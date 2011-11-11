河南宋基会用公益医保资金在城市投资放贷搞房地产 2011年11月11日 河南宋基会一边以“公益医保”名义在农村大量“吸金”，一边在城市投资放贷搞房地产，其运作已严重偏离公益慈善事业，且风险巨大

上海将放宽外籍专家学者就业年限 可延至70岁 2011年11月11日 广大外资企业关心的知识产权保护、个人所得税、外籍人士子女入学、出入境以及“海归人才”落户上海等问题，也将针对新情况进行修订