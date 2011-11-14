经合组织报告显示主要经济体增长加速放缓 2011年11月14日 美国、日本和俄罗斯9月指数走低，预示经济增长放缓趋势更为明显，但仍高于100点的长期平均值；而其他主要经济体当月指数已下滑至100点以下，预示经济活力将明显减弱至长期平均水平以下

粮农组织官员说世界大米产量今年将创历史新高 2011年11月14日 洪水对泰国大米生产影响有限，对越南大米生产影响甚微。同时，其他大米主产国产量稳中有升，特别是中国大米产量大幅增长，将推动今年世界大米产量增长3％，达到7．21亿吨，打破去年7亿吨的历史最高纪录

俄外长说阿盟中止叙利亚成员国资格做法不妥 2011年11月14日 一些西方国家“唆使”叙利亚反对派继续对抗，而美国更是“坚决而公开地”建议反对派拒绝和平建议，这些做法将使反对派对政权采取更加强硬立场，同时拒绝任何对话建议。

俄外长说制裁伊朗的手段已用尽 2011年11月14日 拉夫罗夫指出，国际原子能机构关于伊朗核问题的最新报告不包含任何新内容，它只是重申伊朗计划进行军事研究。“这可能成为一种掀起公众舆论热情的工具，以便对伊朗实施一些新的单边制裁”。