11月16日在电视上看到佛山小悦悦事件的视频，总共播了8分钟，我看的时候恨不得跳进荧屏去唤醒那些麻木的路人。小悦悦事件真是有损中国人的形象
- 2011年11月16日消息人士称，若A股审批通过，新华人寿将在17日赴港聆讯，最快于12月首周招股
- 2011年11月16日第三季度外储增加量较前两个季度均有大幅回落，对人民币走低的担忧和国内短期套利空间的缩小是资金流出的原因
- 2011年11月16日因案件本身因素及社会影响等多方原因，量刑可能轻于许春茂
- 2011年11月16日目前萨博已资不抵债，即便获得前东家通用批准被中国庞大与青年公司收购也难以偿还债权人欠款
- 2011年11月16日商务部新闻发言人沈丹阳在回答有关提问时称，据调查了解，实际上没有形成所谓的回迁潮，没有大规模的情况发生。
- 2011年11月16日当前人民币汇率处在一个合理的水平上,人民币汇率不是造成中美贸易失衡的主要原因。
- 2011年11月16日沪深股市早盘呈现震荡下行态势。沪指再度跌落2500点整数关口
- 2011年11月16日1-10月进口平均价格上涨14.7%，进口平均数量增长10.6%。
- 2011年11月16日在吸收外资方面，亚洲主要国家对华投资持续大幅增长，欧盟投资略有增长，美国投资降幅进一步扩大。
- 2011年11月16日据消息人士透露，今日上会审核的新华人寿IPO申请已获证监会通过
- 2011年11月16日当前，我国外贸面临的形势仍然较为复杂，不确定因素较多，未来一段时间我国出口形势仍不容乐观。
- 2011年11月16日今年以来，全国180多种各类蔬菜，仅有个别品种在局部地区出现季节性、暂时性的滞销现象。
- 2011年11月16日波兰银行系统的评价等级展望将从“稳定”降为“负面”
- 2011年11月16日受价格原因影响，10月穿类商品销售增速出现回落。
- 2011年11月16日10月当月全市新增人民币个人消费贷款46.3亿元，同比多增18.4亿元。个人住房贷款增加21.3亿元，环比和同比分别多增17.1亿元和15.6亿元
- 2011年11月16日公募基金四季度以来打新收益超10%,社保基金(全国社会保障基金)打新收益更是高达25%
- 2011年11月16日上一个十年，房地产以支柱性产业的地位在经济发展中发挥了重要的作用，下一个十年，房地产会扮演什么样的角色呢？樊纲肯定地表示：“房地产永远是支柱产业。”
- 2011年11月16日市住建委15日表示，目前已对普通住宅标准初步形成调整方案，该方案有望在近期公布。
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