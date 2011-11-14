- 2011年11月14日受6月出台的调控措施影响，香港第三季度住宅售价下跌了2%，这是自2008年第四季度以来首次出现下跌。
- 2011年11月14日西安科创路发生爆炸的餐饮店是一家名为樊记肉夹馍的小吃店。据现场初步勘察分析，该店铺爆炸原因可能是由于液化气罐泄漏引发的爆炸。
- 2011年11月14日证监会关于细化分红政策和分红比例相关政策之后，多家首次公开发行公司预披露率先响应
- 2011年11月14日银监会仍将严格执行日均存贷比考核要求，瑞银证券报告表示，银监会的表态仍不足以支持银行业大规模放贷
- 2011年11月14日超大型指数基金逆市扩张，管理份额超过150亿份或规模超过150亿元的7只指数基金中有6只出现了净申购
- 2011年11月14日若按韩国今年名义国内生产总值为1267万亿韩元（约合1.12万亿美元）计算，该国截至6月底的国内负债规模是前者的2.6倍。
- 2011年11月14日前9个月，太保保费同比增速为12.22%，高于1-10月保费的同比增速0.41个百分点
- 2011年11月14日证监会表示，计划从IPO开始，在公司招股说明书中细化回报规则、分红政策和分红计划。这一新政在新华人寿招股书中得到体现
- 2011年11月14日目前参与大商所油脂油料品种期货交易的法人客户数合计达到9800多个，是2006年的2.3倍，油脂油料品种日渐成熟
- 2011年11月14日民生银行、浦发银行、兴业银行等3家银行近日获银监会批准，可发行专项用于发放小微企业贷款的金融债共1100亿元
- 2011年11月14日截至中午收盘，沪指报2521.44点，涨40.36点，涨幅1.63%，成交464.9亿元；深成指报10607.36点，涨188.43点，涨幅1.81%，成交509亿元
- 2011年11月14日中国工商银行股份有限公司副行长王丽丽表示，工商银行第四季度将保持较缓的放贷速度
- 2011年11月14日随着大部分省市煤改的完成，电力集团向上游扩张的空间正逐渐收窄。然而，如果不改变卖煤来钱又多又快的现状，煤炭企业和电力企业火力发电的意愿都不会强烈。煤电联营只能将外部矛盾内部化，而不能根本解决之
- 2011年11月14日中国农业银行临高县支行原副行长陈建学涉嫌贪污、挪用公款，潜逃近8年后于11月8日到检察机关投案自首
- 2011年11月14日今年投资移民美国的移民中，中国人占了3/4。数据显示，2011年共有2969名中国公民申请了投资移民的EB-5签证，其中有934人获批准。
- 2011年11月14日三季报业绩也超预期，但公司的经营拐点并未真正出现。
- 2011年11月14日标准普尔证券分析师亚历克斯·杨对新华社记者说，作为世界第三大债务国，意大利拥有1.6万亿欧元（约2.2万亿美元）的未偿付债务，欧洲金融稳定工具(EFSF)在意大利巨大债务面前只是杯水车薪。
- 2011年11月14日万科对即将到来的2012年并不乐观，将多储备现金，谨慎拿地，全面向制造业学习来迎接“冬天”
- 2011年11月14日有关房价下跌50%银行也不会亏本的说法，是相当然，更是自欺欺人。
- 2011年11月14日严重依附单一“关系”业务的公司，其抗风险能力之低不言而喻。蹊跷的是，它们却纷纷登上了A股创业板。神州泰岳敲响的，不仅仅是警钟。
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