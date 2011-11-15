俄外交部呼吁叙利亚通过对话解决危机 2011年11月15日 声明呼吁叙利亚反对派不要将暴力作为实现政治目标的手段，立即响应阿盟通过对话化解叙利亚危机的倡议

崔世安发表2012财政年度施政报告 推动经济适度多元 2011年11月15日 澳门特区行政长官崔世安15日下午发表2012财政年度施政报告。崔世安说，“推动经济适度多元，提高民生综合水平”是特区政府未来一年施政的宗旨。

索罗斯第三季度大举增持亚马逊股票 2011年11月15日 《财经》综合报道 亿万富翁投资者索罗斯11月14日在监管文件中披露，第三季度增持了亚马逊和摩托罗拉解决方案公司股票，并抛售大部分Ralph Lauren股票

方大炭素拟7007万购关联方葫芦岛地块 2011年11月15日 《财经》综合报道 方大炭素 （600516）11月15日晚间公告，公司全资子公司葫芦岛方大炭素新材料有限责任公司拟以7007.13万元从关联方方大锦化化工科技股份有限公司购买其拥有位于葫芦岛市连山区占地面积为166836.40平方米的土地使用权，用于生产经营