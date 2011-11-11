- 2011年11月11日奥巴马目前面临来自国会和共和党众多总统候选人的压力，他们要求奥巴马对中方采取强硬态度。人民币的升值速度已成为衡量美国政府成功与否的强有力政治途径
- 2011年11月11日10月9日，广元市唯一一名省厅A1逃犯、背负40多条人命的李某，在青川县公安局追逃民警的真诚规劝下投案自首，结束了他长达17年的逃亡生涯
- 2011年11月11日今日八菱科技将在A股市场上市。不过，在其10日发布的上市公告书中，公司第三季度归属于发行人股东的净利润同比下滑0.36%的数据令人担忧其上市后业绩表现
- 2011年11月11日用户可通过iTunes下载iOS 5.0.1，其大小为790MB，下载时间约需10分钟。此外，苹果还将提供一个44.6MB的OTA(自动无线)更新补丁，用户可通过Wi-Fi下载这个补丁
- 2011年11月11日中国国务院发展研究中心研究员、着名经济学家吴敬琏周四表示，中国应着重增加人力资本投资、提高效率，改进经济增长质量。
- 2011年11月11日中国证监会10日公布的最新《QFII名录》显示，10月共有3家外资机构获得QFII资格。截至10月底，证监会共批准了119家外资机构的QFII资格
- 2011年11月11日央行负责人10日专门就“民间借贷”这一焦点话题接受媒体采访，力挺民间借贷“具有制度层面合法性”。专家预计，一旦中国放宽对民间借贷的限制，将会至少有3-4万亿人民币资本合法流入信贷市场。
- 2011年11月11日10日，唐山市公安局发微博宣布投毒案告破，该起事件共造成3人死亡，5人中毒，犯罪嫌疑人涂某已被刑拘
- 2011年11月11日本期债券计划发行150亿元，实际发行217.8亿元，中标利率为3.58%。80家承销商中有69家参与了投标，其中29家机构中标，有效投标总量为400.3亿元，认购倍率2.67倍。
- 2011年11月11日谷歌在黑莓平台上发布的Gmail应用程序，到11月22日后将会停止更新并下架。已下载了此应用的黑莓用户，可以继续通过应用访问Gmail邮箱，但谷歌今后不再继续提供新版本以及下载
- 2011年11月11日安信证券首席经济学家高善文表示，目前中国经济仍处于减速趋势之中，但市场对整体经济将进一步减速的担忧过于夸大。中国经济减速时间较短且幅度不会深，预计将在明年一季度触底之后企稳并重新转入上升过程。
- 2011年11月11日目前中行作为全球系统重要性银行所适用的附加资本要求，与国内对大型银行的资本要求一致，短期内对于资本影响较小。未来，中行将进一步优化资产结构，提高内生资本补充能力，通过多种渠道保持资本充足率水平的稳定。2012年年
- 2011年11月11日中国证券监督管理委员会主席郭树清周四表示，证监会正在研究针对可变利益实体（简称VIE)）模式的监管规定。这是郭树清就任证监会主席后的首次公开露面
- 2011年11月11日国家开发银行董事长陈元10日在国际金融论坛2011年全球年会上表示，国际金融体系改革应坚持国际储备货币多元化。应提升SDR（特别提款权）的地位和影响力，积极研究把新兴经济体的货币纳入SDR的一揽子货币。
- 2011年11月11日本周央行连续第二周向市场投放资金，额度为670亿元，连续两周共计净投放资金1630亿。同时11月10日，央行以价格招标方式同时发行第八十七期央票，本期3个月期央票的参考收益率继续持平于3.1618%，价格持平于99.22元；当日没有正回购
- 2011年11月11日英国央行同时决定继续推进上个月决定的扩大量化宽松规模的政策，预计还需3个月才能完成向市场直接供应2750亿英镑（约合4400亿美元）的计划。该行表示将持续监测这一规模是否需要调整
- 2011年11月11日这是年内继民生银行之后，第二家将非公开发行改为可转债的A股公司。
- 2011年11月11日根据年报数据统计，2006-2010年三大石油公司累计上缴石油特别收益金3615亿元。其中，中石油2310亿元、中石化794亿元、中海油511亿元
- 2011年11月11日目前社保基金正研究扩大对外投资的领域，可以从股票债券投资扩大到工商企业的股权投资等。
- 2011年11月11日11月10日上午，中国国家主席胡锦涛与夫人刘永清乘专机抵达夏威夷，出席亚太经合组织第十九次领导人非正式会议。
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