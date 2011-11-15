- 2011年11月15日贾特·纳格说，“这件事情关乎我们所有人。因此，任何人如果能够帮助欧洲摆脱危机，都将是有用的”，“亚洲也许具有一定防护能力，但它不可能完全免疫。因此，如果中国和印度能够帮助，就务必要出手。”
- 2011年11月15日今日，国际货币基金组织和世界银行公布了中国“金融部门评估规划”成果报告——《中国金融体系稳定评估报告》和《中国金融部门评估报告》。
- 2011年11月15日市内洪山区马湖村、南湖村供应的首批855套公租房申请已截止，然而申请的中低收入住房困难家庭及新就业职工仅有331户，占可供房源不到四成
- 2011年11月15日市场猜测央行此动作意在减缓债券市场利率下行的幅度，并出现减息预期。
- 2011年11月15日随着欧债危机影响面的日益扩大，德国银行业压力也与日俱增。德国中央银行近日公布的《2011年金融稳定报告》认为，由于欧债危机蔓延，德国银行业面临巨大压力，欧洲的金融稳定正经受考验。
- 2011年11月15日英国国家统计局此前公布的数据显示，今年6月到8月期间英国失业人数增至257万，达17年来最高点。这些失业者当中16岁到24岁的年轻人有99.1万，失业率达21.3%，创下最高纪录。
- 2011年11月15日蒙蒂在挑选部长过程中也面临着两难境遇：如果全部选择无党派“技术官僚”，那么有可能在议会中陷入谁都不搭理的状况；而如果为了拉近政党关系而启用一些有党派背景的“政治官僚”，又可能引起各党派因职位分配不满而争吵不休。
- 2011年11月15日欧盟于今年5月9日首次决定对叙利亚实施制裁，其后制裁力度不断加大。9月23日欧盟决定禁止成员国向叙利亚石油产业关键部门投资，并禁止成员国向叙利亚移交以叙利亚本币计价的银行票据以及承制的叙利亚纸币。
- 2011年11月15日建行相关人士对记者表示，主要是由于最近美银财务状况，包括作为全球系统重要性银行对其的资本要求较高
- 2011年11月15日。据佑威及楼市专评网联合提供的数据显示，上周(11月7日-11月13日)，全市新房住宅市场的成交面积较前一周轻微上涨5.92%，但仍未突破10万平方米关口，仅为9.94万平方米，成交均价则环比下跌11.81%至20776元/平方米
- 2011年11月15日在《保险公司次级定期债务管理办法》发布前已募集次级债的保险公司，若募集的次级债计入实际资本的金额已超过净资产的50%，超过部分仍计入实际资本
- 2011年11月15日武汉市房管局14日表示，该市已实现年度新建住房价格控制目标，且明年会继续严格落实住房限购政策，切实稳定房价
- 2011年11月15日刘晓光表示，就政策而言，在“十二五”期间，将从三架马车向拉动内需增长而转变。相比一二线城市，我们庞大的小城镇在未来10年中也会进入大规模的建设期。这就意味着，将有1.3亿到1.8亿的人口将转移到城市里来
- 2011年11月15日沪、深两市上市公司今年以来的14笔委托贷款展期项目中，除了上半年的两笔委托贷款展期先后在6月份和8月份实现了提前收回外，其余的12笔均发生在8月底及之后，总金额超过11亿元
- 2011年11月15日国际能源署11月9日发布的《2011年世界能源展望》中提到，如果中东和北非油气投资推迟，油价将可能达到每桶150美元。
- 2011年11月15日野村预计，计入税款和现存准备金，不良次级贷款给富国带来的损失或达87.9亿美元，其次为美国银行、摩根大通和花旗银行，分别为62亿美元、55.1亿美元和21.2亿美元；不计税款和准备金，预计总损失将达730亿美元。
- 2011年11月15日截至中午收盘，沪指报2527.50点，跌1.21点，跌幅0.05%，成交445.7亿元；深成指报10589.25点，跌56.43点，跌幅0.53%，成交492亿元
- 2011年11月15日杭州银行和深圳发展银行均已向监管部门申请发行小微企业贷款专项金融债
- 2011年11月15日机构预测，至少要到明年二季度，楼市才有望打破僵局，库存量可能触顶回落，成交量将有所复苏
- 2011年11月15日高盛将三个月金价预期从每盎司1645美元上调至1760美元，上调幅度为7.0%
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