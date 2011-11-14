基金第三方销售迷茫中起步 2011年11月14日 袁京力 盈利模式及短期前景的不清晰，是基金第三方销售机构深陷迷途的缘由。

银行转债买入良机 2011年11月14日 孔驰 知名海外基金经理强烈看多中国银行股，6个月内的预期涨幅为50%。伴随转股期的到来，银行转债的替代作用日益明显，成为名副其实“进可攻，退可守”的投资标的。