- 2011年11月13日美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的，即使人民币大幅升值，也无法解决美国面临的问题。
- 2011年11月13日中国将在更大范围、更广领域、更高层次上推进对外开放，实行更加积极主动的开放战略，以开放促发展、促改革、促创新，继续履行所作承诺和应尽义务
- 2011年11月13日中国将在更大范围、更广领域、更高层次上推进对外开放，实行更加积极主动的开放战略，以开放促发展、促改革、促创新，继续履行所作承诺和应尽义务
- 2011年11月11日11月11日，中国红十字会总会在其官方网站公布，已经责成广东省红十字会依法依规启动取消该医院冠名“红十字”的工作。
- 2011年11月11日11月11日，浙江青田县原副检察长陈少华因受贿近10万元人民币被浙江遂昌县人民法院判处其有期徒刑七年，并处没收财产人民币2万元
- 2011年11月11日乌克兰当局以逃税罪起诉前总理季莫申科。乌克兰当局说，逃税是季莫申科在1990年代担任一家煤气公司的负责人时发生的。
- 2011年11月11日2011年我国外贸增速将呈现前高后低走势，全年进出口约3．5万亿美元，增长20％左右。
- 2011年11月11日于2011年1月1日至2011年10月31日期间的原保险合同保费收入分别为1016.53亿元、676.93亿元、1.01亿元及43.66亿元，合计1738.13亿元
- 2011年11月11日新华人寿保险此次拟发行不超过15854万股A股，拟于上交所上市。A股、H股发行后总股本不超过311696万股(未考虑H股发行的超额配售选择权)；若全额行使H股发行的超额配售选择权，则不超过317072.3万股
- 2011年11月11日共有19家信托公司发行了37款集合信托产品，发行数量环比上升6款，增幅为19.35%
- 2011年11月11日在理财产品期限方面，1个月(含)以下期产品共发行了48款，市场占比较上周减少7.94%， 较上周大幅下降；1个月至3个月(含)期理财产品发行数为148款，市场占比为45.68%，较上周占比减少5.92%
- 2011年11月11日71家银行在境内共发行1512款个人理财产品，较9月减少263款
- 2011年11月11日亚泰集团违反在东北证券上市时作出的不间接经营有竞争或可能有竞争的业务的承诺，被中国证监会吉林监管局责令改正。
- 2011年11月11日本次计划发行A股不超过15854万股，占A+H发行后总股本的5%。与此同时，新华保险还将发行约3.58亿股的H股，如果H股的超额配售选择权获得全额行使，那么H股发行规模约为4.12亿股，占A+H发行后总股本的约13%
- 2011年11月11日新华人寿称，目前正在加紧与监管层沟通。据消息，新华人寿上市募集规模可能是24亿美元。
- 2011年11月11日汇丰也成为继今年8月外资银行以人民币增资试点启动以来，首家完成人民币增资的外资银行。
- 2011年11月11日郭利根11月8日宣布银行业信息科技风险管理高层指导委员会的正式成立。
- 2011年11月11日香港特区政府统计处11日公布，香港今年第三季经济增长速度放缓至4．3％
- 2011年11月11日中秋节后全国猪肉价格呈下降趋势，特别是10月下旬以来降速明显加快，10月22日至11月11日，猪后臀尖肉、猪五花肉全国日均价连续20余天下降。与9月12日相比，11月11日，猪后臀尖肉、猪五花肉价格分别下降7．6％、7．5％
- 2011年11月11日伯南克表示，此次降级及其他评级前景的下调并未对美国经济造成明显损害，并未吓跑任何投资者
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富