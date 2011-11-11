美参议院通过帮助退伍军人就业的税收优惠法案 2011年11月11日 奥巴马当天发表声明说，为国作战的退伍军人不应该在回家后还为找工作而战。他敦促众议院尽快行动，同时通过其他一些法案来帮助创造就业

外管局推出人民币对外汇看跌和看涨期权组合业务 2011年11月11日 并对银行办理相关业务进行规范。通知自2011年12月1日起施行

康师傅与百事联姻写下台商成长新坐标 2011年11月11日 从珠三角到长三角再到环渤海、中西部，从传统制造业到电子业再到金融服务业……20多年来，伴随着两岸经贸交流合作的大潮，众多台湾企业踊跃投资大陆，在这片得天独厚的沃土上不断壮大，写下一个又一个传奇

市场情绪暂时稳定 经济学家或出任意大利总理 2011年11月11日 意大利著名经济学家、前欧盟委员会负责竞争事务的委员马里奥·蒙蒂有可能出任意大利过渡政府总理。受此消息提振，意大利金融市场10日表现较为平稳，股市上涨。然而意大利10年期国债收益率虽有下降但依然处于高位

美国2011财年农业出口额创历史新高 2011年11月11日 数据显示，2011财年美国农业出口在国内创造了115万个工作岗位，出口顺差达到427亿美元，也是历史最高水平