- 2011年11月09日按照央行规定，每一名利比亚公民均可持有效证件在指定银行以1美元兑换1.25第纳尔的汇率换取2000美元，每个证件只能换一次
- 2011年11月09日本次峰会的召开正值全球经济复苏面临十字路口：发达经济体复苏进程显著放缓，二次探底风险切实存在，如何消除世界经济中的不确定性犹如一道难解的谜题，困扰着经济学家和各国领导人
- 2011年11月09日从环比看，10月个人所得税比9月份减少99亿元，环比下降22%。9月份政策减收效应已有所显现，个人所得税已比8月份减少33亿元。10月份与8月份相比，收入相应减少130亿元左右
- 2011年11月09日个人所得税352.37亿元，同比减少11亿元，下降3.1%。受提高工薪所得减除费用标准影响，本月个人所得税减收明显显现。从环比看，本月个人所得税比9月份减少99亿元，环比下降22%
- 2011年11月09日近来，意大利执政联盟内部接连有议员“倒戈”。就连贝卢斯科尼最重要的盟友博西8日也公开表示，已要求贝卢斯科尼“让贤”。博西领导的政党“北方联盟”目前是执政联盟内部的第二大党，如果失去他的支持，执政联盟也将土崩瓦解
- 2011年11月09日由于气候原因，欧洲主要葡萄酒生产国的产量出现不同变化。法国产量预计将达50亿升，比去年增长9%，时隔三年再次回到全球第一位置。而意大利产量下降13%至42.2亿升。希腊和葡萄牙降幅均达17%
- 2011年11月09日证交会2009年10月16日对拉贾拉南提出民事诉讼，指控其参与内幕交易并获得巨额非法所得。美国纽约南区州法院当天宣布最终判决结果，裁定拉贾拉南支付证交会9280多万美元罚款
- 2011年11月09日10月工业增加值和零售略低于预期，前10月房地产投资仍较快增长，投资增长强劲
- 2011年11月09日50年期国债认购弱于中短期限品种
- 2011年11月09日知名海外基金经理强烈看多中国银行股，6个月内的预期涨幅为50%
- 2011年11月09日曾荫权预计，三季度香港经济增速将继续减缓，今年全年经济增长或为5%，明年或进一步放缓至2%
- 2011年11月09日数据显示，7、8、9三个月，信托公司共向房地产开发商提供融资人民币1139亿元，远低于第二季度的人民币1367亿元，环比下降16.66%。前三季度，投向房地产领域的新增信托资金达3216.67亿元。
- 2011年11月09日吉林市警方已要求各银行、金店防止重特大恶性案件发生。吉林市已全城警戒
- 2011年11月09日今年1至10月，空客共交付418架飞机，其中包括19架Ａ380和67架Ａ330。而波音同期共交付387架飞机，其中包括2架787梦幻客机
- 2011年11月09日家统计局9日发布报告，10月份我国规模以上工业增加值同比增长13.2%。
- 2011年11月09日1至10月份，我国固定资产投资同比增长24.9%。
- 2011年11月09日10月份我国社会消费品零售总额同比增长17.2%，扣除价格因素实际增长11.3%。
- 2011年11月09日截止收盘，沪指报2524.92点，涨21.08点，涨幅0.84%，成交781.4亿元；深成指报10625.9点，涨84.78点，涨幅0.80%，成交786.8亿元
- 2011年11月09日今年10月中旬，各地保监局相继接到保监会资金运用部的通知，要求各地区展开对保险资金参与民间借贷的自查与抽查行动，并为此召开了一次大范围的视频工作会议。
- 2011年11月09日国泰君安认为，年底前下调存款准备金率的概率将大大增加，明年1季度以后存在降息可能
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