- 2011年11月09日美国证券交易委员会11月8日发表声明称，对冲基金帆船集团创始人拉杰·拉贾拉南因参与内幕交易被判支付证交会9280多万美元罚款，这是美国历史上针对个人判罚最为严厉的一次
- 2011年11月09日英国曼彻斯特大学等机构的研究人员发现，这种蛋白质能降解脱氧核苷酸，而脱氧核苷酸正是艾滋病病毒复制所需要的基础。
- 2011年11月09日河南安阳民间借贷资金链条断裂引发借贷危机。安阳市金融办主任郭海涛在接受采访时回答，安阳市政府未触及民间借贷，此次风波不会给安阳实体经济造成大影响。
- 2011年11月09日刘志庚对东莞新闻工作者提出四点要求，要注重把握舆论导向，要注重服务转型发展，要注重坚持群众路线，要注重提高队伍素养。
- 2011年11月09日报告还暗示，直到去年，伊朗方面可能仍在继续从事涉及核武器研发方面的活动，包括试制相关构件，进行有关测试和试验等。而且这些活动中，有的现在很可能仍在进行
- 2011年11月09日香港特区行政长官曾荫权表示，受欧元区财政危机影响，2011年第三季度香港经济可能出现了短暂的技术性衰退。
- 2011年11月09日11月8日，温州市委、市政府召开全市金融综合改革会议，之前作为综改区的部分上报审批的配套项目，将作为金融创新在温州区域内全面试行。
- 2011年11月09日房利美在财报中说，第三季度出现巨额亏损主要有两个原因：一是次贷危机遗留的信贷损失；二是购房者利用当前较低利率重组住房抵押贷款导致的利息损失。
- 2011年11月09日在这九份材料里，吴英对“买卖合同案”、两起房屋转让纠纷案、欠款纠纷案四起民事案件进行了再申诉，同时对2009年一审刑事判决补充了上诉理由。
- 2011年11月09日(武)汉宜(昌)高速铁路原定于11月通车计划被宣布推迟，石(家庄)武(汉)高铁、武(汉)咸(宁)和武(汉)黄(石)城际铁路等纷纷传来推迟通车消息。
- 2011年11月09日组织关系及高管任命都将由中国保监会移交由中组部管理，保监会只负责业务监管。但上述消息均未经相关机构确认
- 2011年11月09日宝钢方面认为无论是老年公寓还是公寓卫生所都是免营业税，所以“不可能偷税漏税”。
- 2011年11月09日人社部、全国总工会等方面正在着手制订《工资集体协商规定》，其核心内容是企业的效益要和工资挂钩，通过劳资双方的平等协商使职工工资的增长和企业的效益增长相适应。
- 2011年11月09日城市上涨5.4%，农村上涨5.9%；食品价格上涨11.9%，非食品价格上涨2.7%；消费品价格上涨6.6%，服务项目价格上涨2.8%
- 2011年11月09日工业生产者购进价格比上月下降0.7%，比去年同月上涨8.0%。2011年1—10月，工业生产者出厂价格平均同比上涨6.8%，工业生产者购进价格平均同比上涨10.1%
- 2011年11月09日中国社会科学院经济学部8日发布《中国企业社会责任研究报告(2011)》指出，2011年中国100强系列企业社会责任发展指数平均分由上年的17.0分变为19.7分，稍有进步，但社会责任整体水平仍然较低。
- 2011年11月09日王民表示，中国政府一贯重视引导企业树立全球责任观念，要求中国企业自觉将社会责任纳入经营战略，遵守有关国家法律和国际通行的商业习惯，完善经营模式，追求经济效益和社会效益的统一
- 2011年11月09日作为新广国际的“掌门人”，吴日晶本应是引领企业扬帆破浪的“舵手”，但为何会成为导致国有资产巨额损失的“祸首”？
- 2011年11月09日通过发行小微企业贷款专项金融债对民生银行来说可谓一举两得
- 2011年11月09日智能手机更像是PC，而不是手机。通过与移动终端联结，PC变成了移动解决方案
热点商讯
- 上市银行险企季报 公务员该不该涨工资 马航失联
- 传统媒体困局 财经年会2014 奥赛康暂停IPO
- 分化 楼市调控新名词 李克强经济学 玉林狗肉之争
- 3·15维权日 2014全国两会 万庆良落马
- 美国《反海外腐败法》为何与你我有关 天府峰会2014
- 海尔 爱的礼物 国家发展论坛 五道口金融论坛
- 地产趋势论坛 达沃斯 博鳌 联合国基金会气候传播
- 城镇化论坛 布局大数据驱动企业创新 科斯逝世
每日焦点
排行榜
- 热文
- 本周热文
- 热图
- 热评
- 博客
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1越南一军用直升机在训练中坠毁 超过10人死亡
- 2美军聘好莱坞特效公司研发“钢铁侠”新战甲
- 3山东火车站发现杭州公交纵火案嫌疑人监控视频
- 4山东东平多名女生称遭性侵 多数家长拒绝报案(图)
- 5《财富》世界500强发布 中国公司首进三强
- 6胡一帆：暴风雨前的平静
- 7高善文：短期经济企稳迹象明显 筑底仍需时日
- 8邓聿文：中韩彼此的需要为何从未像今天这样高
- 1北京举行首届西红柿大战 湿身男女
- 2河南上演红色娘子军活捉“小鬼子”
- 3北京地铁13号线西直门至大钟寺区间冒烟起火
- 4武汉：耗资38亿元的编钟造型“黄金屋”亮相
- 5山东临沂街头现三轮“炫技哥”
- 6美国一列火车运载飞机脱轨 3架波音翻入河中
- 7伊拉克极端组织摧毁至少10座神庙及清真寺
- 8西班牙奔牛节开幕 民众互洒红酒狂欢
- 1Kickstarter将推出机器自动审核 加快融资服务...
- 2[短标]法兴银行：法国正在经历缓慢复苏，预计今年GDP增...
- 3里德&183;霍夫曼：LinkedIn中国策略是激进且有耐心...
- 4美国警告阿富汗若出现非法夺权 将撤走援助...
- 5在一个将由数据说了算的商业世界，数据大还是人大？...
- 6澳调查分析离婚与分居对女性经济方面影响...
- 7LG日公司网站遭“山寨” 提醒消费者勿上当...
- 8欧央行或只给银行业48小时检讨压力测试结果...
- 财讯集团
- 合作伙伴
- 财经资讯
- 股票金融
- 商务管理
- 时尚娱乐
- 友情视频
- 友情链接
- SEEC财讯
- 和讯
- 体育画报
- TimeOut消费导刊
- 中国汽车画报
- 动感驾驭
- 新旅行
- 美好家园
- 新地产
- 证券市场周刊
- HisLife他生活
- 成功营销
- 证券市场红周刊
- 旗星公司
- 红秀Grazia
- 哈佛商业评论
- 新浪财经
- 腾讯财经
- 网易财经
- 凤凰财经
- 中金在线
- 路透中文网
- FT中文网
- CCTV经济频道
- 金融界
- 第一财经
- 中国新闻周刊
- 经济观察网
- 中国周刊
- 创业邦
- 大宗商品网
- 中小企业服务平台
- 中国网财经中心
- 宏观经济学会
- 平遥国际摄影展
- 同花顺
- 美通社
- 卓创资讯石油网
- 《支点》杂志
- 环境与生活网
- 新财富