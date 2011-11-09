利比亚央行向民众抛售美元收拢第纳尔 2011年11月09日 按照央行规定，每一名利比亚公民均可持有效证件在指定银行以1美元兑换1.25第纳尔的汇率换取2000美元，每个证件只能换一次

债务危机压垮贝卢斯科尼政府 2011年11月09日 近来，意大利执政联盟内部接连有议员“倒戈”。就连贝卢斯科尼最重要的盟友博西8日也公开表示，已要求贝卢斯科尼“让贤”。博西领导的政党“北方联盟”目前是执政联盟内部的第二大党，如果失去他的支持，执政联盟也将土崩瓦解

法国再次成为全球第一大葡萄酒生产国 2011年11月09日 由于气候原因，欧洲主要葡萄酒生产国的产量出现不同变化。法国产量预计将达50亿升，比去年增长9%，时隔三年再次回到全球第一位置。而意大利产量下降13%至42.2亿升。希腊和葡萄牙降幅均达17%

美证交会获得创纪录的9280多万美元罚款 2011年11月09日 证交会2009年10月16日对拉贾拉南提出民事诉讼，指控其参与内幕交易并获得巨额非法所得。美国纽约南区州法院当天宣布最终判决结果，裁定拉贾拉南支付证交会9280多万美元罚款