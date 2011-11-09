- 2011年11月10日苏尔坦说，只有在所有分歧都得到解决的情况下，执政党才会与反对派签署该协议。双方的主要分歧集中在有关提前举行总统大选、组成过渡政府以及南部问题等方面
- 2011年11月10日杨凯生还说，任何进一步的持股变动将取决于高盛自身。他还透露，高盛仍认为工商银行具有投资价值
- 2011年11月10日《证监会：完善分红政策 提升股东回报》等10则
- 2011年11月10日周三美股收盘全线暴跌。伦敦清算所上调意大利公债交易保证金要求，意大利10年期国债收益率冲破7%重要关口，导致投资人对意大利的担忧加剧；截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌389.24点，报收于11,780.94点，跌幅为3.20%
- 2011年11月10日俄外交部认为，伊朗核问题的下一步发展有可能走上“危险的、对抗的轨道”。俄方主张“分阶段”循序渐进地解决伊朗核问题，并将为此继续付出建设性努力，反对“施压和对立”的政策。
- 2011年11月10日对于国际原子能机构的这一报告，伊朗方面表示完全否认，坚称自己并无秘密的核武器计划，并指责这个报告“居心不良、缺乏专业性而且带有政治动机”。
- 2011年11月10日高盛拟按每股4.88至5港元，出售工行24亿股H股已解禁股份，配售价较工行H股昨日收市价5.19港元，低了3.7%至6%，若此项交易完成，高盛将套现117.12亿港元至120亿港元
- 2011年11月10日帕潘德里欧表示，希腊将实施欧元区对其最新援救方案，并采取一切必要的措施以确保希腊留在欧元区
- 2011年11月10日下调南非的经济前景评级主要是由于对日益高涨的经济风险的担心。南非执政党非洲人国民大会（非国大）及其执政联盟内部就经济政策存在较大分歧，这给南非的经济前景带来了很大的不确定性
- 2011年11月10日伯南克强调，美联储及其他宏观经济决策部门始终致力于帮助小企业创造适当的经营环境，除了鼓励银行向小企业提供贷款以外，还注重员工培训和技术支持。
- 2011年11月10日托纳在当日例行记者会上说，美国已经研究了国际原子能机构的报告，并称报告的结论“非常重要”。托纳说，美国认为该报告是对伊朗试图发展核武器最全面和最详细的评估之一。他还说，报告对伊朗核计划的性质提出了更多问题。
- 2011年11月09日综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，科学决定公司分红政策，增强红利分配的透明度，不得随意调整已确定的分红政策
- 2011年11月09日股权分置改革以来，宏观经济景气度、上市公司质量以及国际市场状况等因素已经成为影响市场运行的主导力量
- 2011年11月09日截至2011年9月底，北京银行已经累计发放文化创意产业贷款1702笔，金额合计174亿元
- 2011年11月09日自从中国联通和原中国网通合并重组之后，人员和组织结构的调整一直未曾停歇
- 2011年11月09日康师傅和百事可乐的联盟与可口可乐收购汇源果汁有着本质上的区别，康师傅对最后的结果持谨慎而又乐观的态度
- 2011年11月09日4季度经济增长将继续呈现缓慢回落的态势，政策将更多地以结构性微调为主，通过定向宽松，定点解决存在的问题，避免经济出大问题
- 2011年11月09日2020年，中国猪肉供应量将从目前的4900万吨增加到6000万吨
- 2011年11月09日今年1-9月，我国专利申请总量和授权量分别达到108.7万多件和70.4万多件，发明专利的申请量和授权量分别达到34.5万多件和12.7万多件，ＰＣＴ国际专利申请量达到12178件
- 2011年11月09日中国联通正在应国家发改委会要求提供2010年度向互联网服务提供商出租带宽业务的价格、数量及营业额等相关信息
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