- 2011年11月11日10月非金融企业中长期贷款较8、9两月明显增加，表明固定资产投资资金有所松动，政策有更大空间偏向保增长
- 2011年11月11日中国整体车市低迷的情况下，进口车依然保持较快增速，不过进口车企也在未雨绸缪，销售渠道以及车型双双下沉
- 2011年11月11日取消配建房、调低出让起始价等有助于促成土地成交，四季度地方政府放宽土地出让限制势在必行
- 2011年11月11日10月中国出口同比增速下降至15.9%，继续下降，由于国际经贸环境复杂以及国内企业经营环境趋紧，中国外贸形势十分严峻。
- 2011年11月11日分析人士认为，中国可能是想利用目前的低价大量进口以补充国家棉花战略储备
- 2011年11月11日虽然美国今年第三季度经济增长创今年以来新高，但美国仍下调了今年全年的经济增长预期
- 2011年11月11日新的银行监管标准将有助于我国银行业在海外上市发展的同时加强核心竞争力，抵御各种外部风险和系统性风险的冲击
- 2011年11月11日河南宋基会一边以“公益医保”名义在农村大量“吸金”，一边在城市投资放贷搞房地产，其运作已严重偏离公益慈善事业，且风险巨大
- 2011年11月11日广大外资企业关心的知识产权保护、个人所得税、外籍人士子女入学、出入境以及“海归人才”落户上海等问题，也将针对新情况进行修订
- 2011年11月11日今年冬季哈尔滨市将对各出租车公司进行服务质量排名，服务质量包括拒载、强行拼客等重要指标。对排名后5位的企业，将对其5％的出租车收回2012年的经营权
- 2011年11月11日银监会主席尚福林强调，银行业金融机构要继续做好今年以来部署的各项重点风险防范工作，并根据新形势新要求，科学谋划银行下一阶段的经营战略和目标
- 2011年11月11日被告人沈长富犯受贿罪，被判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产
- 2011年11月11日文章称，央视报道认定中国电信和中国联通在带宽专线接入上处于市场垄断地位的结论无数据支撑，因此并不成立
- 2011年11月11日申万研报显示，为缓解人工、财务成本上涨压力，近期国内五家公路上市公司通过发债融资，累计募集资金62亿元
- 2011年11月11日积极探索一条不以牺牲农业和粮食、生态和环境为代价的“工业化、城镇化和农业化”协调发展的路子
- 2011年11月11日制度和管理上存在缺失，明显出现事故征兆后、没有采取必要的防范措施，由此导致一起造成重大海洋溢油污染的责任事故
- 2011年11月11日当前实体经济信贷需求依然较为旺盛。预计年内信贷投放规模有所扩大，11、12两月新增贷款可能在6000-6500亿的区间，全年新增贷款在7.5万亿左右
- 2011年11月11日谢国忠11日表示，今后半年将是2008年以来全球经济最困难时期，在此期间，金融危机将演化成经济危机，进而导致政治危机。
- 2011年11月11日据标普披露，由于“技术性错误”，“法国信用评级被更改”的消息被自动分发给标普全球信贷门户网站的用户。标普事后强调，法国长期信用评级仍保持为最高的ＡＡＡ级不变，展望为稳定
- 2011年11月11日帕内塔同时强调，国际社会应对伊朗实施最严厉的制裁，在经济和外交层面向其施压。他表示，美国正在与盟国就进一步制裁伊朗进行磋商
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