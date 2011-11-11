11月11日国内主要财经媒体新闻摘要 2011年11月11日 《郭树清：中国4万亿美元海外资产直接投资比重低》等12则

乌克兰称罗美反导系统不应造成邻国关系紧张 2011年11月11日 美国计划在2015年之前，在罗马尼亚部署陆基SM－3导弹拦截装置，成为美国全球反导系统的组成部分

叙利亚外长谴责美国企图在阿拉伯国家内部制造分裂 2011年11月11日 穆阿利姆在给阿拉伯国家联盟（阿盟）秘书长阿拉比的一封信中说，美国的行为是为外部干涉寻找借口的一种迹象，为的是在得到一些阿拉伯国家允许后插手叙利亚事务