1至10月北京商品房销售面积降幅超过两位数 2011年11月14日 在房地产市场供给方面，1至10月，北京市商品房施工面积11204．5万平方米，同比增长22％。其中，住宅施工面积6742．6万平方米，增长23．7％

安徽一储户银行存款遭窃起诉银行胜诉获赔存款及利息 2011年11月14日 法院认为，原告人把资金存入被告处，被告有义务保障存款安全。在本案中，原告在自助银行上查询行为，不存在过错。被告对所属自助银行没尽到安全维护和监管义务，致使原告银行信息被不法分子盗取。

最新研究发现气溶胶增多显著加剧干旱和洪涝灾害 2011年11月14日 气溶胶即大气中颗粒物浓度的增加能够显著影响云的形成和发展及伴随的降雨过程，气溶胶增多显著加剧干旱和洪涝灾害