- 2011年11月10日从2010年以来，新闻出版总署直接查处的新闻违法违规案件中，虚假失实报道案件达到160件，占案件总量的22．9％。屡屡出现的虚假新闻不仅严重侵害新闻当事人的权益，而且严重损害了新闻媒体的公信力
- 2011年11月10日中方官员表示有意愿保持人民币升值，预计未来数年内人民币都将保持稳定均衡的升值趋势
- 2011年11月10日必须坚持实地采访，不得依据未经核实的社会传闻等非第一手材料编发新闻；开展批评性报道至少要有两个以上不同的新闻来源，并在认真核实后保存各方相关证据，确保新闻报道真实、客观、准确
- 2011年11月10日《规定》还明确要求，新闻机构须建立健全虚假失实报道的纠错和更正制度，完善虚假失实报道的责任追究制度。凡经调查核实认定报道存在虚假或者失实的，新闻机构应当在本媒体上及时发表更正，消除影响
- 2011年11月10日超出此限度的，超出部分的利息不予保护。民间借贷是正规金融有益和必要的补充，在一定程度上解决了部分社会融资需求，特别是缓解了一些中小企业和“三农”的资金困难
- 2011年11月10日中国国际期货公司表示，美元指数大涨和商品的整体下跌，显示出近期商品的反弹已经结束
- 2011年11月10日因为贷款是某个国家的外汇储备，因此是由该国自行决定
- 2011年11月10日短债一级市场投机气氛加大，本期债低于此前预期超10基点
- 2011年11月10日机构预期未来央行货币政策继续微调，令本期国库现金定存的利率走低
- 2011年11月10日就美国正式对中国输美太阳能电池(板)发起反倾销和反补贴调查一事，中国商务部新闻发言人沈丹阳表示，中国公众和企业对此强烈不满，中国政府严重关切此案。
- 2011年11月10日保障房的建设带动了原材料的进口，但是房地产市场的持续低迷将给未来保障房建设资金筹集带来难度
- 2011年11月10日据德国《商报》报道，德国总理默克尔所在的执政党基民盟希望建立欧元区退出机制，允许成员国退出欧元区，但保留欧盟成员国身份。
- 2011年11月10日
- 2011年11月10日印尼央行称国内通胀压力减轻，降息是为抵御全球经济放缓的影响
- 2011年11月10日今年10月23日，凡省发生7．2级地震。震中位于和伊朗接壤的凡省塔巴利村，震源深度5公里。地震造成605人死亡、4152人受伤
- 2011年11月10日截止收盘，沪指报2479.54点，跌45.38点，跌幅1.80%，成交854.6亿元；深成指报10477.5点，跌148.33点，跌幅1.40%，成交903.1亿元
- 2011年11月10日新规定同时也提出两个豁免条件，要么上市时有大量公司认购承诺，要么在反向收购之后已向美国证交会提交至少四年经审计的年报
- 2011年11月10日上海预计将拔得地方政府自行发债的头筹，而中信银行也中标成为20家承销团成员之一，参与债券分销
- 2011年11月10日截至2011年10月末，邮储银行针对小微企业累计发放贷款7493亿元
- 2011年11月10日加季洛夫在接受当地媒体采访时说，俄方无法接受进一步制裁伊朗的立场，也不会考虑类似的建议。俄方对西方国家密集出台单方面对伊朗制裁措施感到不安，因为这无助于促使伊朗同国际社会展开对话
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富