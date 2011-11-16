- 2011年11月16日昨日，山西证券2500万股现身大宗交易。这2500万股分1300万股、1000万股、200万股三笔成交，成交总额为2.155亿元，三笔交易的成交价均为8.62元，与山西证券昨日收盘价9.07元相比，折价5%
- 2011年11月16日今年以来武汉地价持续走低，部分区域地价已回到2007年水平，部分早就想进入武汉的外地上市房企准备或已经抄底买地。
- 2011年11月16日截至今年10月，全国未开工的房地产用地为21.3万公顷，房地产企业囤地现象依然严重。国土资源部表示，对全国房地产企业的囤地行为将继续严厉打击。
- 2011年11月16日2011年1-10月，外商投资新设立企业2.24万家，同比增长5.6%，实际使用外资金额950.12亿美元，同比增长15.86%
- 2011年11月16日政府应高度重视市场基础信息系统建设和市场秩序立法工作，加强物价监测，充分发挥价格监测在宏观经济调控中的作用。
- 2011年11月16日山东活猪价格已连续第六周下降，但跌势逐步放缓，预计春节前价格会有小幅上涨，今年以来养猪成本已普遍增加30％。
- 2011年11月16日商务部发布数据，10月份我国实际使用外资83.34亿美元，同比增8.75%，1至10月全国实际使用外资950.12亿美元，同比增15.86%。
- 2011年11月16日11月16日人民币对美元中间价报6.3509，较上一交易日上升73个基点，周二为6.3436。
- 2011年11月16日寿险不按时返还却催促缴保费，退保费用高却不告知投资者，分红计息连销售员都无法解释清楚
- 2011年11月16日对于明年的行情我们并不悲观。债券基金追求的是中长期的稳定增值，而不会追求所谓的追涨杀跌
- 2011年11月16日该法案将赋予欧洲证券和市场管理局更大权限，并有助于提高金融交易的透明度。法案完全禁止了信用违约掉期的“裸交易”。
- 2011年11月16日最终交行成功中标2011年上海市政府债券主承销商资格
- 2011年11月16日《欧洲观察家》网站当天报道，在欧盟外长会前，法德两国外长在与欧盟外交和安全政策高级代表阿什顿共进工作晚餐期间向阿什顿申明了立场——希望欧盟尽快启动与俄罗斯的互免签证谈判。
- 2011年11月16日报告认为，中国的房地产市场虽然面临调控，但不会出现如同2008年美国那样的“硬着陆”，房地产业的风险仍在可控范围内
- 2011年11月16日美国失业率高达9%，远远高出美联储的目标。作为美联储决策机构公开市场委员会成员，埃文斯认为美联储可以买入抵押贷款支持类证券，以改善房地产业的疲弱现状，刺激经济。
- 2011年11月16日欧洲债务危机使美国衰退概率上升，预计2012年初，经济衰退概率超过50%。
- 2011年11月16日11月份前半个月由发审委审议的12家企业主板、中小板IPO申请已有6家被否，过会率只有五成
- 2011年11月16日对冲基金大鳄索罗斯最近投资中国内地以及香港的优质地产项目。对此，知名财经评论员代鹏称，尽管有的投机者或投资金放出了各种各样的消息，但是真要实施，在短期内这种可能性并不是十分的明显。
- 2011年11月16日时隔一个多月，苹果董事长人选终于敲定，莱文森任重道远
- 2011年11月16日“基地”组织阿拉伯半岛分支今年年初以来占领了也门南部阿比扬省的沙克尔镇、舍卜瓦省的罗德胡姆和胡塔镇等，5月28日该组织宣布占领阿比扬省省会津吉巴尔市，并宣布该市为该组织在也门南部建立的“伊斯兰酋长国”首都
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富