- 2011年11月15日专家建议，为鼓励上市公司提高现金分红比例的积极性，应降低或取消红利税。投资者得到上市公司税后净利润分配，要按10%比例缴纳个人所得税，属于重复征税
- 2011年11月15日在成交量下滑趋势向二手房和二三线城市蔓延的同时，北上广深等一线城市楼市成交依旧低迷。继11月首周住宅成交量环比紧缩两成后，上周成交量再降一成。至此，北京市住宅成交量已连续三周下滑。
- 2011年11月15日事实上，在中国政府的预算中，根本没有“维稳”这一项。外媒所称“中国维稳预算”达到6244亿元人民币，其实是中国公共安全支出，它涵盖了公共卫生、公共交通、建筑安全等诸多领域，将其称为“维稳预算”，根本是偷换概念。
- 2011年11月15日当前，社会上对财政收入和个人收入的关系存在一些误解。认为在社会财富总量既定的前提下，财政收入增加势必会挤占个人收入。
- 2011年11月15日周一美股低开。受德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示欧洲的永久性救援基金可能在2013年之前无法实行的言论影响，美股跌幅扩大。
- 2011年11月15日土地出让收入增长较快是现行分税制财政体制下地方财政困难带来的必然结果这一说法是一种误解。
- 2011年11月15日财政部相关负责人介绍，按照国际货币基金组织的口径计算，2010年，我国宏观税负为26.4%，2009年为25.3%，而2009年世界各国平均水平为36.4%，其中发达国家平均水平为40.8%，发展中国家平均水平为32.9%。
- 2011年11月15日浙江省工商联一负责人表示，浙江部分地区民企融资难直接导致高利贷肆虐，“三分、五分、一毛的都在借，制造业不可能有这样的利润”。
- 2011年11月14日美国、日本和俄罗斯9月指数走低，预示经济增长放缓趋势更为明显，但仍高于100点的长期平均值；而其他主要经济体当月指数已下滑至100点以下，预示经济活力将明显减弱至长期平均水平以下
- 2011年11月14日洪水对泰国大米生产影响有限，对越南大米生产影响甚微。同时，其他大米主产国产量稳中有升，特别是中国大米产量大幅增长，将推动今年世界大米产量增长3％，达到7．21亿吨，打破去年7亿吨的历史最高纪录
- 2011年11月14日伊拉克反对制裁叙利亚，主张通过“渐进的步骤”帮助叙利亚政府认识到开启对话进程符合其自身利益
- 2011年11月14日一些西方国家“唆使”叙利亚反对派继续对抗，而美国更是“坚决而公开地”建议反对派拒绝和平建议，这些做法将使反对派对政权采取更加强硬立场，同时拒绝任何对话建议。
- 2011年11月14日拉夫罗夫指出，国际原子能机构关于伊朗核问题的最新报告不包含任何新内容，它只是重申伊朗计划进行军事研究。“这可能成为一种掀起公众舆论热情的工具，以便对伊朗实施一些新的单边制裁”。
- 2011年11月14日坚持保基本、强基层、建机制的基本原则，保障广大人民群众的基本医疗卫生需求，并充分发挥市场机制的作用，促进非基本医疗服务的发展，适应群众多层次、多样化的就医需求
- 2011年11月14日美国银行出售建设银行股份的决定和其建立稳固的资产负债表的目标一致。此次减持预计将于11月内完成，可使美国银行的一级资本金增加29亿美元，并使其获得18亿美元的税后收益。
- 2011年11月14日通过调阅事件涉及营业厅的24小时监控录像，未发现有营业员或其他人员更改功能设置的行为，可以认定点验钞机一直处于“智能”模式
- 2011年11月14日大多数股票都是伯克希尔哈撒韦在今年前三个季度中买入的
- 2011年11月14日今年以来，我国财政收入增长较快，与之相关的话题受到关注。14日，财政部相关负责人解答了当前财政热点问题时称，从国际比较来看，我国目前的宏观税负水平并不高。
- 2011年11月14日国务院发展研究中心副主任刘世锦表示，“我国将进入一个增长速度下台阶的时间窗口。今后几年中国的经济增长速度由高速增长转入中速增长”。
- 2011年11月14日央行日前发布10月份金融统计报告，超预期的信贷数据进一步确认了“微调”趋势。
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