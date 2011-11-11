- 2011年11月11日历经史上最长罢工之后，中资在外最大规模的已建成有色金属工矿企业仍坚信未来发展前景
- 2011年11月11日奥巴马当天发表声明说，为国作战的退伍军人不应该在回家后还为找工作而战。他敦促众议院尽快行动，同时通过其他一些法案来帮助创造就业
- 2011年11月11日中国正处于工业化、城镇化加速推进的重要阶段，必须从国家战略高度正确审视工业的地位和作用。要从中国实际出发，高度重视实体经济；要认识到工业化对城镇化、农业现代化、国防现代化和服务业发展的基础、支撑和动力作用
- 2011年11月11日根据利比里亚国家选举委员会10日公布的初步统计，现任总统埃伦·约翰逊-瑟利夫以90.8%的得票率赢得利比里亚第二轮总统选举，成功连任
- 2011年11月11日刘明康表示，解决结构性问题或将面临不良贷款率上升等挑战。
- 2011年11月11日收购葡萄牙高浦能源公司巴西公司30％权益资产价格为35．4亿美元，考虑到增资扩股和部分后续项目建设投资，此次总资金注入约51．8亿美元。该交易尚需得到中国政府的批准。
- 2011年11月11日基于当前国内企业的风险管理能力仍处于成长阶段，为避免过度承担交易风险，银行暂不提供卖出期权业务
- 2011年11月11日并对银行办理相关业务进行规范。通知自2011年12月1日起施行
- 2011年11月11日帕帕季莫斯在未来几个月的主要任务是实施欧元区国家领导人10月26日达成的新救援协议，并领导希腊于明年2月提前举行大选
- 2011年11月11日从珠三角到长三角再到环渤海、中西部，从传统制造业到电子业再到金融服务业……20多年来，伴随着两岸经贸交流合作的大潮，众多台湾企业踊跃投资大陆，在这片得天独厚的沃土上不断壮大，写下一个又一个传奇
- 2011年11月11日考虑到增资扩股和部分后续项目建设投资，此次总资金注入约51.8亿美元。该交易尚需得到中国政府的批准。
- 2011年11月11日目前厦门大概有2000家中介门店，现在大概关闭10%，约200家。
- 2011年11月11日意大利著名经济学家、前欧盟委员会负责竞争事务的委员马里奥·蒙蒂有可能出任意大利过渡政府总理。受此消息提振，意大利金融市场10日表现较为平稳，股市上涨。然而意大利10年期国债收益率虽有下降但依然处于高位
- 2011年11月11日数据显示，2011财年美国农业出口在国内创造了115万个工作岗位，出口顺差达到427亿美元，也是历史最高水平
- 2011年11月11日2011年中国GDP增长略超9%，2012年或增长8%，未来五年能够保持7%-9%之间的平均速度已经很好
- 2011年11月11日根据条约文本，俄罗斯总体关税水平将从2011年的10%降至7.8%。其中，农产品总体关税水平将由目前的13.2%降至10.8%；工业制成品总体关税将由9.5%降至7.3%
- 2011年11月11日日本国家债务包括国债、政府短期证券和借款。其中，国债为773.8457万亿日元（10万亿美元）；政府短期证券为128.8439万亿日元（1.7万亿美元），借款为51.7284万亿日元（6658亿美元）
- 2011年11月11日截至2011年10月底，我国8个典型城市新建商品住宅库存总量高达4347万平方米，与去年同期相比，新增1136万平方米库存量，增长约35.38%。
- 2011年11月11日上证180ETF连续8周获得资金青睐，资产总规模再次突破100亿元，最新份额已超过172亿份。
- 2011年11月11日
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