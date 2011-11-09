美称需时间研究国际原子能机构有关伊核问题报告 2011年11月09日 她说，国际原子能机构将于本月18日召开会议，伊朗核问题将成为其中一个议题。因此，美国将利用会议召开之前的这段时间研究这一报告。

惠誉认为入世将有助于俄罗斯减少对原材料的依赖 2011年11月09日 惠誉认为，俄罗斯一旦加入世贸组织，将加快其经济增长，并减轻原材料价格波动对经济发展的影响，也将促进俄罗斯非原材料产品出口。惠誉同时指出，如果俄罗斯能完全履行入世承诺，将改善俄商业环境，促进外国对俄直接投资