- 2011年11月14日外需在急剧收缩，消费稳中放缓，房地产投资已经下降，非地产投资将成为此轮经济起伏的关键。
- 2011年11月14日据新京报消息，13日，从铁路有关部门获悉，之前因质量问题召回在京沪高铁线上运营的CRH380BL型动车组，有望于本月16日正式恢复上线载客运营
- 2011年11月14日新华人寿将在内地、香港展开招股，融资规模或逾百亿元人民币，这将为偿付能力已连续三年不达标的新华人寿提供资本金补充
- 2011年11月14日爱享受的富豪们还能在明年奥运期间租到利兹城堡。当然花费也不菲——100万英镑(约合1019.06万元人民币)。
- 2011年11月14日截至上周，沪深两市ETF已连续10周净申购，净申购总份额达到177.1亿份，在连续突破800亿份和900亿份大关后达到938.39亿份
- 2011年11月14日11月14日，人民币对美元汇率中间价周五报6.3301，较上周五升值16个基点。
- 2011年11月14日蒙蒂在随后举行的新闻发布会上表示，意大利只有团结一致才能战胜当前危机，意大利既是欧盟创始国之一、也是欧盟的重要成员国，因此意大利应当成为拉动欧盟增长的力量，而不是欧盟的软肋。
- 2011年11月14日印度报业托拉斯13日报道说，截至今年三季度，印度上市的37家商业银行不良资产总额同比增加33%，达1.06万亿卢比（约合211.2亿美元）。
- 2011年11月14日阿姆鲁在一份声明中说，在叙利亚问题上，埃及的立场是一贯的，必须维护叙利亚统一、领土完整，绝不允许外来势力以任何名义踏上叙利亚的土地。
- 2011年11月14日当地分析人士指出，阿盟的决定进一步挤压了叙利亚政府的外交空间，可能为今后外部势力插手叙利亚局势埋下伏笔。对巴沙尔政权而言，当务之急是尽量缓和国内的暴力冲突，及早开启与反对派的全国对话，以及减轻日益增大的外来压力。
- 2011年11月14日有关部门近期已将电价调价方案上报。考虑到通胀下降趋势已经确立，电价调价方案近期获批的可能性较大
- 2011年11月14日地产中介关门的情况在广州正在加剧，不仅有小中介倒闭，大中介也面临亏损，战线收缩愈发明显，不过这次收缩并不及2008年迅速，中介未来两年的前景依然看好，对收缩战线仍显谨慎
- 2011年11月14日考虑到周末外围市场的舆论环境似乎渐趋回暖，有望驱赶上周末冲高受阻所带来的紧张氛围，甚至不排除周一A股市场将重现"红色星期一"走势
- 2011年11月14日10日，数万名反政府示威者在南部塔伊兹省和首都萨那举行示威游行，呼吁取消总统萨利赫及其家人的豁免权，并要求审判萨利赫。示威者随后与政府支持者发生冲突，造成至少一名示威者死亡、12人受伤。
- 2011年11月14日内地和香港两地人民币兑美元汇率差出现扭转，银企套利的方向也悄然转变
- 2011年11月14日伊朗“旗帜”电视台13日报道，伊朗两天前在其西南部著名石油城阿巴丹以从事间谍活动为由逮捕2名科威特人。报道说，这两人非法进入伊朗境内，安全人员还从他们身上搜出一些被认为是用于从事间谍活动的设备。
- 2011年11月14日报道说，这两人非法进入伊朗境内，安全人员从他们身上搜出一些用于间谍活动的设备。
- 2011年11月14日相比受债务危机拖累的欧洲市场，中东尤其是海湾国家的航空市场潜力较大。阿联酋、卡塔尔等国正大力打造各自的国际航空枢纽，对先进宽体客机需求很大。据悉，阿联酋航空公司、卡塔尔航空公司等均将在航展期间洽谈大笔订单业务。
- 2011年11月14日12日，欧盟外交和安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席阿什顿到访的黎波里，并与利比亚过渡委主席阿卜杜勒·贾利勒和凯卜举行会谈。
- 2011年11月14日香港住宅楼价今年第三季度环比下跌2%，这是香港11个季度以来出现的首次下跌，住宅成交也按季急挫41%。
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