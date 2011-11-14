意大利总统任命新总理 2011年11月14日 蒙蒂在随后举行的新闻发布会上表示，意大利只有团结一致才能战胜当前危机，意大利既是欧盟创始国之一、也是欧盟的重要成员国，因此意大利应当成为拉动欧盟增长的力量，而不是欧盟的软肋。

印度银行业不良资产大幅增加 2011年11月14日 印度报业托拉斯13日报道说，截至今年三季度，印度上市的37家商业银行不良资产总额同比增加33%，达1.06万亿卢比（约合211.2亿美元）。

埃及坚决反对外部势力干涉叙利亚 2011年11月14日 阿姆鲁在一份声明中说，在叙利亚问题上，埃及的立场是一贯的，必须维护叙利亚统一、领土完整，绝不允许外来势力以任何名义踏上叙利亚的土地。

叙利亚抗议阿盟决定 国内暴力事件难止 2011年11月14日 当地分析人士指出，阿盟的决定进一步挤压了叙利亚政府的外交空间，可能为今后外部势力插手叙利亚局势埋下伏笔。对巴沙尔政权而言，当务之急是尽量缓和国内的暴力冲突，及早开启与反对派的全国对话，以及减轻日益增大的外来压力。

也门执政党拒签和解协议 联合国特使再赴斡旋 2011年11月14日 10日，数万名反政府示威者在南部塔伊兹省和首都萨那举行示威游行，呼吁取消总统萨利赫及其家人的豁免权，并要求审判萨利赫。示威者随后与政府支持者发生冲突，造成至少一名示威者死亡、12人受伤。

科威特否认被伊朗逮捕的两名科威特人是间谍 2011年11月14日 伊朗“旗帜”电视台13日报道，伊朗两天前在其西南部著名石油城阿巴丹以从事间谍活动为由逮捕2名科威特人。报道说，这两人非法进入伊朗境内，安全人员还从他们身上搜出一些被认为是用于从事间谍活动的设备。

伊朗称抓捕两名科威特间谍 2011年11月14日 报道说，这两人非法进入伊朗境内，安全人员从他们身上搜出一些用于间谍活动的设备。

全球飞机制造商云集迪拜航空展 2011年11月14日 相比受债务危机拖累的欧洲市场，中东尤其是海湾国家的航空市场潜力较大。阿联酋、卡塔尔等国正大力打造各自的国际航空枢纽，对先进宽体客机需求很大。据悉，阿联酋航空公司、卡塔尔航空公司等均将在航展期间洽谈大笔订单业务。