- 2011年11月09日近期，A股市场呈现反弹的局格，上市公司大股东套现意愿出现上升的趋势。
- 2011年11月09日杨德龙认为，整体来看，通胀回落已经是大势所趋，控通胀成效进一步显现，政策已没有进一步紧缩的必要
- 2011年11月09日无论从操作难度还是推进整合来看，广药模仿之前新上药的模式实现整体上市都是最好的选择
- 2011年11月09日中国电信、中国联通为此或被处以数亿至数十亿元罚款
- 2011年11月09日协议低价拿地后高价转让，可有炒地之嫌？
- 2011年11月09日全球经济正在进入危险且不确定的阶段，有螺旋式下滑的风险，希望扩容的欧洲金融稳定基金(EFSF)救援计划在12月开始运作
- 2011年11月09日她说，国际原子能机构将于本月18日召开会议，伊朗核问题将成为其中一个议题。因此，美国将利用会议召开之前的这段时间研究这一报告。
- 2011年11月09日资产负债率不断上升意味着铁路上市公司的长期偿债能力减弱。除此之外，四家公司的流动比率和速动比率全部在逐年下降，这同样反映了其短期偿债能力的减弱。
- 2011年11月09日从减持频率来看，10月以来青龙管业的高管累计进行了16次套现，堪称同期最繁忙的中小盘股高管。同时，远光软件、濮耐股份、洋河股份和吉峰农机同期被高管减持次数也分别高达14次、11次、11次和10次。
- 2011年11月09日昨日发行的今年第三期铁路建设债券，总额为300亿元人民币，包括7年期和20年期2个债券品种，发行规模各为150亿。其中七年期品种招标利率区间为4.63%-5.63%，20年期品种招标利率区间为5.03%-6.03%。
- 2011年11月09日惠誉认为，俄罗斯一旦加入世贸组织，将加快其经济增长，并减轻原材料价格波动对经济发展的影响，也将促进俄罗斯非原材料产品出口。惠誉同时指出，如果俄罗斯能完全履行入世承诺，将改善俄商业环境，促进外国对俄直接投资
- 2011年11月09日判处吴建文犯犯贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、隐瞒境外存款罪,数罪并罚决定执行死刑缓期执行二年,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产
- 2011年11月09日办案检察官说，“公共传媒领域的职务犯罪主要发生在广告业务和节目交流这两个环节”。
- 2011年11月09日截至午间收盘，上证综指报收2495.05点，跌8.79点，跌幅0.35%，成交372.1亿元；深成指报收10473.44点，跌67.66点，跌幅0.64%，成交379.4亿元
- 2011年11月09日“菜比土贱”与“零售价高”同时上演。业内人士认为，信息不对称致使农民以去年价格指导今年种菜，这种盲目性加之今年油荒以及人们收入降低三个原因导致出现此局面。
- 2011年11月09日河北省11月启动了“接送流浪孩子回家”专项行动，各地将按照预防为主、标本兼治的方针，开展拉网式全面排查，彻底摸清流浪未成年人生存现状，并区分不同情况，分类救助
- 2011年11月09日
- 2011年11月09日这六项建议将有助于加强必要的协调以避免经济与财政过度不平衡的出现，并有助于确保公共财政的可持续性。同时这些建议将有助于对欧元区成员国的预算施加更大的约束，并对成员国的经济政策进行更广泛的监督
- 2011年11月09日如皋市教育局办公室主任钱跃华（音）证实“如皋市教育局确实下发了募捐活动通知”，但表示“募捐完全基于教职工的自愿，不存在强制捐款，也不会从教职工的工资卡上直接扣钱”。
- 2011年11月09日内贾德呼吁美国政府放弃对伊朗的“敌对政策”，声称伊朗“无需拥有原子弹，就可以斩断美国人的手”。
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