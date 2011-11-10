中山市城管局原局长受贿近365万元被判刑12年 2011年11月10日 李健生利用职务便利，在单位物品采购、人事调动及对辖区酒店、网吧、游戏机室等管理过程中，为请托人谋取利益，多次单独或伙同他人索取或收受他人给予的贿赂款共计人民币364．9万元

空客推迟交付首架A350超宽体飞机 2011年11月10日 空客公司预计因调整A350超宽体飞机项目生产进度将增加2亿欧元（约2．7亿美元）营运费用

罗志军当选中共江苏省委书记 2011年11月10日