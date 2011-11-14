农发行提供超1500亿元信贷支持中原经济区建设 2011年11月14日 根据14日在河南郑州签署的《关于加快建设中原经济区战略合作框架协议》的内容，中国农业发展银行未来5年将为河南涉农项目和粮棉油全产业链企业提供1500亿元以上的信贷支持，以加快今年9月刚刚得到国务院批复的中原经济区建设。

央行扩大10月M2核算口径 业内称对冲存准下调影响 2011年11月14日 中国人民银行公布的2011年10月金融统计数据报告显示，10月央行扩大了货币供应量核算口径：货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。