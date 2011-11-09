也门执政党宣布取消与反对派签署协议 2011年11月10日 苏尔坦说，只有在所有分歧都得到解决的情况下，执政党才会与反对派签署该协议。双方的主要分歧集中在有关提前举行总统大选、组成过渡政府以及南部问题等方面

11月10日国内主要财经媒体新闻摘要 2011年11月10日 《证监会：完善分红政策 提升股东回报》等10则

俄罗斯认为国际原子能机构有关伊核问题报告破坏政治外交努力 2011年11月10日 俄外交部认为，伊朗核问题的下一步发展有可能走上“危险的、对抗的轨道”。俄方主张“分阶段”循序渐进地解决伊朗核问题，并将为此继续付出建设性努力，反对“施压和对立”的政策。

伊朗称将继续推进其核计划 2011年11月10日 对于国际原子能机构的这一报告，伊朗方面表示完全否认，坚称自己并无秘密的核武器计划，并指责这个报告“居心不良、缺乏专业性而且带有政治动机”。

国际评级机构调低南非经济前景评级 2011年11月10日 下调南非的经济前景评级主要是由于对日益高涨的经济风险的担心。南非执政党非洲人国民大会（非国大）及其执政联盟内部就经济政策存在较大分歧，这给南非的经济前景带来了很大的不确定性

美联储主席强调鼓励银行向小企业提供贷款 2011年11月10日 伯南克强调，美联储及其他宏观经济决策部门始终致力于帮助小企业创造适当的经营环境，除了鼓励银行向小企业提供贷款以外，还注重员工培训和技术支持。

美国称正考虑对伊朗施加更大压力 2011年11月10日 托纳在当日例行记者会上说，美国已经研究了国际原子能机构的报告，并称报告的结论“非常重要”。托纳说，美国认为该报告是对伊朗试图发展核武器最全面和最详细的评估之一。他还说，报告对伊朗核计划的性质提出了更多问题。

证监会有关负责人解答四大市场热点问题 2011年11月09日 股权分置改革以来，宏观经济景气度、上市公司质量以及国际市场状况等因素已经成为影响市场运行的主导力量