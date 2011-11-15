- 2011年11月15日据国家外汇管理局网站消息，日前，国家外汇管理局公布2011年三季度我国国际收支平衡表初步数据。
- 2011年11月15日截止9月底，房地产行业该指标的平均值为1.10，已逼近警戒线，分别较6月底和年初水平下降10%和33%，表明行业的现金偿债能力进一步恶化
- 2011年11月15日明日，新华人寿将过证监会发审会。从预披露的招股说明书看，公司拟采取“A+H”方式发行不超过1.585亿股A股和4.12亿股H股（全额行使超额配售权），募集资金全部用于补充资本金。新华保险此次两地上市募资总体规模约在160亿元至256亿元
- 2011年11月15日国都证券报告数据显示，上周有38家基金公司主动加仓，23家主动减仓，其中华夏增0.05%为最小增幅。
- 2011年11月15日该公司将充分释放中国政府对微小型企业的政策扶持利好，加大投资，扩大新兴市场收入
- 2011年11月15日交易规则朝令夕改、上市品种暴涨暴跌、艺术品估值不清不楚，让原本是金融创新产物的文化艺术品交易所(下称文交所)及艺术品份额交易，给人的印象如今却是一个“乱”字
- 2011年11月15日收购主要为减少监管层面的阻力
- 2011年11月15日该公司稳定的股息收益率是吸引巴菲特最重要的因素
- 2011年11月15日近期债市热度回升，其中高信用等级的信用债更是领涨先锋。记者获悉，汇添富信用债债券型基金日前获得证监会批复，将于近期正式发行，该基金可谓借力信用债上涨东风、抢先布局债市的适时投资品种
- 2011年11月15日公司今年煤炭产量有望创纪录，同时，随着煤价的进一步走高，公司2011年全年业绩可能高于市场一致预期
- 2011年11月15日瑞士银行(UBS AG)周二证实，任命Sergio Ermotti为公司常任首席执行长，并称将提议韦伯(Axel Weber)接替即将离任的威利格(Kaspar Villiger)出任公司董事长
- 2011年11月15日上周鸡蛋市场供应量增加，零售价格连续第七周回落，与前一周相比下降0．6％，累计降幅为3．2％
- 2011年11月15日1-10月，远洋地产实现合约销售217亿元，同比上升33%，已超过2010年全年合约销售额，完成全年300亿销售目标的72.33%。
- 2011年11月15日IMF建议，中国应拓宽金融市场的服务广度、扩大以市场为基础的货币政策工具的使用、改善金融基础设施和法律框架等
- 2011年11月15日11月3日，河南一名八旬老太因遭遇强拆自焚当场死亡，她的儿子和媳妇在面对强迁时也往身上倒了汽油，但并未点燃。之后，当地警方认为，其儿子和媳妇违反了《治安管理处罚法》，扰乱公共秩序被拘留10天。
- 2011年11月15日上周二手房报价指数下跌趋势显著，4个城市创下年内新低，其中北京和深圳更是创下2009年1月来最低位
- 2011年11月15日报告对中国金融体系的评价是客观、积极、正面的，对中国金融体系未来改革建议是富有建设性的。但报告中还存在个别不够全面、不够客观的观点，所提出的某些改革措施的具体时间框架和优先顺序等建议尚需结合中国实际深入研究
- 2011年11月15日IMF称对17家银行进行了压力测试，这些银行在中国商业银行系统的比重占到83%。测试表明，国内生产总值(GDP)增幅每下降1个百分点，银行的不良贷款比率就至少上升1个百分点
- 2011年11月15日沪指盘中几度翻红，但大盘蓝筹股走势疲弱，券商、银行、石油、地产等板块表现低迷，拖累股指
- 2011年11月15日美国银行在11月14日宣布，计划出售104亿股中国建设银行股票。这样可使美国银行的一级资本金增加29亿美元，并使其获得18亿美元的税后收益
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