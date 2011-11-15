- 2011年11月15日2011年前三季度嘉兴农民人均现金纯收入已突破1.2万元，同比增17.1%，增幅超城镇居民2.5%。
- 2011年11月15日中国建设银行15日表示，美国银行由于自身原因减持建行股份，属于市场行为，对建行的经营发展没有影响
- 2011年11月15日人民币对美元中间价周二报6.3436，较前一交易日的6.3301下跌135个基点
- 2011年11月15日就有关“万科15平方米迷你公租房明年落户北京昌平”的消息，万科回应称，该项目尚属于研发阶段，还没有具体入市的时间表，且未来入市也是企业自持条件下的租赁房，并非公租房。
- 2011年11月15日“政府在环保方面不作为、干预执法及决策失误是造成环境顽疾久治不愈的主要根源。环境违法事件背后，大都与政府有千丝万缕的联系。”
- 2011年11月15日高盛高华宋宇认为，从10月份财政性存款的激增情况来看，尽管官方表示年末财政政策会适当放松，但是10月份政府收大于支意味着实际的财政政策并未像官方所提到的那样趋于放松，仍然偏紧。
- 2011年11月15日除商业地产外，二手房交易似乎也迎来了回暖期。根据城区各大房产中介的反馈情况，在刚刚结束的周末，虽然二手房交易量暂无明显影响，但看房人数明显增多，环比增长量在10%—20%之间
- 2011年11月15日根据标普/凯斯-席勒房价指数，目前美国房价比2006年中期的峰值暴跌了约31%。
- 2011年11月15日普京说，2012年俄罗斯将从联邦年度预算中拨款8800亿卢布用于购买和升级武器装备，以及投入到国防领域的科研和试验设计工作上。
- 2011年11月15日调查发现，在上海2009年出让的8幅最贵宅地中，除了上述新江湾C6地块和位于唐镇以及青浦赵巷的两个“地王”项目已上市外，其他五个“地王”地块均未上市销售
- 2011年11月15日美国政府负责便携式防空武器系统控制的工作组负责人德林·史密斯14日在美国驻阿尔及利亚使馆举行的一个记者会上表示，国际社会应该帮助利比亚政府防控武器流失。
- 2011年11月15日默克尔说，欧洲正处于二战以来“异常艰难、或许是最艰难的时期”，“其困难之处在于这场（债务）危机并非一夜之间形成，而是几十年错误积累的结果。在我们面前的是一条漫长而崎岖的道路。”
- 2011年11月15日11月14日，公安部门证实，浙江嵊州市公安局刑侦大队副大队长徐栋跳楼身亡。警方调查为自杀。
- 2011年11月15日欧盟对伊朗不断扩大的铀浓缩计划表示谴责，并敦促伊朗与国际原子能机构充分合作，以对其备受关切的核计划性质作出说明。
- 2011年11月15日安理会强烈谴责“圣灵抵抗军”在中部非洲地区发动袭击，继续威胁区域安全。安理会对“圣灵抵抗军”暴行造成该区域各地44万人流离失所表示严重关切。
- 2011年11月15日上海将于今天启动招标发行地方债，在首批自行发债的四个试点省(市)中拔得头筹
- 2011年11月15日由于面临债务危机和削减财政赤字的压力，美政界目前出现了是否应该削减巨额外援预算的争论。
- 2011年11月15日14日，加拿大央行宣布首次开始发行塑料钞票。这次进入流通的塑料钞票面值为100加元，以特别聚合物制成，具有易辨识、难假造等特点。
- 2011年11月15日截至上周五（11日），欧洲央行在二级市场上购买了总值44.8亿欧元（约合61.1亿美元）的债务国国债，比前一周的95.2亿欧元（约合129.8亿美元）减少一半多。
- 2011年11月15日
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