英探明人体一种蛋白质阻止艾滋病病毒复制的原理 2011年11月09日 英国曼彻斯特大学等机构的研究人员发现，这种蛋白质能降解脱氧核苷酸，而脱氧核苷酸正是艾滋病病毒复制所需要的基础。

房利美再向美政府请求78亿美元救助资金 2011年11月09日 房利美在财报中说，第三季度出现巨额亏损主要有两个原因：一是次贷危机遗留的信贷损失；二是购房者利用当前较低利率重组住房抵押贷款导致的利息损失。