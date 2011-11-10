意大利濒临债务违约引发全球市场动荡 2011年11月10日 据德国《商报》报道，德国总理默克尔所在的执政党基民盟希望建立欧元区退出机制，允许成员国退出欧元区，但保留欧盟成员国身份。

云南私庄煤矿事故已造成19名被困人员死亡 2011年11月10日

美国证交会加强对借壳上市的监管 2011年11月10日 新规定同时也提出两个豁免条件，要么上市时有大量公司认购承诺，要么在反向收购之后已向美国证交会提交至少四年经审计的年报