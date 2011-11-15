- 2011年11月15日截至上周五（11日），欧洲央行在二级市场上购买了总值44.8亿欧元（约合61.1亿美元）的债务国国债，比前一周的95.2亿欧元（约合129.8亿美元）减少一半多。
- 2011年11月15日
- 2011年11月15日发改委价格司表示，并没有看到调价方案
- 2011年11月15日未来两三年，中国房价上涨不可能，但房价下跌不会超过15%。
- 2011年11月15日待名单最终公布完成，未达标企业将在生产、销售、出口等多方面都遇到制度阻力。再加上正在酝酿中的稀土专用税票的双重压力，大批不能具备生产资质的小企业或者被兼并，或者将彻底退出市场
- 2011年11月15日今年1到6月广东进出口总体情况还不错，但特别是10月当月，同比仅仅增长了7.8%，也就是在维持了相当一段时间的两位数的增长后，少有地下降到一位数，环比还下降了8.7%。
- 2011年11月15日除史玉柱、郭广昌大手笔增持民生银行外，根据联交所资料显示，德意志银行于11月3日增持533万股民生银行股份或0.12%，每股作价6.364元，总值3392万元
- 2011年11月15日2010年全年，“三桶油”的对外捐赠总额为8.98亿元，福耀玻璃集团董事长曹德旺家族捐赠到账总额为10.28亿元。此前中石化百万酒单、天价吊灯、违规发放津贴和中石油下属企业打造豪华办公楼等事件一直遭到诟病
- 2011年11月15日要求各家银行加快银信合作业务转表，确保在年内全部完成。尚福林警示银行说，银信合作业务一旦出现问题，风险实际主要由银行承担
- 2011年11月15日从中央企业的数量和规模来看，已由国资委成立之初的196家减少到目前的117家。
- 2011年11月15日10月份各商业银行共发行人民币产品1734款，环比下降13.0%；外币产品发行193款，环比下降34.1%
- 2011年11月15日近期有经济学家发表文章质疑“谁在忽悠电力紧张”，认为五大发电集团并未亏损，而是嫌钱赚得不够多，为了“忽悠”加价，“找各种理由推脱”发电，导致电力紧张。中电联有关负责人认为这样的观点有失偏颇，就此作出回应。
- 2011年11月15日NBA劳资谈判宣告彻底破裂，球员工会主席德里克-费舍尔同时宣布将解散球员工会，2011-12赛季或将取消。此外，著名律师大卫-博伊斯将代表球员们向NBA联盟提出反垄断诉讼。
- 2011年11月15日受棉价大跌、需求不振等因素影响，当前棉纺行业整体不景气，棉农、棉加工企业、纺织企业等全行业集体叫苦。棉加工企业停产或半停产，棉纺织企业销售迟缓，棉农纷纷“弃棉从粮”。
- 2011年11月15日中国愿扩大自美进口，促进双边贸易平衡，但美国却将很多产品列入管制范围，据中方统计，仅此一项，损失近千亿美元的对华出口。
- 2011年11月15日从2009年至今，美银、高盛、淡马锡减持的动作最为频繁,仅美银一家就套现 1433亿港元
- 2011年11月15日今年前10个月，一线房企累计拿地金额与累计合约销售金额的比例约为21%，这一比例已低于处于金融危机漩涡中的2008年。
- 2011年11月15日应着力培育多元化的石油市场投资与经营主体，吸引多种经济成分共同参与市场竞争；公平石油流通行业市场准入，完善企业退出机制，形成以大型国有石油企业为主体，多种所有制主体共同参与竞争的市场格局
- 2011年11月15日由于银行股是分红的主力军，这使得分红的绝对金额主要来自主板公司。但就积极性而言，与主板公司相比，中小板和创业板公司的分红积极性更高
- 2011年11月15日胡锦涛在会上发表题为《转变发展方式实现经济增长》的重要讲话。
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