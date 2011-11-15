欧洲央行上周减少购买债务国国债 2011年11月15日 截至上周五（11日），欧洲央行在二级市场上购买了总值44.8亿欧元（约合61.1亿美元）的债务国国债，比前一周的95.2亿欧元（约合129.8亿美元）减少一半多。

希腊新总理承诺年底前批准新救援协议 2011年11月15日