北京将严查自行车存车费私自涨价 2011年11月10日 对于媒体报道天坛东门地铁站自行车存车费上涨，东城区发展改革委表示，全区目前仍执行2002年出台的非机动车停车收费标准，东城区将对辖区内所有非机动车存车处进行检查，发现私自涨价和不按照规定执行的，将从严处理

也门执政党宣布取消与反对派签署协议 2011年11月10日 苏尔坦说，只有在所有分歧都得到解决的情况下，执政党才会与反对派签署该协议。双方的主要分歧集中在有关提前举行总统大选、组成过渡政府以及南部问题等方面