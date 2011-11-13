- 2011年11月14日有专家表示，房地产企业拿地谨慎与购房者持币待购“双观望”情绪进一步加剧，可能对未来一两年内房屋供给产生一定影响，增大房地产调控阻力。
- 2011年11月14日10月份以来全国大白菜价格持续下降且降速较快，目前已降至1元以下。与10月1日相比，11月13日，大白菜价格降幅已经超过30%。
- 2011年11月14日香港特区政府财政司司长曾俊华13日表示，未来一两年香港经济“可能会很疲弱”，要有“心理准备”。
- 2011年11月14日山东地区千万富豪达到3.3万人，其中亿万富豪1900人，相比去年各增长8.2%和10.5%。
- 2011年11月14日这引起了一些业界专家和法律专家的质疑，认为作为项目控股方和康菲的合作方，中海油逃脱不了责任
- 2011年11月14日目前全国文化产业园区、集聚区数量已逾万家，甚至在区县、乡镇都会发现它们的身影，但其中真正能做到文化产业集聚的不到5%。
- 2011年11月14日下一步保监会将会考虑完善保险业的资本补充机制。可以开拓的新渠道包括：发行次级债、提高融资工具流动性和探索境外市场发债融资等。另外，财务再保险也是保险业一个独特的融资渠道
- 2011年11月14日中国不缺资金，但钱都集中在银行，银行只能发贷款，贷款就形成债务，而债务危机、高杠杆率是这次危机最大的心头之痛。
- 2011年11月14日中小企业协会会长李子彬日前对媒体表示，中小企业的实际税负已超过30%。专家认为，当前中小企业税费负担仍然偏重，减税费还有空间。
- 2011年11月14日但是，"房价下跌50%银行本金无问题"毕竟只是一种静态的假说，而假如房价真的下跌50%，由此引发的系统性风险，银行业是否也予以了考虑
- 2011年11月14日肖钢表示，就中国银行业整体而言，中国银行系统持有的欧洲债务比例非常低，受到欧洲债券危机的直接影响非常有限
- 2011年11月14日铁道部公布东北宇松铁路严重质量问题的查处结果，不合格工程全部返工处理。施工总承包单位中铁九局的宇松项目经理已被清除出铁路建设市场，沈阳铁路局相关负责人也受到撤职、免职、降级等处分
- 2011年11月14日从中共执政的历史来看，多次换届之后，都曾出现过变革的方案。
- 2011年11月14日在蒙蒂即将上任时，外界对意大利政局稳定性前景的忧虑也再度显现。意大利主要反对党民主党领导人表示，若意大利组建新政府，希望不要通过多次内阁重组进行微调，而是应能够彻底换血
- 2011年11月14日即将颁布的《办法》对医院购入的抗菌药物数量进行了严格限定，并进一步明确医疗机构的负责人是抗菌药物使用管理的第一责任人
- 2011年11月14日当前并不是讨论宏观政策转型的合适时机，我国财政和货币政策仍应维持一松一紧的框架搭配。
- 2011年11月14日除了“隐形”房贷可能的盲点外，上述主管风控的高层认为，房价下跌50%所带来的问题将不是静态的针对房地产行业的压力测试可以估算的，因为“经济将会崩溃，系统性风险无可避免”。
- 2011年11月14日红会和民政是不同的系统，红会不可能通过地方民政发文。
- 2011年11月14日胡锦涛指出，中国的汇率政策是负责任的。目标是确立以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度.
- 2011年11月13日几经尝试，Facebook还是没有找到一家可以为其获得中国牌照的合作伙伴
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