贝卢斯科尼表示将不再寻求担任总理 2011年11月10日 贝卢斯科尼9日接受当地电视台采访时表示，他辞职后意大利将举行大选，目前执政的中右联盟将会再度获胜并组建政府。贝卢斯科尼8日曾表示，辞职后更乐意看到提前选举

美国证交会2011财年执法数量创新高 2011年11月10日 数据显示，在2011财年，内幕交易案例达57起，比上一年增加约8%，其中针对对冲基金帆船集团创始人拉杰·拉贾拉南的民事处罚金额创历年来新高，达9280万美元

未来25年俄罗斯仍将是世界最大天然气生产国 2011年11月10日 国际能源署今年6月曾公布报告，将2035年天然气需求总量预期从原先的4.5万亿立方米调高至5.1万亿立方米。报告认为，俄罗斯、中东地区、北美、非洲等都有可能成为未来最有潜力的天然气产地

加拿大政府将推迟一年实现预算平衡 2011年11月10日 加拿大财长詹姆斯·弗莱厄蒂表示，加拿大2011-2012财年财政赤字预计为334亿美元，占国内生产总值的2.1%。加拿大政府预计，到2015-2016财年政府有望实现6亿美元财政盈余

国际财经简报 2011年11月10日 美国国际贸易委员会作出肯定性终裁，认定中国输美复合木地板存在倾销和补贴行为，对美国相关产业造成实质性损害。这意味着美国商务部将很快要求海关对相关产品征收反倾销税和反补贴税