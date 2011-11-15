- 2011年11月16日祖科蒂公园已全部被栅栏围起，虽然清扫活动已完毕，但仍处于全面封闭状态。公园四周围满了高喊口号的抗议者。
- 2011年11月16日周二美国股市低开高走，盘面较为波动。在蒙蒂表示他“确信”意大利能克服目前的危机之后，美国股市反弹。
- 2011年11月16日最近国资委已经派出工作组就电力央企巨亏问题调研，发改委也已经表态会积极予以协调。有消息称，为确保电力供应，将出台上调电价方案，目前方案已上报国务院，这次调价的覆盖地区将较之前范围更大
- 2011年11月16日要继续坚持房地产宏观调控不动摇；要继续大力推进保障性住房建设，确保建设质量，确保分配公平，重视运营管理。
- 2011年11月16日根据《草案》，在征收险种上，将原办法规定的养老、医疗和失业三项保险扩大为全部五项社会保险，增加工伤和生育险。用人单位未按时足额缴纳社会保险费，将面临多项强制措施。
- 2011年11月16日在地方火热发债的同时，昨日央行发行了较上周放量逾4倍的520亿1年期央票，但令人意外的是，央行将1年期央票利率下调近9个基点。
- 2011年11月15日
- 2011年11月15日声明呼吁叙利亚反对派不要将暴力作为实现政治目标的手段，立即响应阿盟通过对话化解叙利亚危机的倡议
- 2011年11月15日三季度QFII（合格境外投资者）的态度却非常明显，对A股是减持多于增持。根据上市公司三季报公布十大流通股东对A股的持有情况看，遭到QFII抛弃或者减持的公司明显多于增持和新进的公司，数量上也呈现出明显净减持的态势
- 2011年11月15日在国内外复杂的经济环境下，外资银行缘何减持中资银行股份？此举对中资银行影响几何？专家表示，近期，境外投行减持中国部分银行股份，多是为解决自身的亏损问题。而经过多年对外学习，中资银行正逐步具备独立前行的能力
- 2011年11月15日澳门特区行政长官崔世安15日下午发表2012财政年度施政报告。崔世安说，“推动经济适度多元，提高民生综合水平”是特区政府未来一年施政的宗旨。
- 2011年11月15日中国医药（600056）11月15日晚间公告，公司控股股东——中国通用技术(集团)控股有限责任公司正在筹划与公司相关的重大资产重组事项
- 2011年11月15日亿万富翁投资者索罗斯11月14日在监管文件中披露，第三季度增持了亚马逊和摩托罗拉解决方案公司股票，并抛售大部分Ralph Lauren股票
- 2011年11月15日方大炭素 （600516）11月15日晚间公告，公司全资子公司葫芦岛方大炭素新材料有限责任公司拟以7007.13万元从关联方方大锦化化工科技股份有限公司购买其拥有位于葫芦岛市连山区占地面积为166836.40平方米的土地使用权，用于生产经营
- 2011年11月15日首创集团总经理刘晓光表示，2012年住宅市场会面临积极紧缩政策，商业地产能够得到政府的支持和发展。
- 2011年11月15日今年9月份，欧元区外贸顺差扩大主要是因为进口降幅大于出口降幅，其中出口环比下降1．0％，进口环比下降3．2％。
- 2011年11月15日欧洲股市周二(11月15日)早盘小幅走低，因欧债担忧再次笼罩市场，投资者继续关注意大利与西班牙债券收益率涨势
- 2011年11月15日这是因为，我国医疗卫生制度正在快速变动中，特别是我国医药行业还处在“小、散、乱”的初级发展阶段，医疗服务体系还没有实现公益性，实行基本药物制度的许多外部条件还不完善
- 2011年11月15日陈家强表示，当局争取12月份把淡仓申报制度的建议提交立法会审议，期望明年年初可以生效。
- 2011年11月15日多家投行人士在接受证券时报记者采访时表示，目前，监管部门最近就上市公司进行配套融资征询业内意见，其中，借壳上市不允许进行配套融资
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