山东猪价连跌六周后市或回暖 今年养猪成本增三成 2011年11月16日 山东活猪价格已连续第六周下降，但跌势逐步放缓，预计春节前价格会有小幅上涨，今年以来养猪成本已普遍增加30％。

欧洲议会通过法案打击金融投机 2011年11月16日 该法案将赋予欧洲证券和市场管理局更大权限，并有助于提高金融交易的透明度。法案完全禁止了信用违约掉期的“裸交易”。

交行协助上海财政招标发行71亿政府债券 2011年11月16日 《财经》综合报道 最终交行成功中标2011年上海市政府债券主承销商资格

欧盟拟与俄罗斯启动互免签证谈判 2011年11月16日 《欧洲观察家》网站当天报道，在欧盟外长会前，法德两国外长在与欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿共进工作晚餐期间向阿什顿申明了立场——希望欧盟尽快启动与俄罗斯的互免签证谈判。