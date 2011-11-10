- 2011年11月10日贝卢斯科尼9日接受当地电视台采访时表示，他辞职后意大利将举行大选，目前执政的中右联盟将会再度获胜并组建政府。贝卢斯科尼8日曾表示，辞职后更乐意看到提前选举
- 2011年11月10日从今年前10个月券商承销IPO企业的情况看，承销企业家数为246家，同比减少40家；承销规模达2403亿元，同比减少41.8%
- 2011年11月10日课题组成员之一李想博士称，源解析表明上海大雾中的多环芳烃多来自本地化石燃料的燃烧，以及汽车尾气
- 2011年11月10日数据显示，在2011财年，内幕交易案例达57起，比上一年增加约8%，其中针对对冲基金帆船集团创始人拉杰·拉贾拉南的民事处罚金额创历年来新高，达9280万美元
- 2011年11月10日国际能源署今年6月曾公布报告，将2035年天然气需求总量预期从原先的4.5万亿立方米调高至5.1万亿立方米。报告认为，俄罗斯、中东地区、北美、非洲等都有可能成为未来最有潜力的天然气产地
- 2011年11月10日财报显示，通用第三季度营业收入为367亿美元，同比增幅为7%，但低于今年第二季度的394亿美元。调整后的息税前利润为22亿美元，低于去年同期的23亿美元
- 2011年11月10日加拿大财长詹姆斯·弗莱厄蒂表示，加拿大2011-2012财年财政赤字预计为334亿美元，占国内生产总值的2.1%。加拿大政府预计，到2015-2016财年政府有望实现6亿美元财政盈余
- 2011年11月10日美国国际贸易委员会作出肯定性终裁，认定中国输美复合木地板存在倾销和补贴行为，对美国相关产业造成实质性损害。这意味着美国商务部将很快要求海关对相关产品征收反倾销税和反补贴税
- 2011年11月10日丰田北美公司表示，召回车辆曲轴皮带轮外轮可能会在使用过程中与内轮错位，产生异响或造成警告灯点亮，在极端情况下，可能会导致转向助力泵皮带脱落，使驾驶员感到转向操作力骤然增大
- 2011年11月10日瑞银研报认为，比较合适的上网电价上调时间窗口应该是2012年二季度，预计涨幅为0.02元/KWh
- 2011年11月10日印度宝莱坞的电影产业历史悠久，年产量超过1000部电影，位居世界第一，已经成为印度的一张名片。近年来，印度电影人认识到，低票价、高上座率的传统模式已经难以为继，宝莱坞必须走向世界
- 2011年11月10日投资者对城投债信用风险的担忧仍未得到实质性缓解，最近新发的两只城投债票面利率分别达到了8.39%和8.20%，昨日招标发行的“11株城发债”票面利率则高达8.36%。而在今年上半年，发行利率高于7%的城投债并不多见。
- 2011年11月10日截至11月9日，ST国发和ST新材股价收于6.53元和10.76元，较两券商建仓成本下跌15.30%和21.35%。华龙证券和中信证券持股未动，其各自账面浮亏分别约为369万元和3287万元
- 2011年11月10日人民币国际化应分三步，可能需要3个5年的时间。
- 2011年11月10日数据显示，本期招标利率较10月份的6.83%走低83个基点，幅度较大。
- 2011年11月10日铁路承运人责任险一旦获批，每年铁道部投保金额可能达到18亿至20亿元
- 2011年11月10日本周央行净投放670亿元，继续为资金利率保持低位提供保证
- 2011年11月10日2009年中国风电装机容量超越德国成为世界第二，2010年中国风电装机容量超过美国跃居世界第一
- 2011年11月10日台湾“通讯传播委员会”对当地多家电视台开出罚单，因为其播出的部分大陆剧违反节目分级。
- 2011年11月10日大陆有的省市采取一票否决制，只要发生游客脱团，整个旅行团取消赴台资格
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