- 2011年11月11日两地的示威者均在游行中呼吁取消总统萨利赫及其家人的豁免权，并要求审判萨利赫
- 2011年11月11日罗斯发表简短声明说，他怀着“复杂的感情”作出了上述决定，一方面工作显然尚未完成，另一方面他曾向妻子承诺返回政府任职不会超过两年，现在是他兑现承诺的时候
- 2011年11月11日10日早些时候，德国政府发言人赛伯特公开澄清，德国绝不会考虑这个“核心欧元区”方案，而会坚持“从整体上”寻求解决欧洲债务问题的途径
- 2011年11月11日包括希腊、意大利和葡萄牙等国在内的“地中海俱乐部”成员经济竞争力一直低于德国等北方国家，而欧洲在1999年1月成立欧元区并未解决这一根本性问题，反而使其更加恶化，“这是欧元体系出现问题的原因”
- 2011年11月11日伊朗有责任证明其核计划具有和平性质，并再次呼吁伊朗遵守安理会和国际原子能机构理事会通过的所有相关决议
- 2011年11月10日对于“突击入股”的报道，公司称，符合中国证监会有关重大资产重组法律法规的规定，不存在突击入股问题。
- 2011年11月10日回拨机制启动前，网下发行不超过2.545亿股，占本次发行数量的50%；网上发行不超过2.545亿股，占本次发行数量的50%。
- 2011年11月10日银行应根据自身业务发展，充分识别信息化过程中的潜在挑战和风险，建立信息科技风险评估、管理、预警和保障机制
- 2011年11月10日计划首次公开发行(IPO)不超过265亿股A股，预计融资规模约200-350亿元人民币
- 2011年11月10日中国若保持现时的进口速度，将对世界造成大压力，可能过一段时期，发达国家又会批评中国，现在中国对石油、铁矿的依存度达到60％
- 2011年11月10日也是对外关系平衡好转的标志
- 2011年11月10日监管部门还提醒投资者，对于在网络、短信、电视、广播等媒体上遇到的“山寨网站”“免费荐股”“代客操盘”等证券投资咨询活动保持高度警惕，不要轻易汇钱参与，避免造成经济损失。
- 2011年11月10日截至10月底，证监会共批准了119家外资机构的QFII资格。
- 2011年11月10日郭树清称，现在中国有大概4万亿美元的海外资产，70%都是外汇储备，都是证券类投资和组合投资，直接投资比重非常低
- 2011年11月10日帕帕季莫斯是典型的技术官僚，没有过多的政治色彩，被各方认为非常适合担任希腊过渡政府的总理。出生在希腊首都雅典，帕帕季莫斯少年时赴美国深造，在著名学府麻省理工学院先后获得物理学学士、电子工程硕士和经济学博士学位
- 2011年11月10日中国铁物首次上市募集资金投向提升铁路产业综合服务竞争能力在内的六个大项目，其中25亿元用于补充流动资金，其余资金投向27个项目，总计融资147亿元
- 2011年11月10日2010年初，我国信托总资产仅15005.70亿元，到2010年底翻倍至30404.55亿元，今年前三季度，总资产增量也已超过1万亿元。
- 2011年11月10日联合利华称公司8月份已经回收了不合格批次产品并已全部销毁，目前生产的所有立顿铁观音产品均符合国家标准
- 2011年11月10日内企赴港发债多通过其香港子公司完成，尚无直接赴港发债案例。据了解，作为赴港发债试点，宝钢此次发债经过国务院审批。
- 2011年11月10日预计中国的出口增长在2012年下跌至同比升10%，同时人民币升值步伐将随着缩小贸易顺差而放缓。
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