- 2011年11月11日据公告称，复星实业是以投资为目的购入先声药业股份，并且未来可能继续增持先声药业发行在外的ADS
- 2011年11月11日从2001年至2010年的10年间，沪深两市上市A股通过IPO首发、配股、增发所募集的资金为3.15万亿元，而从2001年至2010年的年度累计分红总额约1.95万亿元
- 2011年11月11日澄清公告认为立案审查一般不公开进行，但其所针对的仅为立案之前，而市场对八菱科技的质疑则在于其立案之后的隐匿信息
- 2011年11月11日从10月开始，广州就已经开始推进“银盾”项目，即扩大辅警队伍的规模，整合群防群治队伍
- 2011年11月11日会议强调要高度关注岁末年初的资金运行特点，保持高压态势，严格执行存贷款指标日均考核要求，严禁通过发行短期理财产品变相高息揽储、规避监管要求、进行监管套利。
- 2011年11月11日9月份，美国对中国的贸易逆差为281亿美元，环比下降3．1％
- 2011年11月11日欧盟委员会主席巴罗佐9日在柏林警告，如果欧元区分裂，将带来巨大的经济损失。德国经济将萎缩，同时也会丧失100万个工作机会
- 2011年11月11日受昨外盘企稳影响，沪深两市今日双双小幅高开，早盘煤炭、医疗器械、开发区板块活跃，带领沪指小幅冲高，但在环保、船舶制造等板块继续下挫拖累下，沪指下行回补了早盘跳空缺口，来到60日线。早盘沪市成交量较昨日同期萎缩33%
- 2011年11月11日清华大学中国与世界经济研究中心主任李稻葵在9日举行的国际金融论坛2011全球年会上指出，人民币国际化是充满挑战的进程，千万不能过分低估它的复杂性。他建议，可考虑在温州、鄂尔多斯等资金相对充足的地区，鼓励人民币资金走出去。
- 2011年11月11日统计数据显示，北京、山西等地存量房已创历史新高。业内预测，未来一段时间内，市场成交低迷状况难以有较大幅度改善，大范围价格下调迹象已越来越明显。
- 2011年11月11日融创集团董事会主席兼行政总裁孙宏斌称，“绿城跟当年的顺驰完全不一样，它有900多亿的存货，只要降价销售不会有问题的”，“它不会成为第二个顺驰！”
- 2011年11月11日40%的光棍不知道自己为何单身，超过30%已经“脱光”的非单身人士希望恢复单身状态，超过20%的人仍然怀念前任男友、女友……
- 2011年11月11日中国将设立全国打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组。
- 2011年11月11日《世界新闻报》由于曝出非法截取、窃听私人电话信息的丑闻，于今年7月被迫关停。就该报窃听行为的调查目前仍在进行
- 2011年11月11日报道称，11月9日，1988年奥运会乒乓球男子双打冠军陈龙灿将他所获赠的“奥运金罐”送去检验。最终的结果是，所谓“金罐”，实际是铜铸，外面镀上很薄的一层金粉，随着时间的流逝，已经生锈发黑
- 2011年11月11日在本次选举前，薛捍勤获得中国、美国、俄罗斯、英国、法国、日本、澳大利亚、印度、泰国等近30个国家的国家团体提名为国际法院法官候选人
- 2011年11月11日今日是光棍节，A股3新股上市，此前备受市场质疑的八菱科技(开盘飙涨57.1%，报26.88元，表现好于另两只新股，截止发稿，已上涨69.32%
- 2011年11月11日这种直接干预市场的做法，“对整个市场经济环境的更加完善、整个经济体制改革和制度建设的影响可能是负面的。”
- 2011年11月11日10月份以来，山东叶类菜价格下跌明显，10月8日至11月4日，生菜、香菜、菠菜、大白菜、油菜价格跌幅均超过50%。尤其是大白菜价格下跌势头明显，上周下跌26.65%。
- 2011年11月11日王建翔说，调研的总体情况较好，大环境对中小企业是有利的，但传统行业企业利润率太低，主要是原材料价格增长、人力成本增加，另外还涉及人民币汇率升值，以及土地资源的紧缺，这些都给传统型的行业造成很大压力
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