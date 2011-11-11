- 2011年11月11日11月10日，四大国有银行信贷投放力度近日突然加大，10月30日和31日，一举投放900亿巨量贷款，以致全月新增贷款规模达到2400亿左右；受制于居高不下的存贷比限制，十几家股份制银行冲刺力度不大，10月新增贷款规模约千亿元
- 2011年11月11日中国证监会主席郭树清10日在国际金融论坛2011年全球年会上发表关于世界经济再平衡时演讲表示，现在中国有大概4万亿美元的海外资产，70%都是外汇储备，都是证券类投资和组合投资，直接投资比重非常低。
- 2011年11月11日环保部网站公示的信息，中国中化股份有限公司计划IPO融资规模约为200亿至350亿元；中国铁路物资股份有限公司上市募集资金将投向27个项目，拟合计使用募集资金147.1亿元
- 2011年11月11日案发现场的监控录像显示，犯罪嫌疑人杨某利对受害人王某实施了勒颈、拉扯、殴打等行为；现场未发现杨某利携带铁棍、电棒等工具，也未发现其有持棍棒打砸店铺的行为
- 2011年11月11日广东中山市政府10日批转《关于稳定我市新建商品住房价格的意见》，要求发文日起至12月31日止，全市商品房价格超过5800元/平方米者暂缓销售。
- 2011年11月11日洪磊说：最近在境内和境外都发生了藏人的自焚事件，我们看到藏独组织对此不仅不予以谴责，反而进行美化、炒作，甚至煽动其他人仿效。
- 2011年11月11日发改委10日消息，国务院日前批准实施《河北沿海地区发展规划》。《规划》明确了河北沿海地区发展的近期目标和远期目标。
- 2011年11月11日“尽管大家每天每时每刻都工作在临床一线，都在与死神打交道，但是我还是希望我们的每一位工作人员都要以如临深渊、如履薄冰的状态来认真对待我们的每一个患者，对待每一个诊疗行为，要确保质量、确保安全。”
- 2011年11月11日中国证监会新任主席郭树清周四称，预计中国2011年全年经常帐顺差在国内生产总值(GDP)中占比约3%，顺差还会延续一段时间，但压力已经减小
- 2011年11月11日《郭树清：中国4万亿美元海外资产直接投资比重低》等12则
- 2011年11月11日一位知情人士周四透露，香港大亨郑裕彤控股的周大福珠宝金行有限公司的首次公开募股(IPO)计划已经获得香港交易所批准，该交易或筹资25亿至40亿美元
- 2011年11月11日奥地利工业目前再度陷入低谷，生产和订单双双下降，尤其是“来自国外的订单减少”。
- 2011年11月11日新乡县交警大队表示事发地点突降大雾，导致能见度过低，才造成了30辆车连环相撞的事故发生
- 2011年11月11日“为什么停产整顿的煤矿还在生产？”赵铁锤质问当地负责人。师宗县县长徐宏波回答：“偷着生产。”赵铁锤又问：“你们平时怎么监管的？”徐宏波回答：“我们也有人来查过。但，没有监管到位。”
- 2011年11月11日美国计划在2015年之前，在罗马尼亚部署陆基SM－3导弹拦截装置，成为美国全球反导系统的组成部分
- 2011年11月11日拉里贾尼当天在伊朗中部城市塞姆南发表讲话时说，各方不应把西方对伊朗的威胁当回事。他说，伊朗已在核技术及纳米技术等领域取得良好进展，伊朗永远不会改变自己的“前进道路”。
- 2011年11月11日穆阿利姆在给阿拉伯国家联盟（阿盟）秘书长阿拉比的一封信中说，美国的行为是为外部干涉寻找借口的一种迹象，为的是在得到一些阿拉伯国家允许后插手叙利亚事务
- 2011年11月11日暂停的项目主要集中在新闻传播、出版物发行等领域，教科文组织还将大幅削减工作人员的差旅费以节约开支。据估计，暂停和削减开支的项目总共能为教科文组织省下约3500万美元
- 2011年11月11日据大城府官员透露，当天有超过2000名志愿者在大城各个角落进行清扫，其后的清扫工作还将不间断进行
- 2011年11月11日财政部数据显示，10月份，美国财政收入1630．7亿美元，财政支出2615．4亿美元
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