- 2011年11月09日由国家茶叶质量监督检验中心等机构承检的联合利华（中国）有限公司的立顿铁观音因稀土项目、上海农工商黄山经销有限公司的正香源安溪铁观音因稀土和感官品质项目不符合标准的规定
- 2011年11月09日清华同方早教笔、诺亚舟电子词典（学习机）、Skyworth创维移动互联网设备（平板电脑）因辐射骚扰项目不合格
- 2011年11月09日行政执法部门发现侵权和假冒伪劣行为涉嫌犯罪的，要及时向司法机关移送。建立跨地区跨部门执法协作机制
- 2011年11月09日中商流通生产力促进中心农产品分析师认为，今年以来猪价持续走高，养殖利润可观、养殖积极性不断提高，导致生猪存栏持续增加，市场供求关系不断改善
- 2011年11月09日本次抽查的120种产品中涉及人身健康安全的总砷、铅、黄曲霉毒素B1、大肠菌群、致病菌（沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌）等项目均符合标准要求
- 2011年11月09日信用卡中间业务收入51.5亿元，较去年同期增加28.9亿元，同比增长128%，增速居四大行首位
- 2011年11月09日抽查发现陕西金牛乳业有限公司生产的1种全脂甜奶粉产品的大肠菌群项目超出标准规定
- 2011年11月09日根据国家海洋局北海分局开展的蓬莱19－3油田溢油事故海洋环境监视监测，8日C平台附近有油花溢出，观测到的油花最少3个／分钟，最多14个／分钟，估算当日溢油量约0．29升。B、C平台附近海域未见油带
- 2011年11月09日监测的21种蔬菜中，8种价格下降，6种价格上涨，7种价格持平。其中，芹菜、菠菜、油菜、西红柿、四季豆、大葱、大蒜、生姜价格降幅在0．3％—1．5％之间；大白菜、黄瓜、菜椒、豇豆、胡萝卜、苦瓜价格涨幅均未超过1．0％
- 2011年11月09日经最高人民法院核准并下达死刑执行命令，利用职务之便贪污、受贿并有巨额财产来源不明的辽宁省抚顺市女贪官罗亚平9日在沈阳被依法执行死刑
- 2011年11月09日目前中国的货币政策不宜放松，大的政策格局不能变。重点应该放在帮助新型企业上
- 2011年11月09日洪磊在谈到此事的最新进展时表示，被日方扣留的中国渔船、船长及10名船员在缴纳罚金后，已被释放并直接返航
- 2011年11月09日10月份各类大宗商品价格均现下跌，金属和矿物价格跌幅最大
- 2011年11月09日20世纪80年代末，经济全球化、贸易投资自由化和区域集团化趋势渐成潮流。随着亚洲地区经济在世界经济中的比重明显上升，澳大利亚总理霍克1989年1月提议召开亚太地区部长级会议，讨论加强经济合作问题
- 2011年11月09日法院审理查明，今年5月2日，广西贺州市八步区地税局贺街分局局长周子雄一家4口，包括他的妻子凌小云及儿子、女儿在家中被害。5月20日，案件告破，凌小娟等3名犯罪嫌疑人被抓获
- 2011年11月09日按国家防总要求，蓄水结束后至明年汛前，三峡水库水位将逐步消落至145米防洪限制水位。宜昌国土资源部门表示，将继续做好三峡库区水位消落期的地质灾害防治工作，保障库区人民群众生命财产安全
- 2011年11月09日美国加利福尼亚州圣迭戈大学的研究人员对7名自闭症患儿及6名普通男孩的前额叶皮层进行了检查，这些男孩的年龄在2至16岁之间。结果发现，自闭症患儿前额叶的神经元数量比普通儿童多67%，其平均脑重量也更重
- 2011年11月09日及至当下，欧债危机逐渐“变异”，越发显现出经济和政治二元性危机，而且二者相互制约，冲抵着欧元救助政策措施
- 2011年11月09日由于食品价格回落和翘尾因素减弱，10月份CPI同比涨幅较9月回落明显，10月份PPI同比上涨5%，CPI和PPI未来将继续回落，存款准备金率年内下调可能性不大，降息仍需时日。
- 2011年11月09日11月9日，某部四战士携带一枝95式自动步枪，盗窃795发子弹逃离部队
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