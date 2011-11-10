- 2011年11月10日现在中国有大概4万亿美元的海外资产，70%都是外汇储备，都是证券类投资和组合投资，直接投资比重非常低。
- 2011年11月10日以过去十年民众收入增幅与房价上涨增幅相匹配，加上通胀因素进行测算就能得出合理房价。以这样的标准进行测算，房价至少降50%才合理。
- 2011年11月10日中方支持欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织为应对危机采取的措施，愿与各方共同努力，探讨有效的合作方式，维护国际金融稳定，增强推动世界经济实现强劲、可持续、平衡增长的信心和动力
- 2011年11月10日中金认为，行业底部将出现在2012年一季度或二季度初
- 2011年11月10日李健生利用职务便利，在单位物品采购、人事调动及对辖区酒店、网吧、游戏机室等管理过程中，为请托人谋取利益，多次单独或伙同他人索取或收受他人给予的贿赂款共计人民币364．9万元
- 2011年11月10日空客公司预计因调整A350超宽体飞机项目生产进度将增加2亿欧元（约2．7亿美元）营运费用
- 2011年11月10日
- 2011年11月10日中方代表称，从美国商务部的回复中可见许多积极的信号
- 2011年11月10日缺陷产生的原因是更改前门电动车窗玻璃升降开关电脑程序时，写入电脑的程序不合适，导致电动车窗升降开关的防夹功能启动玻璃返回力的负荷比设计值大，某些情况下人体可能会被车窗玻璃夹伤，存在安全隐患
- 2011年11月10日近日有消息称，在天津买房可获“蓝印”户口的政策将逐步取消息，由此也引发了不少“北漂”前往天津抢购房。
- 2011年11月10日这是继2009年5月30日最后一次达到12万套后，北京住宅库存量30个月后再次回到12万套的高位，距离数年来最高点2009年1月2日的14.9万套还有接近3万套。
- 2011年11月10日今天住宅降价，出现了砸售楼处等事件，这一点也不奇怪，住宅的降价是迟早的事。
- 2011年11月10日当前的房地产调控政策，没有打算让所有的开发商都活下去。
- 2011年11月10日截至10月底，今年全国城镇保障性安居工程开工已超过1000万套，实现了年初计划的目标任务。
- 2011年11月10日10日大宗商品价格全线收跌，工业品近全线跳水，期铜、期锌、线材同时领跌；农产品亦全线收跌
- 2011年11月10日“新闻机构要严格使用社会自由来稿和互联网信息制度，不得直接使用未经核实的网络信息和手机信息，不得直接采用未经核实的社会自由来稿”。开展批评性报道至少要有两个以上不同的新闻来源，并在认真核实后保存各方相关证据，确保新
- 2011年11月10日一个简单的概念混淆，就将存在152亿以上资金缺口的公司包装成一个“能有效覆盖当期还本付息”的公司
- 2011年11月10日民间借贷具有制度层面的合法性。民法通则、合同法等法律法规构筑了民间借贷合法存在与发展的法律基础和制度环境。在遵守相关法律法规前提下，自然人、法人及其他组织之间有自由借贷的权利
- 2011年11月10日多数机构均预计，中国政府会在不降息的情况下放松财政或货币政策，且政策放松将具选择性
- 2011年11月10日政策工具将侧重于支持中小企业、现代服务业等经济中薄弱环节的发展，以促进经济结构调整，稳定就业和经济
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