全国猪肉价格连降20余天至6月下旬水平 2011年11月11日 中秋节后全国猪肉价格呈下降趋势，特别是10月下旬以来降速明显加快，10月22日至11月11日，猪后臀尖肉、猪五花肉全国日均价连续20余天下降。与9月12日相比，11月11日，猪后臀尖肉、猪五花肉价格分别下降7．6％、7．5％