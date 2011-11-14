- 2011年11月14日在房地产市场供给方面，1至10月，北京市商品房施工面积11204．5万平方米，同比增长22％。其中，住宅施工面积6742．6万平方米，增长23．7％
- 2011年11月14日法院认为，原告人把资金存入被告处，被告有义务保障存款安全。在本案中，原告在自助银行上查询行为，不存在过错。被告对所属自助银行没尽到安全维护和监管义务，致使原告银行信息被不法分子盗取。
- 2011年11月14日货币市场政策已经走向放松，未来债市将继续延续牛市行情
- 2011年11月14日瑞穗金融集团周一表示，截至9月份的上半财年净利润较上年同期减少25%。该公司上年同期业务表现强劲，受债券交易利得及信用成本下降提振
- 2011年11月14日为保持基础货币平稳增长和货币市场利率基本稳定，2011年11月15日（周二）中国人民银行将发行2011年第八十八期中央银行票据。第八十八期中央银行票据期限1年，发行量520亿元，缴款日为2011年11月16日
- 2011年11月14日针对特定部门的支持政策已开始数月，但整体信贷控制实际上却有所收紧，9月份表现尤其明显。而10月份发生的调整主要在于政府对总体信贷控制的态度
- 2011年11月14日郭树清履新后，包括资本市场专家学者、从业人员、普通投资者在内的社会各界纷纷通过媒体向新任证监会主席致以公开信，郭树清表示，这些公开信“都已经看过了，有了建议怎么能不看呢？”
- 2011年11月14日气溶胶即大气中颗粒物浓度的增加能够显著影响云的形成和发展及伴随的降雨过程，气溶胶增多显著加剧干旱和洪涝灾害
- 2011年11月14日北京时间11月14日下午消息，北京时间16:00，英国金融时报100指数涨0.5%，报5573.14点
- 2011年11月14日据有关部门监测，山东省蔬菜价格已连续6周下跌，累计跌幅已达26%。
- 2011年11月14日北京市统计局、国家统计局北京调查总队14日联合发布的数据显示，10月，北京居民消费价格同比上涨5.9%，较上月回落0.6个百分点，连续两个月回落。
- 2011年11月14日缺陷产生的原因是车辆配置有8缸或者12缸发动机，安装在发动机上的电子水泵可能因为电路板损坏而不工作，个别车辆可能存在电路板过热现象，严重时可造成电路板发生燃烧，存在安全隐患
- 2011年11月14日上海证券交易所副总经理徐明上周五接受布隆博格电视台采访时表示，A股国际板目前已经“基本准备就绪”，并“随时可能推出”。他说，推出国际板目前已经不存在任何技术上和政策上的问题，只要管理层批准随时可以推出
- 2011年11月14日企业现金流仍然维持较佳水。市场对于内地经济硬着陆的预期过于极端。
- 2011年11月14日广西贵港市警方13日披露，一批新版百元假钞日前被当地警方缴获。这些假币编号不一，比之前出现的HD90版假币仿真度更高，甚至连水印、金属线、阴阳互补对印图案等都具备，几乎能以假乱真
- 2011年11月14日受棉价大跌、需求不振等因素影响，当前棉纺行业整体不景气，棉农、棉加工企业、纺织企业等全行业集体叫苦。棉加工企业停产或半停产，棉纺织企业销售迟缓，棉农纷纷“弃棉从粮”。
- 2011年11月14日并购重组可以进一步推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域集中、向具有优势的行业和未来可能形成主导产业的领域集中、向具有较强国际竞争力的大公司大企业集中、向中央企业主业集中
- 2011年11月14日11月11日晚，市场传闻已久的年内三大IPO之一新华保险预披露了招股书。出乎市场预期，采取“A+H”发行方式的新华人寿，其两地的发行比例没有“对半开”，而是H股的发行规模远超过A股；其A股融资规模不超过50亿
- 2011年11月14日汇丰银行（中国）有限公司11日宣布，其母公司香港上海汇丰银行有限公司已向其增资28亿元人民币，令其注册资本增至108亿元，成为本地注册的外资银行中注册资本规模最大的国际性银行，以更雄厚的资本实力继续积极拓展在华业务
- 2011年11月14日近年来，中央企业并购重组受到社会各界高度关注。国务院国资委改革局副局长刘文炳称，中央企业不能只满足做“全运会冠军”，还要争做“奥运会冠军”，海外并购是中央企业实施国际化经营必然要求，是成长为世界一流公司的必由之路。
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