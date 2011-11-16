- 2011年11月16日叙利亚外长穆阿利姆14日表示，尽管阿拉伯国家联盟决定中止叙利亚的成员国资格，叙利亚仍将继续执行旨在解决叙国内危机的“阿拉伯倡议”。
- 2011年11月16日德意志银行首席执行官(CEO)阿克曼发表声明称，在完成9年任期后，将于2012年卸去德银CEO职务，并退出该行监事会下届主席职位的角逐
- 2011年11月16日欧盟委员会建议增强信用评级的“多元化”，要求企业必须每三年对所聘请的信用评级机构进行轮换。提案还要求所有结构性信用产品都要接受两家评级机构的评级，同时禁止一家大型评级机构的股东同时成为其他评级机构的股东。
- 2011年11月16日本次一年期央票发行主要有两大看点：一是发行量大增，二是发行利率继上周后再次下行。这两个变化是机构需求与央行调控之间市场化博弈的结果
- 2011年11月16日阿根廷政府在今年10月底出台了一系列外汇管制措施限制购买美元，加剧了民众的恐慌心理，各路资金争相出逃，美元外汇黑市的价格大幅上涨，和官方汇率的价差达到了15%
- 2011年11月16日由于欧洲主权债务危机加剧，全球经济增长放缓，法国政府已分别在今年8月和11月两次下调经济增长预期，并宣布采取一系列措施加大紧缩和征税力度，以保证实现削减财政赤字的既定目标，将法国长期信用评级维持在最优的ＡＡＡ级。
- 2011年11月16日
- 2011年11月16日上海债作为地方自行发债的试水品种，在债市偏暖环境下出现较高发行溢价可以理解，但就其发行利率低于国债来看，的确包含一定的非理性成分。未来，试点地方债定位终将回归基本面
- 2011年11月16日未来5至10年内，中国会成为世界上最大的进口市场。如果美国的一些人士不转变思路，不走出认识误区，以固化的思维、以限制的方式看待和处理中美经贸关系，对美国企业、对美国人民都是非常不公平的。
- 2011年11月16日中国企业要按照“十二五”规划要求，正确评判形势，科学把握方向，做好战略设计，杜绝“投机”心理和盲目“抄底”冲动，积极稳妥实施“走出去”战略。
- 2011年11月16日上市公司定增备受私募追捧的主要原因在于，目前A股市场处于历史估值的底部，有效的退出保证、相对低风险和较稳定收益三因素吸引PE机构频频参与A股企业定向增发
- 2011年11月16日11月上半月（11月1日-15日），北京商品房住宅项目入市13个项目，合计提供住宅套数为4014套，而截止日前这13个项目的签约率依然为零。
- 2011年11月16日发改委9日表示，正在调查中国电信与中国联通涉嫌宽带接入领域垄断问题，若认定垄断，两家相关企业将被处以上一年度营业额的1%-10%的罚款。
- 2011年11月16日地产业某大佬级人物近期与绿城董事长宋卫平频繁接触，商讨合作的可能性。知情人士透露，商讨焦点包括合作项目、合作模式等。最终新的入股方将为绿城带来资金支持。有迹象表明，这一“大佬级人物”很可能是融创集团主席孙宏斌
- 2011年11月16日徐丽琴已经在10月下旬去往澳大利亚，工厂已经停工。据目前登记的民间债务来看，她欠帐至少在2亿到3亿之间。
- 2011年11月16日对于一些之前已经向会里上报了项目的企业，因需要撤回补充具体分红细则，短期内将对新股上会审核速度有所影响。强制性分红客观上增加了企业上市成本，未来企业考虑上市时也会更加慎重，而新股上市变脸情况或将有所遏制
- 2011年11月16日针对郑州八旬老太强拆现场自焚一事，15日，河南省郑州市二七区委宣传部发布情况说明，称11月3日被强拆的王好荣家房屋属于违法建筑。有关部门至今不告知家属王刘氏的遗体在哪里
- 2011年11月16日央行此前曾表示，目前我国金融创新不断增多，为了更加充分地反映金融市场的最新发展，央行正在研究覆盖范围更广的货币统计口径M2+。
- 2011年11月16日银监系统相关官员提出警示，在信贷紧缩的情况下，要预防违法骗贷、放贷案件高发，特别是对银行承兑汇票的恶性案件要提前防范
- 2011年11月16日恒大已于今年7月开始实行“低价跑量”策略，全国房价将跌多少很难判断。
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