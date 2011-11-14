- 2011年11月14日对于1年期央票的放量发行，光大银行首席宏观分析师盛宏清表示，目前央行对央票采取足额发行，因此520亿反映的是机构需求。因为目前预计利率下降和资金充裕，机构的购买兴趣浓厚。
- 2011年11月14日高盛集团(GS)周一公布报告，上调了对黄金和银的价格预期，原因是预计美国利率仍将维持在较低水平，且贵金属价格正继续受到来自于欧元区主权债务危机的支持
- 2011年11月14日据事故现场指挥部介绍，西安将组织建筑专家抓紧对受爆炸影响的大厦主体和周边建筑受损程度进行安全鉴定，在安全隐患没有完全消除之前，楼内住户不能入内
- 2011年11月14日证监会11月14日晚间公告，发审委2011年第253次会议于11月14日召开，广西绿城水务股份有限公司、千禧之星珠宝股份有限公司首发申请均未通过
- 2011年11月14日全国政协委员、香港中国商会主席陈经纬日前在接受新华社记者专访时表示，如今在国家实施“走出去”发展战略的过程中，香港仍然大有用武之地，其角色功能正在进入一个新的阶段。
- 2011年11月14日目前保险公司资本补充渠道非常窄，与国外同业和国内的银行业相比，都还有差距。
- 2011年11月14日在当下欧债危机发酵、全球经济萎缩、股市低迷的背景下，作为对抗通胀和分散风险的有力投资工具——大宗商品正在成为资金的追逐热点。尤其是日前欧洲央行降息举措，有人甚至认为大宗商品牛市即将启动
- 2011年11月14日监测的30个省区市（西藏未设监测点）中，除湖南的价格略有回升外，其余29个省区市的价格继续下降。湖南的价格上涨0．3％；广东、山西、浙江、江西、甘肃、吉林的降幅居前
- 2011年11月14日多伦多证券交易所14日在北京正式成立代表处，这也是多伦多证交所在亚洲地区设立的首个代表处。
- 2011年11月14日中国北车对召回的CRH380BL动车组进行了认真整改，经试验验证、第三方评估和专家评审，已确认整改合格，自11月16日起将分批投入运营
- 2011年11月14日龚方雄强调金融服务业和医疗服务业仍存在巨大的投资，房地产价格在过去十年有6倍增长，“未来十年，能不能找一个行业重复房地产过去十年的奇迹呢？这个行业很可能就是医疗服务行业。”
- 2011年11月14日行政审批制度改革是行政管理体制改革的重要内容，是民主政治建设的重要内容，是政府职能转变的关键环节，一定要坚定不移地继续推进，进一步破除制约经济社会发展的体制机制障碍
- 2011年11月14日
- 2011年11月14日港股14日跟随外围股市高开463点，盘中大部分时间在19500点之上波动，收市报19508点，升371点，升幅1.94%，全日总成交542亿港元
- 2011年11月14日鉴于这名驾驶员的不文明行为损害人民法院形象，造成了不良社会影响，按照劳动合同的约定，该院已对其严肃批评教育，并依法解除与之签订的劳动合同。
- 2011年11月14日中国人民财产保险股份有限公司(简称：中国财险)周一表示，该公司1-10月份原保险保费收入为人民币1,442.4亿元（合225.4亿美元）
- 2011年11月14日易方达基金和海富通基金等基金公司已经向中国监管机构递交了申请，希望参与允许外资企业将海外筹集的人民币投资中国大陆证券市场的试点项目
- 2011年11月14日目前为止，当当网并未收到任何来自中国或美国监管部门针对其VIE结构的调查
- 2011年11月14日继绿地、中海、龙湖、长甲降价之后，新城、万科也加入到降价行列，上海市中心高端、改善型楼盘也相继加入到降价行列
- 2011年11月14日中国发改委周一宣布成立一家摩根大通公司和西门子公司参与投资的合资信贷担保公司，为资金吃紧的国内中小型企业提供支持。声明称，此协议是在上周五签订的
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