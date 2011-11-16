叙利亚释放1180名因示威活动被捕者 2011年11月16日 叙利亚外长穆阿利姆14日表示，尽管阿拉伯国家联盟决定中止叙利亚的成员国资格，叙利亚仍将继续执行旨在解决叙国内危机的“阿拉伯倡议”。

欧盟推出加强评级机构监管提案 2011年11月16日 欧盟委员会建议增强信用评级的“多元化”，要求企业必须每三年对所聘请的信用评级机构进行轮换。提案还要求所有结构性信用产品都要接受两家评级机构的评级，同时禁止一家大型评级机构的股东同时成为其他评级机构的股东。

阿根廷央行将放松美元存款准备金应对挤兑潮 2011年11月16日 阿根廷政府在今年10月底出台了一系列外汇管制措施限制购买美元，加剧了民众的恐慌心理，各路资金争相出逃，美元外汇黑市的价格大幅上涨，和官方汇率的价差达到了15%