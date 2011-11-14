- 2011年11月14日2011-2012年仁恒置地的信用保护屏障将大幅减弱，主要归因于公司疲弱的销售和激进的购地行为
- 2011年11月14日“寒流”之下，华锐风电业绩大幅滑坡。祸不单行，一桩五死一伤的重大事故亦扑面而来。这让“低价一哥”情何以堪？
- 2011年11月14日欧洲的问题，成了需要的钱多多益善，但是拿出越多的钱，发现的窟窿就更大。
- 2011年11月14日上周，证监会连续公布了五家公司的IPO招股说明书。而这五家公司均不约而同地对上市后的股利分配政策进行了重大事项的提示
- 2011年11月14日在声誉遭毁后，中概股中真正的好股票将被私有化，这是投资者和企业“共同”的愿望。
- 2011年11月14日盈利模式及短期前景的不清晰，是基金第三方销售机构深陷迷途的缘由。
- 2011年11月14日价值投资方法与量化投资在理论上存在交集。
- 2011年11月14日知名海外基金经理强烈看多中国银行股，6个月内的预期涨幅为50%。伴随转股期的到来，银行转债的替代作用日益明显，成为名副其实“进可攻，退可守”的投资标的。
- 2011年11月14日信贷额度控制饱受诟病却乐此不疲，其实，利用营业税与信贷增速间的负相关关系作调控，效果异曲同工而利多弊少。
- 2011年11月14日民航高管再次大换帅。是鼓励三大航充分竞争，还是勒令放弃“内斗”以御“外敌”，这是个难题？
- 2011年11月14日一旦架构调整完成，注资渠道理顺，身份定位明确，刚度过4岁生日的中投公司将迎来新的机会，也遇到了前所未有的投资选择。
- 2011年11月14日上市公司利好不断，高管疯狂套现。有的发布利好信息，忽悠机构入场抬轿。资本市场高管套现的疯狂大戏中，审批制导致的股票资源稀缺成为二次圈钱的温床。倒是香港的严刑峻法，可遏制高管操纵套现
- 2011年11月14日该《办法》明确三类人员有资格申请公租房。一是廉租房、经适房、限价房的轮候家庭。二是符合人均住房使用面积及年收入等特定限制性条件的本市城镇户籍人口。三是外省市来京连续稳定工作一定年限，能提供同期暂住证明、缴纳住房公积金
- 2011年11月14日一桩尘封的行贿大案，掀开了百事中国的乱局。在一系列重压之下，百事中国资产被人收购的命运早成定局
- 2011年11月14日质量问题集中爆发，资金链紧张的连锁反应亦接踵而至，民营军企步入生死时速
- 2011年11月14日在世界汽车近10年的收购潮中，很难发现有中国以外的公司介入 。中国汽车企业这种独角戏的收购与中国汽车市场成为世界第一无关，却与中国汽车企业尴尬的品牌困境相关
- 2011年11月14日吉利集团正背负着收购沃尔沃时欠下的高利贷重压。从2008年到2010年，其负债总额从47亿元攀升到710亿元，资产负债率高达73.4%。但高盛笑了，吉利集团项目是它的第二大明星项目
- 2011年11月14日14日上午7点30分左右，西安市沙井村附近嘉天国际大厦一层发生爆炸事故，至少已造成4人死亡，19人受伤。
- 2011年11月14日北京市华远集团有限公司持有的联讯证券有限责任公司以15.53%股权拟挂牌转让，挂牌价格为1.5亿元
- 2011年11月14日据可查年报，兴业证券2006年至今对股东分红3次，合共派现5.5亿元
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