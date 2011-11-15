德国银行业采取措施应对欧债危机挑战 2011年11月15日 随着欧债危机影响面的日益扩大，德国银行业压力也与日俱增。德国中央银行近日公布的《2011年金融稳定报告》认为，由于欧债危机蔓延，德国银行业面临巨大压力，欧洲的金融稳定正经受考验。

机构预测英国失业人口将继续增加 2011年11月15日 英国国家统计局此前公布的数据显示，今年6月到8月期间英国失业人数增至257万，达17年来最高点。这些失业者当中16岁到24岁的年轻人有99.1万，失业率达21.3%，创下最高纪录。

意大利新总理组阁忙 市场反应颇冷淡 2011年11月15日 蒙蒂在挑选部长过程中也面临着两难境遇：如果全部选择无党派“技术官僚”，那么有可能在议会中陷入谁都不搭理的状况；而如果为了拉近政党关系而启用一些有党派背景的“政治官僚”，又可能引起各党派因职位分配不满而争吵不休。

欧盟决定扩大对叙利亚制裁 2011年11月15日 欧盟于今年5月9日首次决定对叙利亚实施制裁，其后制裁力度不断加大。9月23日欧盟决定禁止成员国向叙利亚石油产业关键部门投资，并禁止成员国向叙利亚移交以叙利亚本币计价的银行票据以及承制的叙利亚纸币。