- 2011年11月10日阿根廷银行Standard Bank Argentina一位高管表示，一旦监管部门批准中国工商银行收购该行多数股权的交易，工商银行计划向该行投资1亿美元
- 2011年11月10日德国经济顾问委员会由总统任命的五名经济专家组成，也被称为“五贤人”委员会。它每年11月发表的有关德国经济发展形势的报告被认为是德国最具权威性的经济预测报告之一
- 2011年11月10日对于媒体报道天坛东门地铁站自行车存车费上涨，东城区发展改革委表示，全区目前仍执行2002年出台的非机动车停车收费标准，东城区将对辖区内所有非机动车存车处进行检查，发现私自涨价和不按照规定执行的，将从严处理
- 2011年11月10日周望军称，要坚持稳定的货币政策，控制流通中的货币量
- 2011年11月10日虽然事情还是迷雾重重，但是对八菱科技来说都是拨开乌云见明月，在2011年11月11日这个世纪光棍节，八菱科技将惹得A股众多资金的追逐，按每股17.11元计算，顾瑜凭手中13377234股八菱科技身价也将超2亿
- 2011年11月10日IMF总裁拉加德表示，中国有必要调整目前过度从紧的货币政策。但包括李稻葵等在内的多位经济学家对此表示，货币政策应当放缓是指中长期而言，短期突然放松不仅对中国经济不利，对世界经济也不利。
- 2011年11月10日最近12个月，11家在美中国概念股宣布私有化。同时还有更多在美上市的中国公司正在考虑私有化的选择
- 2011年11月10日目前，很多人对房价下跌乐观其成，甚至认为房价下跌个三、四成，银行也能承受得起，但房价暴跌实际上是非常危险的，目前银行业直接对房地产相关企业和个人贷款约9.5万亿元。房价大幅下跌势必造成大批房地产开发企业的贷款无法归还
- 2011年11月10日中国证监会有关负责人9日表示，对于市场关注的大盘股发行问题，该负责人称，“今年和去年相比发行越来越少，少了很多”。同时，该负责人称，在大盘股发行上市时，证监会会提醒发行人和承销商要关注市场波动对发行和承销带来的风险
- 2011年11月10日中国经济改革在过去几年陷入停滞，甚至有所倒退。那些有政府撑腰的企业正从国内经济中“掠夺”大量资源，这让私营部门对未来的信心减弱
- 2011年11月10日截至2010年底，我国5家大型商业银行在亚洲、欧洲、美洲、非洲和大洋洲共设有89家一级境外营业性机构，收购(或)参股10家境外机构；6家股份制商业银行在境外设立5家分行、5家代表处；城市商业银行在境外也设立代表处，我国银行业利用境内外两个市场、两种资源的能力进一步提升。
- 2011年11月10日近几周人民币升值放缓，交易量似有所萎缩，投资者不再一拥而上买入人民币。出现这种变化的部分原因是由于市场波动骤然加剧，投资者转而寻求买入美元避险。
- 2011年11月10日11月7日，江苏丹阳一位知情人士爆料：“建行(丹阳)一分理处行长(负责人)卷款数千万逃跑了！”据该知情人士称，此行长在建行工作期间，利用资源便利，给企业做过桥贷款以及其他民间借贷等，与当地企业和民间借贷网络都很熟悉
- 2011年11月10日据有关媒体数据称，截至11月2日，有67家上市公司对理财产品的投资额加起来已达到290亿元，较去年增加10倍。
- 2011年11月10日据上市公司三季报，36家与高铁相关的上市公司披露应收账款合计达2491亿元，主要欠款来自铁道部。
- 2011年11月10日英国《金融时报》评论文章称，尽管中国已暂时控制了通胀，但整体经济遭受了显著损害，有可能引发一场更严重的增长放缓。
- 2011年11月10日依照工信部的规定，铁通、长城宽带、歌华有线等其他宽带接入商在与电信、联通的网络发生互联互通时，都需要向电信、联通付费。而定价权则基本掌握在后者手中
- 2011年11月10日今年上半年末，房地产行业的资产负债率已经高达71.28%。其中，总负债为1.24万亿元，总资产为1.73万亿元，总负债较去年年底增加1514亿元。与过去10年的年报数据相比，今年房地产的资产负债率达到最高值
- 2011年11月10日苏尔坦说，只有在所有分歧都得到解决的情况下，执政党才会与反对派签署该协议。双方的主要分歧集中在有关提前举行总统大选、组成过渡政府以及南部问题等方面
- 2011年11月10日杨凯生还说，任何进一步的持股变动将取决于高盛自身。他还透露，高盛仍认为工商银行具有投资价值
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