巴西央行表示将继续降息 2011年09月11日 8月31日，巴西央行货币委员会令人意外地决定将基准利率由12.5%下调至12%，这标志着从今年年初开始的一系列货币紧缩政策告一段落

俄联邦反垄断局批准该国两大证券交易所合并 2011年09月11日 俄罗斯联邦反垄断局当天发布公告说，这起交易可能导致莫斯科银行间外汇交易所在“有价证券和金融衍生工具交易以及存款服务市场”的垄断地位，但不会消除这些市场的竞争环境