西安餐饮店爆炸事故已造成9人死亡34人住院治疗 2011年11月14日 据事故现场指挥部介绍，西安将组织建筑专家抓紧对受爆炸影响的大厦主体和周边建筑受损程度进行安全鉴定，在安全隐患没有完全消除之前，楼内住户不能入内

全国生猪收购价降至每斤9元以下 2011年11月14日 监测的30个省区市（西藏未设监测点）中，除湖南的价格略有回升外，其余29个省区市的价格继续下降。湖南的价格上涨0．3％；广东、山西、浙江、江西、甘肃、吉林的降幅居前