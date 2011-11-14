- 2011年11月14日中国房地产对经济影响最重要的不是房价下降了多少，更为关键的是房地产对上下游的联接，受其影响的钢筋、水泥以及下游家电行业的需求如何，这些行业坏账也会增加。
- 2011年11月14日大成基金认为，在此宏观经济大环境下，包括保障房、水利、电力设备、信息服务等基础设施建设以及通信、软件以及文化传媒等市场化的消费、服务业，将会是未来的投资热点
- 2011年11月14日10月，北京居民消费价格同比上涨5.9%，较上月回落0.6个百分点，连续两个月回落。
- 2011年11月14日根据14日在河南郑州签署的《关于加快建设中原经济区战略合作框架协议》的内容，中国农业发展银行未来5年将为河南涉农项目和粮棉油全产业链企业提供1500亿元以上的信贷支持，以加快今年9月刚刚得到国务院批复的中原经济区建设。
- 2011年11月14日当前推进人民币国际化的关键是增强其流动性。在此过程中，可充分发挥香港这一离岸市场的重要作用。
- 2011年11月14日华创证券宏观经济分析师华中炜认为，１０月央行扩大了Ｍ２余额核算口径，此调整为央行未来“下调准备金率，但同时扩大准备金率缴存范围”的政策组合提供了可能性。
- 2011年11月14日光大证券最新发布的宏观报告认为，10月份远超预期的贷款增量意味着信贷拐点已经到来，同时意味着经济增长拐点已经不远
- 2011年11月14日中国人民银行公布的2011年10月金融统计数据报告显示，10月央行扩大了货币供应量核算口径：货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。
- 2011年11月14日中央将逐步提高扶贫标准，并授权各地根据当地实际制定高于国家扶贫标准的地区扶贫标准。
- 2011年11月14日盛大文学召开“盛大文学移动互联网战略暨云中书城客户端发布会”。期间，除宣布推出云中书城Android2.0客户端，还宣布对百阅进行战略投资。这是盛大文学在移动互联网的布局之一，双方将在版权及内容方面进行紧密合作
- 2011年11月14日沪深两市高开高走，全天基本呈现单边上扬走势。午后，两市走势平稳，股指高位震荡整理，市场现普涨格局
- 2011年11月14日截至11月14日14时，西安市南郊小吃店爆炸事故已造成9人死亡，37人受伤。
- 2011年11月14日康师傅控股周一公布，受原材料成本上涨及上年同期计入一笔一次性利得影响，公司第三季度净利润较上年同期下滑35%
- 2011年11月14日高盛资深经济学家、董事总经理蒂尔顿在接受21世纪经济报道专访时表示，美联储近期不会有新动作，而会在明年某个时间启动QE3。可能购买长期美国国债和按揭贷款证券（MBS）结合。
- 2011年11月14日11月10日，巴基斯坦国家关税委员会发布公告，决定对来自中国、印尼、日本和泰国的铜版纸发起反倾销调查，涉及48025510等10个税则号项下产品
- 2011年11月14日作为投资者，在目前就业压力不大的背景下，不能低估政府加快经济转型的决心和能力。因此如果简单地以前两次经济周期的中资本市场的行业周期轮动来推演当下的周期，可能会犯经验主义的错误
- 2011年11月14日明年国际市场大宗商品价格的下行压力可能会增加，加上食品价格上涨的供求压力在减弱，预计2012年居民消费价格（CPI）涨幅可控制在4%以内。
- 2011年11月14日对于未来投资生态，多为投资人表达了对天使投资人的关注，近年来崛起的“超级天使”显示出较为明显的VC化趋势，而创投机构在向早期甚至极早期投资转变的过程中，与天使投资人的竞争与合作关系，将深刻影响未来创投市场格局
- 2011年11月14日在国内消费和出口的增长拉动下，日本经济在经历“3.11”地震及海啸的冲击后正逐渐复苏
- 2011年11月14日房地产信托从2009年开始膨胀，截至目前，用益信托统计已接近7000亿元。报道援引沪上一家信托公司管理人士观点认为，至少有8%-10%，即700亿元的房地产信托到期将出现兑付危机，投资者或遭受损失。
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