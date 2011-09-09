冯婉媚将出任汇丰银行香港区总裁 2011年09月09日 香港上海汇丰银行有限公司9日表示，汇丰集团总经理冯婉媚被委任为香港上海汇丰银行有限公司香港区总裁，由9月12日起生效。

中国科学院公布2010年部门决算情况 去年支出308亿 2011年09月09日 中国科学院9日在其官方网站上公布了2010年部门决算情况。数据显示，中科院2010年部门决算收入3072988．94万元，支出3089120．79万元。

专家认为各国央行干预措施加剧外汇市场波动 2011年09月09日 金融专家8日在纽约参加彭博社举办的一个研讨会时表示，各国中央银行的货币干预措施加剧外汇市场波动，世界面临“货币战”风险。