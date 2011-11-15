安徽涡阳特大涉黑案终审宣判 20名被告人被判刑 2011年11月15日 安徽省亳州市中级人民法院最近对以邱洋为首的犯罪团伙20名被告人作出终审判决，判处邱洋等被告人20年至1年不等的有期刑期，并分别处以8000元至40万元不等的罚金

2010年全国淘汰落后产能目标任务全面超额完成 2011年11月15日 湖南、甘肃、青海、江西、福建等5省部门间淘汰落后产能工作协调配合机制仍需完善

温州乐清一副镇长醉酒驾驶被判刑 2011年11月15日 法院一审认为，赵文灿在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。鉴于赵文灿能自愿认罪，且其家属已与黄某达成民事赔偿协议并已履行完毕，可酌情予以从轻处罚