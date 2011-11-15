俄罗斯明年国防采购合同金额将达300亿美元 2011年11月15日 普京说，2012年俄罗斯将从联邦年度预算中拨款8800亿卢布用于购买和升级武器装备，以及投入到国防领域的科研和试验设计工作上。

美国高官呼吁帮助利比亚控制武器流失 2011年11月15日 美国政府负责便携式防空武器系统控制的工作组负责人德林·史密斯14日在美国驻阿尔及利亚使馆举行的一个记者会上表示，国际社会应该帮助利比亚政府防控武器流失。

欧盟敦促伊朗与国际原子能机构充分合作 2011年11月15日 欧盟对伊朗不断扩大的铀浓缩计划表示谴责，并敦促伊朗与国际原子能机构充分合作，以对其备受关切的核计划性质作出说明。

美5位前国务卿呼吁国会不要大幅削减外援经费 2011年11月15日 由于面临债务危机和削减财政赤字的压力，美政界目前出现了是否应该削减巨额外援预算的争论。

加拿大首次发行塑料钞票 2011年11月15日 14日，加拿大央行宣布首次开始发行塑料钞票。这次进入流通的塑料钞票面值为100加元，以特别聚合物制成，具有易辨识、难假造等特点。

欧洲央行上周减少购买债务国国债 2011年11月15日 截至上周五（11日），欧洲央行在二级市场上购买了总值44.8亿欧元（约合61.1亿美元）的债务国国债，比前一周的95.2亿欧元（约合129.8亿美元）减少一半多。