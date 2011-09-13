- 2011年09月13日统计数据显示，63只次新偏股基金中，仅有鹏华新兴产业、国泰事件驱动2只次新基金净值在面值之上，其他61只基金均跌破了面值。
- 2011年09月13日专家表示，异地开分行需要较长时间培育，而直接参股无法彻底贯彻经营理念，两者孰优孰劣仍需时间观察
- 2011年09月13日目前监管层对于城商行大面积开分行的这种跨区域经营方式的审慎态度，造成了城商行将注意力放到了参股异地中小银行身上，而这也是城商行跨区域经营的方式之一
- 2011年09月13日【《财经》综合报道】 据中央电视台报道，湖南省邵阳副县长段绍兴表示，县政府根据测算，确定给予沉船事故每位遇难者17.65万元最高20万元的补偿，9月12日上午已经与12名遇难者家属全部签订补偿协议。遇难者家属已经接受这一补偿标准
- 2011年09月13日今年以来，M2增速从高位向常态平稳回落，符合宏观调控的预期和稳健货币政策的要求。尽管目前 M2增速看起来比过去低一些，但实际货币条件与经济平稳较快增长是相适应的。
- 2011年09月13日华生表示，这只是外国评级机构的看法，对我国经济不会产生很大影响
- 2011年09月13日除少数达到5%及以上的年化结算利率外，8月份国内绝大多数万能险产品年化结算利率均在4%左右，继续跑输居民消费价格指数（CPI）及5年期银行存款利率
- 2011年09月13日延长原料药产品链、优化产品结构、提升制剂效益、发展国际化制剂市场应该成为中国医药产业未来的主流发展方向
- 2011年09月13日今年1-7月，中国累计进口美国猪肉（胴体）2亿磅，比去年同期的0.33亿磅大约增加5倍，中国也一下跃升为美国猪肉出口的第五大市场，而去年中国是其第十大市场。
- 2011年09月13日意大利官员在两周之前曾出访北京，并会见了中投以及中国国家外汇管理局的领导层。意大利官方消息表示，双方将会很快进行进一步的谈判。
- 2011年09月13日与当地居民收入相比，衢州市房价仍较高，且涨幅较大，在浙江省多个城市限购的背景下，衢州出台“限购令”有利于整个浙江省楼市调控目标的实现
- 2011年09月13日在经历了两年的高速发展之后，截至目前，投行前期储备的创业板项目已经被逐渐消耗，许多投行的创业板项目延揽和培育速度已经出现滞后的情况。
- 2011年09月13日惠誉警告可能下调中国评级，专家认为，其提醒有积极意义，可以促使中国加强对银行业的风险管理和对地方投资的监管，但其描述的情况夸大了风险，与事实不符。
- 2011年09月13日统计数据显示，本周解禁的24家公司中，13家公司在9月13日解禁，合计解禁市值为56.78亿元，占到全周解禁市值的45.44%，解禁压力十分集中。
- 2011年09月13日中方表示，中方尊重利比亚人民的选择，高度重视“过渡委”的重要地位和作用，并一直同其保持密切接触和联系。中方承认“过渡委”为利比亚执政当局和利比亚人民的代表，愿与其共同努力，推动中利关系平稳过渡和发展，希望中利双方此前
- 2011年09月13日兴业银行资金运营中心分析师蒋舒称，“200亿元定向央票的量虽然不大，但是向市场发出了后续货币政策‘稳中偏紧’的信号。”同时他表示，定向央票对存款准备金率等其他货币工具有一定的替代作用。
- 2011年09月13日据业内人士分析，直接投资于信托计划而非其他银行机构发行的银信合作理财产品，其好处在于，此举可以绕开监管部门对银信合作理财产品的严格规定。
- 2011年09月13日今年以前成立的391只开放式主动型偏股基金今年无一取得正收益，半数以上跌幅超大盘
- 2011年09月13日今日美股低开，道指一度下跌超过167点。在意大利请求中国购买其国债的消息传出之后，美股尾盘转涨并最终收高。
- 2011年09月13日8月新增贷款5485亿；央行称正研究覆盖范围更广的货币统计口径M2+
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