- 2011年11月15日北京、天津、河北、山东、辽宁、黑龙江、吉林等18个省区市鸡蛋价格已位于每斤5元以下
- 2011年11月15日这些问题猪肉产品产地包括美国、加拿大和丹麦，除了一批从美国进口的冷冻火腿边角料被检出莱克多巴胺和霉变两个问题外，其余产品均被检出莱克多巴胺
- 2011年11月15日云煤能源控股股东拟注入4煤矿停产整顿，但由于复产日期不能确定，会对完成上述承诺的时间和进度产生不利影响，同时也对上述四个煤矿生产经营业绩产生较大影响。
- 2011年11月15日中国银监会主席助理阎庆民15日表示，银行业支持中国企业“走出去”，将对重点项目进行战略性支持，同时加强风险防控，严守风险底线。
- 2011年11月15日曲靖市公安局决定对涉嫌重大责任事故罪的私庄煤矿法人代表梁永辉、矿长张四兴、安全副矿长戚谷明、技术副矿长孙石奎等4人依法采取刑事拘留措施
- 2011年11月15日澳门特区政府继续提供多项税务宽免，包括入息税、营业税、小贩牌照及餐饮业的旅游税等
- 2011年11月15日中国成功完成了今年1000万套保障房的开工计划，但政府承认，三分之一的保障房项目只是“挖坑待建”。
- 2011年11月15日中国央行有关方面负责人周二表示，考虑到非存款类金融机构在存款类金融机构的存款和住房公积金存款规模已较大，对货币供应量的影响较大，2011年10月起，央行将上述两类存款纳入广义货币供应量(M2)统计范围
- 2011年11月15日由香港中国商会主办的首届中国海外投资年会15日在港开幕。国务院副总理李克强作了重要批示。
- 2011年11月15日11月11日，IMF官方网站公布的一份会议记录称，该组织执行董事会已于上月底讨论了《扩大SDR货币篮子标准》的报告，主要探讨扩大SDR货币篮子构成的路径。
- 2011年11月15日消息称，对冲基金大鳄索罗斯近期与香港房地产开发商以及地产代理秘密见面，计划成立房地产投资基金，伺机投资中国内地以及香港的优质地产项目。
- 2011年11月15日地方政府自行发债首单大获成功，机构追捧令中标利率堪比同期限国债
- 2011年11月15日国家主席胡锦涛出席亚太经合组织第十九次领导人非正式会议并发表题为《转变发展方式 实现经济增长》的重要讲话。胡锦涛强调指出，发达国家应该实施负责任的宏观经济政策，妥善处理主权债务和财政风险。
- 2011年11月15日隔夜美股下跌，港股15日跟随外围低开203点，恒生指数大部分时间欠缺方向，全日高低点分别为19420点和19240点，收市报19348点，跌160点，跌幅0﹒82%；全日总成交660亿港元
- 2011年11月15日据农业部宣传处透露，近期时间，卢永军精神状态一直不好，出事前曾请过一段时间病假。至于为何跳楼自杀，详细原因难以说清。
- 2011年11月15日近一年来，在复杂多变的国内外形势下，中国经济继续朝着宏观调控的预期方向发展，用温和回落的经济增速、初步抑制的物价涨幅，回应了诸如“硬着陆”“滞胀”“衰退”之类的质疑，在低迷的世界经济格局中一枝独秀。
- 2011年11月15日新安全技术标准的关键在于烟纸——每支香烟的烟纸有两处必须嵌入比其他部位厚的纸环。点燃的香烟被扔掉后，当它燃烧至纸环部位时，纸环能够起到减少空气进入香烟内的作用，从而缩短它的燃烧时间，使其尽快熄灭
- 2011年11月15日1年期央票发行利率连续下跌，证实货币政策逐步放松的方向已经确立
- 2011年11月15日中国人寿单月保费仅在6月、8月和9月实现环比增长，其余月份均出现环比下滑的局面
- 2011年11月15日在高速发展的过程中，环境污染日益成为我们的突出问题。减少污染，既要加强治理，加快推进经济结构调整，又要切实加强环境法制建设，还要努力改进监测手段，提高监测水平
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