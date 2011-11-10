美国将对中国输美复合木地板征收反倾销税和反补贴税 2011年11月10日 美国国际贸易委员会当天以4票赞成、2票反对作出此项裁定。而10月12日，美国商务部已对此作出肯定性终裁。按照美国相关程序，这意味着美国商务部将很快要求海关对相关产品征收反倾销税和反补贴税