- 2011年11月15日1971年，屠呦呦领导的研究小组发现了青蒿素，一种用以治疗疟疾的新型药物，挽救了全球数百万人生命
- 2011年11月15日中国人民银行15日发行的一年期央票利率较前一期下降8.58个基点至3.4875%。这是自8月中旬以来，一年期央票发行利率首次低于同期限定期存款利率。虽然央票利率的下调直接受到债券市场牛市的影响，但作为风向标，市场还是嗅出了货币政策
- 2011年11月15日作为国家机关某资金管理中心(简称资金中心)工作人员的节鹏，在负责将本单位购买的1.5亿元国债委托给银河证券公司管理过程中，私自收取高额利息，非法获得900多万元。节鹏在获得死刑后，揭发检举他人犯罪被查证属实，法院改判其死缓
- 2011年11月15日中国投资有限责任公司总经理高西庆周二表示，内地无法对部分大国国债弃之不顾，因为这样做会导致手上资产快速减值
- 2011年11月15日北京盛世唯嘉商贸有限公司从法国进口的依云、富维克天然矿泉水，亚硝酸盐超标。北京同仁堂健康药业股份有限公司从马来西亚有限公司进口的一批燕窝，检出亚硝酸盐。天津智傲物流有限公司在进口的农心牌辛辣方便面中，检出大肠菌群超标
- 2011年11月15日虽然央票利率的下调直接受到债券市场牛市的影响，但作为风向标，市场还是嗅出了货币政策松动的信号。
- 2011年11月15日1-10月销售额778.7亿元，大幅超越全年700亿元的销售目标，目标完成率111.2%，全国率先完成销售目标
- 2011年11月15日英国明星基金经理波顿称对他经营的中国基金业绩感到失望，并表示，他对中国前景的乐观看法在近几个月面临严峻考验
- 2011年11月15日2012年到2013年，铁路行业将迎来银行贷款、短期融资券、中期票据等的偿债高峰。
- 2011年11月15日上海证券交易所副总经理周勤业在参加全国工商联并购公会圆桌论坛时表示，欢迎在美国上市的中概股在退市后，回到A股或者选择在香港上市
- 2011年11月15日安徽省亳州市中级人民法院最近对以邱洋为首的犯罪团伙20名被告人作出终审判决，判处邱洋等被告人20年至1年不等的有期刑期，并分别处以8000元至40万元不等的罚金
- 2011年11月15日亚太经合组织领导人非正式会议上，美国总统奥巴马继续就人民币汇率向中国施压，称其对美元升值依然不够。了解美国政治经济的人士清楚，人民币问题已被高度政治化，施压人民币急升的背后，显然还有着经济方面的盘算。
- 2011年11月15日据易城中国报告显示，第三季度北京甲级写字楼平均租金达到每月每平方米310.3元，环比上涨8.9%。与去年第三季度相比，同比上涨26.3%
- 2011年11月15日湖南、甘肃、青海、江西、福建等5省部门间淘汰落后产能工作协调配合机制仍需完善
- 2011年11月15日法院一审认为，赵文灿在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。鉴于赵文灿能自愿认罪，且其家属已与黄某达成民事赔偿协议并已履行完毕，可酌情予以从轻处罚
- 2011年11月15日有消息表示，推动东方财富网近期大涨的原因之一，可能是尚未对外公布的一个收购方案，对象是深圳一家名为“价值人生”金融SNS网站，涉及金额可能高达上亿美元
- 2011年11月15日国家能源局15日发布的数据显示，10月份我国全社会用电量3797亿千瓦时，同比增长11.35%。
- 2011年11月15日联防队员被砍伤的事件发生后，社区工作站很快达成共识，不但不会放松管理，还将加大整治力度
- 2011年11月15日中国首期自行招标的地方政府债券——2011年第一期、第二期上海市政府债券15日由上海市政府自主招标发行。这一债券一经面市即获得业界积极追捧，中标利率接近甚至低于同期限国债估值，认购需求强劲。
- 2011年11月15日2011年三季度，我国国际收支经常项目、资本和金融项目呈现“双顺差”，国际储备资产继续增加
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