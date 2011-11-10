也门示威者与政府支持者冲突造成1死8伤 2011年11月11日 两地的示威者均在游行中呼吁取消总统萨利赫及其家人的豁免权，并要求审判萨利赫

美国白宫中东问题首席顾问宣布辞职 2011年11月11日 罗斯发表简短声明说，他怀着“复杂的感情”作出了上述决定，一方面工作显然尚未完成，另一方面他曾向妻子承诺返回政府任职不会超过两年，现在是他兑现承诺的时候

德国总理强调将在现有框架下解决欧债问题 2011年11月11日 10日早些时候，德国政府发言人赛伯特公开澄清，德国绝不会考虑这个“核心欧元区”方案，而会坚持“从整体上”寻求解决欧洲债务问题的途径