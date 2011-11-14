韩国6月底国内负债规模接近3万亿美元 2011年11月14日 若按韩国今年名义国内生产总值为1267万亿韩元（约合1.12万亿美元）计算，该国截至6月底的国内负债规模是前者的2.6倍。

意大利债务危机持续压迫华尔街神经 2011年11月14日 标准普尔证券分析师亚历克斯·杨对新华社记者说，作为世界第三大债务国，意大利拥有1.6万亿欧元（约2.2万亿美元）的未偿付债务，欧洲金融稳定工具(EFSF)在意大利巨大债务面前只是杯水车薪。