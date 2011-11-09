质检总局公布膨化食品质量抽查结果 2011年11月09日 本次抽查的120种产品中涉及人身健康安全的总砷、铅、黄曲霉毒素B1、大肠菌群、致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌）等项目均符合标准要求

逾八成监测蔬菜价格低于去年同期 2011年11月09日 监测的21种蔬菜中，8种价格下降，6种价格上涨，7种价格持平。其中，芹菜、菠菜、油菜、西红柿、四季豆、大葱、大蒜、生姜价格降幅在0．3％—1．5％之间；大白菜、黄瓜、菜椒、豇豆、胡萝卜、苦瓜价格涨幅均未超过1．0％

抚顺女贪官罗亚平被依法执行死刑 2011年11月09日 经最高人民法院核准并下达死刑执行命令，利用职务之便贪污、受贿并有巨额财产来源不明的辽宁省抚顺市女贪官罗亚平9日在沈阳被依法执行死刑

广西贺州地税分局局长被杀案三主犯一审被判死刑 2011年11月09日 法院审理查明，今年5月2日，广西贺州市八步区地税局贺街分局局长周子雄一家4口，包括他的妻子凌小云及儿子、女儿在家中被害。5月20日，案件告破，凌小娟等3名犯罪嫌疑人被抓获

三峡枢纽175米蓄水期间未发生重大地质灾害 2011年11月09日 按国家防总要求，蓄水结束后至明年汛前，三峡水库水位将逐步消落至145米防洪限制水位。宜昌国土资源部门表示，将继续做好三峡库区水位消落期的地质灾害防治工作，保障库区人民群众生命财产安全