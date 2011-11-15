- 2011年11月15日广东省政府在中国债券信息网发布公告称，计划在周五发行总额人民币69亿元(约合10.9亿美元)的地方债，分3年期和5年期两个品种，发行额度各为人民币34.5亿元
- 2011年11月15日意大利是欧债危机的关键，但意大利的经济要比希腊好得多，欧债危机将在未来6个月内逐步稳定
- 2011年11月15日如果球员工会不存在了，这意味着大约要有价值40亿的保障合同消失。如果这样的事情真的发生了，那即使停摆恢复了，所有球员都是自由球员，NBA无疑将迎来一次翻天覆地的动荡。
- 2011年11月15日保险公司募集的次级债计入实际资本的金额不得超过期末净资产的50%，超过部分应当确认为认可负债
- 2011年11月15日鉴于解散工会和动用法律手段解决劳资纠纷需要至少几个月时间，球员的决定很可能意味着2011-2012赛季整体报废。如果结局真的如此，那将是ＮＢＡ史上首次因停摆而断送整个赛季。
- 2011年11月15日他认为，斯迪格利茨以美国为范本研究中国并不妥。“美国的土地从来就是私有的，政府抽税是为了帮补治安、教育等。但是中国的土地是国有的，政府卖地的时候已经抽了100%的税，所以不应再收税。”
- 2011年11月15日尽管中金认为2013年经济增速将继续温和回升，但受制于潜在增长率的下降，控通胀的需要将使得经济难以回到过去的高速增长。
- 2011年11月15日10月以来挂牌的上市基金中，八成基金场内份额出现减少，部分基金场内份额减少达八成以上
- 2011年11月15日央票此次放量，或将结束此前两周合计1630亿元的净投放态势。同时，由于年内剩余月份到期总量仅略超千亿，平均每周为180亿元左右，央行无需大幅增量，公开市场再度延续净回笼也将是大概率事件
- 2011年11月15日根据新规定，人体扫描仪不得存储、保留、拷贝、打印和检索图像；未经授权不得获取和使用图像；图像分析人员应该在单独的地方；不应该把图像和接受扫描的人联系在一起。
- 2011年11月15日近日有消息称，对冲基金大鳄索罗斯近期与香港房地产开发商以及地产代理秘密见面，计划成立房地产投资基金，伺机投资中国内地以及香港的优质地产项目
- 2011年11月15日基督教民主党联盟在于德国东部城市莱比锡召开的年度代表大会上进行了投票，支持一项有关欧元区的动议，内容是制定一项条款来允许成员国退出欧元区。
- 2011年11月15日有开发商表示，房价跌50%我就跑路，但银行肯定比我先死。
- 2011年11月15日荣升二股东不久的泸州老窖集团将借此成为华西证券新的掌舵者
- 2011年11月15日据清林径楼盘代理方现场工作人员称，清林径前期业主购买时的价格在16000-17000元/平方米，预计新一批房源售价会在13000-14000元/平方米，降幅约为15%
- 2011年11月15日业主因楼盘降价闹事是普遍事件，在万科的预计范围内，不必要上升到危机处理的地步。
- 2011年11月15日近日，香港广场开发商——合肥合邦房地产开发有限公司负责人被多名业主堵在合肥一家宾馆，情绪激动的业主们说开发商欠他们三个月房租未给，还涉嫌一房两卖。
- 2011年11月15日近10年以来(剔除今年上市IPO企业)，共有173家上市公司在10年内未曾进行过一毛钱的现金分红
- 2011年11月15日北大的学生为什么就不可以做一个普通劳动者，只要他卖猪肉卖得最好，修鞋修得最好，种地种得最好，工人当得最好，那一样是我们北大的骄傲。我想，这就是北大人的价值观倾向，就北大精神来说，在任何工作上做出贡献都是给母校增光。
- 2011年11月15日北京房地产交易管理网数据显示，北京楼市成交量连降三周，库存在上周达到了12万套。这是继2009年5月之后，库存量在30个月后，再次回到12万套高位
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富