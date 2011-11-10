- 2011年11月10日“英嘉配”在无明显政党取向的选民中赢得29％支持度，较“马吴配”的26％为多
- 2011年11月10日李登辉目前已退烧，肺积水及开刀伤口都没有感染，可以下床走动，目前需要多休息，不宜接受探病
- 2011年11月10日据云南省政府应急办通报，这是一起煤与瓦斯突出事故，初步统计43人被困，省委书记秦光荣正率队赶赴现场
- 2011年11月10日他们的证件还有手机都被企业主收走。干活时，车间外由专人把守，不让他们出门和外界联系。除了给吃饭和住宿外，企业老板不给分文工资，讨要的话就被毒打一顿
- 2011年11月10日陈本俊等四人原计划是利用周末时间前往西安寻找招商引资项目和商机,却不幸遭遇车祸,陈本俊、乔建新二人医治无效死亡
- 2011年11月10日到孩子们，我感到惭愧。世界是你们的，也是我们的，归根结底，还是你们的，我们就是为了你们的青山绿水、蓝天白云去努力、去奋斗，这也是这个摄影展要经久不息搞下去的原因
- 2011年11月10日截止中午收盘，沪指报2498.07点，跌26.85点，跌幅1.06%，成交502.2亿元；深成指报10530.6点，跌95.28点，跌幅0.90%，成交516.5亿元
- 2011年11月10日民生银行、浦发银行、兴业银行关于总额达1100亿元的小微企业贷款专项金融债的申请已获银监会批准，但仍需要获得央行批准。
- 2011年11月10日来自中国外汇交易中心的最新数据显示，11月10日人民币对美元汇率中间价报6.3329，较前一交易日回落百余基点。
- 2011年11月10日据海关统计，10月份，我国进出口总值为2979.5亿美元，增长21.6%。其中出口1574.9亿美元，增长15.9%；进口1404.6亿美元，增长28.7%。当月贸易顺差170.3亿美元，收窄36.5%。
- 2011年11月10日我国外贸进出口总值29753.8亿美元，比去年同期（下同）增长24.3%，进出口规模已经超过2010年29740亿美元的全年历史最高水平
- 2011年11月10日部分银行接到宏观调控部门暗示，允许其在监管指标合格的基础上，在合理范围内适当放松信贷投放。
- 2011年11月10日经济参考报评论文章称，经济适度减速有助于加速经济结构调整，从而保证中国经济持续稳健增长。但是如果此时货币政策调整力度过大，就可能导致今年以来对经济结构调整做出的努力付之东流。
- 2011年11月10日俄罗斯石油公司向蒙古国提供的柴油到岸价每吨上调73美元，即9.5万图格里克。从其它口岸进口的汽油和柴油特别税不作调整
- 2011年11月10日11月5日，万科清林径二区几十位业主聚集在清林径营销中心，拉起条幅，上书“价格欺诈，还我血汗钱”等字样，并在销售大厅高喊“退房”口号
- 2011年11月10日明年英格兰和威尔士地区的大学学费上限将由每年3千英镑上涨到9千英镑，约合3万到9万人民币
- 2011年11月10日如果法国国债收益率和息差开始像意大利一样上升，那么这场危机将真的达到临界点，很可能欧元也会终结
- 2011年11月10日近期，债券市场大幅上涨，其中国债指数更是创下历史新高。对此汇添富基金表示，未来通胀将进入下降期，基本面利好债券市场，目前到明年一季度都是布局债券市场的较好时机
- 2011年11月10日美国国际贸易委员会当天以4票赞成、2票反对作出此项裁定。而10月12日，美国商务部已对此作出肯定性终裁。按照美国相关程序，这意味着美国商务部将很快要求海关对相关产品征收反倾销税和反补贴税
- 2011年11月10日11月4日，曼氏金融在摩根大通银行的账户上发现了6.59亿美元，但摩根大通随后表示这并不是曼氏金融客户账户的那笔资金缺口
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