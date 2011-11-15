球员拒绝资方新提案 整个赛季面临报废危险 2011年11月15日 鉴于解散工会和动用法律手段解决劳资纠纷需要至少几个月时间，球员的决定很可能意味着2011-2012赛季整体报废。如果结局真的如此，那将是ＮＢＡ史上首次因停摆而断送整个赛季。

欧盟规范在机场使用人体扫描仪 2011年11月15日 根据新规定，人体扫描仪不得存储、保留、拷贝、打印和检索图像；未经授权不得获取和使用图像；图像分析人员应该在单独的地方；不应该把图像和接受扫描的人联系在一起。